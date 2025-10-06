Ä¶¤È¤¤á¤ÀëÅÁÉô¡¢¡Ö¥¨¥¹¥³¥ó¤È¤¤á¤Âç»È¡×¤Ë½¢Ç¤¡¡ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤È¤Î¥³¥é¥ÜMV¡ÖÄ¶ºÇ¶¯ ¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥ºver.¡×¤¬´°À®
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ä¶¤È¤¤á¤¢§¡Ê¥Ï¡¼¥È¡ËÀëÅÁÉô¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Î¡Ö¥¨¥¹¥³¥ó¤È¤¤á¤Âç»È¡×¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£2Æü¤Ë¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Ë¤Æ°Ñ¾ü¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄÔÌî¤«¤Ê¤ß¡¢ºä°æ¿Î¹á¡¢¾®ÀôÍÚ¹á¤¬½ÐÀÊ¡£¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡õ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦¾®Â¼¾¡»á¤è¤ê°Ñ¾ü¾õ¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡ª¡ÖÄ¶ºÇ¶¯ ¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥ºver.¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª»£±ÆÉ÷·Ê
¡¡¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º±þ±ç¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡ÖÄ¶ºÇ¶¯ ¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥ºver.¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬À©ºî¤µ¤ì¡¢6Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¶Ê¤Ï¡¢TikTok¤Ç23²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢6½µÏ¢Â³¤Ç²»³Ú¥é¥ó¥¥ó¥°Top50¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡ÖÄ¶ºÇ¶¯¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡£²Î»ì¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º Ä¶ºÇ¶¯ Ä¶ºÇ¶¯ Ä¶ºÇ¶¯ ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ò´ê¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥¬¡¼¥ë¤¬¡ÖÄ¶ºÇ¶¯¡×¤ò¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Ë¤ÆÍÙ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¿ä¤·³è¥½¥ó¥°¤Ç¤¢¤ê¡¢´ê³Ý¤±¥½¥ó¥°¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖÄ¶ºÇ¶¯¡×¤ÇËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿ä¤·³è¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¤ÈÄ¶¤È¤¤á¤¢¦ÀëÅÁÉô¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤¬¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡»£±Æ¤Ï¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Ë¤Æ¼Â»Ü¡£Ä¶¤È¤¤á¤¢§ÀëÅÁÉô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»ÜÀß¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥¬¡¼¥ë¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¿·Ê¹µ¼Ô¤ä¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬½Ð±é¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤â¥×¥ì¡¼±ÇÁü¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢Ìó3000¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡Ø¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ù¤Ç¤Î¥·¡¼¥ó¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë¤Ï¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤Î¡È¥Ä¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡É¤ò³èÍÑ¤·¤¿±þ±ç¥À¥ó¥¹¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÔÌî¤Ï¡Ö¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Ë½é¤á¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤âÄ¶ºÇ¶¯¤Ë±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ºä°æ¤Ï¡ÖÄ¶ºÇ¶¯¤ò¤³¤³¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë±ÇÁü¤òSNS¤ÇÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¼ÂºÝ¤ËÍè¤ÆÍÙ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤È»£±Æ¤·¤¿¤ê¤À¤È¤«¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Ø¤Î°¦¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ï¤¿¤·¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡¢¾®Àô¤Ï¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆËÌ³¤Æ»¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Ë¤âÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDOÆâ ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ò¡ØÄ¶ºÇ¶¯ ¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥ºver.¡Ù¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â¡Ö¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î´°À®¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ê°É¥¸¥å¥ê¥¢¡Ë¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤Ê±ÇÁü¤¬»£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡Ê¿ûÅÄ°¦µ®¡Ë¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ»£±Æ¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¥¨¥¹¥³¥óºÇ¹â¡ª¡×¡ÊµÈÀî¤Ò¤è¤ê¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ÎÅÄµÜÍµÎÃÁª¼ê¤ÈÞÉ´ÖÂç´ðÁª¼ê¤âÏ¢Ì¾¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â ¡È¤È¤¤á¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÄ¶¤È¤¤á¤¢§ÀëÅÁÉô¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î¤È¤¤á¤Âç»È¤Ë½¢Ç¤¤µ¤ì¤¿¤È¤¦¤«¤¬¤¤¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¿¤Á¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë ¡È¤È¤¤á¤ ¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤Ë¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Á¡¼¥à¤È¥¢¥¤¥É¥ë¡¢Î¾¼Ô¤Î¡È¤È¤¤á¤¡É¤¬¶¦ÌÄ¤¹¤ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
