Ä¶¤È¤¤á¤ÀëÅÁÉô¡¡¥³¥é¥Ü¥½¥ó¥°¤ÇÆüËÜ¥Ï¥àËÜµòÃÏ¤Î¿ä¤·³è¡¡ÄÔÌî¤«¤Ê¤ß¡ÖÄ¶ºÇ¶¯¤Ë±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡½÷À6¿ÍÁÈ¡ÖÄ¶¤È¤¤á¤ÀëÅÁÉô¡×¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¡Ö¥¨¥¹¥³¥ó¤È¤¤á¤Âç»È¡×¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥íÌîµå¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤ÇËÜµòÃÏ¡¦¥¨¥¹¥³¥ó¤Î¿ä¤·³è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£µåÃÄ¤ò±þ±ç¤¹¤Ù¤¯ÂåÉ½¶Ê¡ÖÄ¶ºÇ¶¯¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¡ÖÄ¶ºÇ¶¯¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥ºver.¡×¤òÀ©ºî¡£²Î¤¤½Ð¤·¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥ºÄ¶ºÇ¶¯Ä¶ºÇ¶¯Ä¶ºÇ¶¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¨¥¹¥³¥ó¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â6Æü¤«¤é¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¨¥¹¥³¥ó¤Ë½é¤á¤ÆÂ¤ò±¿¤ó¤ÀÄÔÌî¤«¤Ê¤ß¡Ê26¡Ë¤Ï¡ÖÀ¨¤¯ÁÇÅ¨¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¤ò¡ËÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤âÄ¶ºÇ¶¯¤Ë±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£