¼¯Åç¡¡8Ç¯Á°¤Î°Ì´¤Ï·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¡¡¡È¼ó°Ì¡õ2°Ì¤Ë5º¹¡ÉÆ±¤¸¾õ¶·¤Ç»Ä¤ê5»î¹ç¤Ø
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè33Àá¡¡¼¯Åç0¡½0GÂçºå¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡¥á¥ë¥¹¥¿¡Ë
¡¡J1¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤¬²Â¶¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£GÂçºå¤È°ú¤Ê¬¤±¤¿¼¯Åç¤ÏÏ¢¾¡¤³¤½4¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ò65¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡£Æ±60¤ÇÊÂ¤Ö2¡Á4°Ì¤ÎµþÅÔ¡¢Çð¡¢¿À¸Í¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï5¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡5»î¹ç¤ò»Ä¤·¤ÆÍ¥¾¡¤ËºÇ¤â¶á¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¾õ¶·¤Ï¡¢¤¯¤·¤¯¤â17Ç¯¤ÈÆ±¤¸¤À¡£2°Ì¡¦ÀîºêF¤Ë5º¹¤ò¤Ä¤±¡¢¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢8Ç¯Á°¤Ï¤½¤³¤«¤éÂç¼ºÂ®¡£¸½»Ø´ø´±¤Îµ´ÌÚ´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÀîºêF¤ËºÇ½ªÀá¤ÇµÕÅ¾¤µ¤ì¡¢Í¥¾¡¤ò¾ù¤Ã¤¿¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤â¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡MF»°´È¤ÏÅö»þ21ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÂ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤¬Éé¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤«¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡¢¤½¤Î»þ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¶ì¤¤µ²±¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤ÏÎÏ¤¬¤³¤â¤ë¡£¡Öº£¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¾¡¤ÁÅÀ3¤ò³Í¤êÂ³¤±¤ì¤ÐÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£¼þ¤ê¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¡×¡£¥é¥¹¥È5Àï¡¢¥Ù¥¯¥È¥ë¤ÎÊý¸þ¤ÏÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÃÇ´ü´Ö¤ò¶´¤ó¤Ç¼¡Àï17Æü¤Ï¿À¸Í¤È¡¢25Æü¤ÏµþÅÔ¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¬ÂÔ¤Ä¡£»°´È¤¬¡Ö¶ÛÄ¥´¶¤¢¤ëÎý½¬¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤»¤Ð¡¢Æ±¤¸¤¯17Ç¯¤Î¼çÎÏ¤À¤Ã¤¿DF¿¢ÅÄ¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄ¾ÀÜ¡ÊÂÐ·è¡Ë¤ÇÃ¡¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¾å¤Ë¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡£Éé¤±¤¿¤éÍ¥¾¡¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£2ÅÙ¤Î3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤â¡¢²¿ÅÙ¤âÊÉ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤â¡¢¿ÊÊâ¤ò»ß¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿µ´ÌÚ¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡£ºÇ¸å¤Î»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Àè¤Ë¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤¬¤¢¤ë¡£