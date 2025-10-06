¼¯Åç¥É¥í¡¼¤ÇÏ¢¾¡¥¹¥È¥Ã¥×¡Ä18ºÐ¡¦ÆÁÅÄ¡¡¸åÈ¾AT¤ÎPK¼ºÇÔ¤ËÎÞ¡Ö¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤¬½Ð¤¿¡×
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1Âè33Àá¡¡¼¯Åç0¡¼0GÂçºå¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡¥á¥ë¥¹¥¿¡Ë
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ï1»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¤Ï5Ï¢¾¡Ãæ¤ÈÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿GÂçºå¤È0¡½0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËFWÆÁÅÄÍÀ¡Ê18¡Ë¤¬PK¤ò¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢Ï¢¾¡¤Ï4¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾¡¤ÁÅÀ1¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢»Ä¤ê5»î¹ç¤Ç2°Ì°Ê²¼¤È¤Îº¹¤ò5¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡Ã¯¤â18ºÐ¤òÀÕ¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆÁÅÄ¤ÎÎÞ¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡0¡½0¤Î»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¡¢Áê¼ê¤Î¥Ï¥ó¥É¤ÇÆÀ¤¿PK¤ÎÀä¹¥µ¡¡£µ´ÌÚ´ÆÆÄ¤Î»Ø¼¨¤Ç¥¥Ã¥«¡¼¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢º¸¶ù¤òÁÀ¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK°ì¿¹¤ËËÉ¤¬¤ì¤¿¡£¡Ö·è¤á¤Ê¤¤ã¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤¬½Ð¤¿¡×¡£Á°Àá¤ÎÌ¾¸Å²°Àï¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤«¤éÉüµ¢¤·¡¢2ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤¿¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÂçÃÀ¤Ê5¥Ð¥Ã¥¯¤òÉß¤¤¤¿GÂçºå¤Î¼éÈ÷¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¶ìÀï¡£4·î12ÆüCÂçºåÀï°ÊÍè23»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¾¡¤ÁÅÀ1¤Î¾åÀÑ¤ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£MF»°´È¤Ï¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤¬ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤Î¾ìÌÌ¤Ç½³¤Ã¤¿¤³¤È¤¬À¨¤¤¡×¤ÈÆÁÅÄ¤ò¤«¤Ð¤¤¡¢DF¿¢ÅÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÆñ¤·¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÆâÍÆ¤ò¸«¤ì¤Ð0¡½0¤¬ÂÅÅö¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÃÇ´ü´Ö¤ò¶´¤ó¤Ç¿À¸Í¡¢µþÅÔ¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¬ÂÔ¤Ä¡£ÆÁÅÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤Ç¾¡¤ÁÅÀ2¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¼è¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¡£