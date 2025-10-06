µÚÀî¸÷Çî¡¢¼ç±é¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¤Ç¼ê±ÛÍ´Ìé¡õÇòÄ»¶Ìµ¨¤È²Î¾§¡¡¥¶¡¦¥Ï¥¤¥í¥¦¥ºÌ¾¶Ê¡Ö¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡×¤ò¥«¥Ð¡¼¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÚÀî¸÷Çî¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¼ê±ÛÍ´Ìé¤ÈÇòÄ»¶Ìµ¨¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¡Ê10·î12Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§30¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤òµÚÀî¡¢¼ê±Û¡¢ÇòÄ»¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬6Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥¶¡¦¥Ï¥¤¥í¥¦¥º¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡×¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¡£
【場面写真】どうしたの?ファミリーサイズのアイスを片手に1人たたずむ下一(及川光博)
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÐ¸«¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤ë¡È¼Ò²ñ¤Î¤¹¤ß¤Ã¤³¡É¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¹¤¬¡¢°¦¤È¼«Í³¤Èµï¾ì½ê¤òµá¤á¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤È´¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£µÚÀî¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¿´Í¥¤·¤¥²¥¤¡¦ÇÈÂ¿Ìî¸¼°ì¡¢¼ê±Û¤ÏÃæ³Ø¶µ»Õ¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ê¥²¥¤¤ÎºîÅÄº÷¤ò±é¤¸¤ë¡£15ºÐ¤Î¥È¡¼¥è¥³Ãæ³ØÀ¸¡¦Æï¤Û¤¿¤ë¡ÊÇòÄ»¡Ë¤¬¡¢2¿Í¤ÎÎøÊª¸ì¤ò¤«¤Íð¤¹¡£
¡¡¼çÂê²Î¤Ï¡¢¹ÃËÜ¥Ò¥í¥Èºî»ì¡¦ºî¶Ê¤Ë¤è¤ë¥¶¡¦¥Ï¥¤¥í¥¦¥º¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡×¡£¤½¤Î¥«¥Ð¡¼¤Î°ìÃ¼¤¬¤ï¤«¤ë¡¢¼çÂê²Î¡Ö¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡×ÆÃÊÌ±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò½ª¤¨¤¿3¿Í¤Ï¡Öº£²ó¡Ø¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡Ù¤Ï¸¶¶Ê¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÒ²ÎÅª¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎÏ¤Þ¤º¤Ë³Ú¤·¤¯²Î¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊµÚÀî¡Ë¡¢¡Ö3¿Í¤Ç¤É¤ó¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ê¼ê±Û¡Ë¡¢¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤ëµÚÀî¤µ¤ó¤È¼ê±Û¤µ¤ó¤Î°Â¿´¤Ç¤¤ë²ÎÀ¼¤ËÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¤¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È³Ú¤·¤¯Ä©¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÆó¿Í¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÇòÄ»¡Ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î²ÏÌî±ÑÍµ»á¤Ï¡Ö¡Ø¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡Ù¤Ï¤³¤ÎÀ¤³¦¤òºî¤ë¡È·Á¡É¤Î²Î¤Ç¤¹¡£´ë²è½ñ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¤³¤Î¶Ê¤ò²¿ÅÙ¤âÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¡È·Á¡É¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥É¥é¥Þ¤Î²»³Ú¤È¶¦¤Ë¼çÂê²ÎÊÔ¶Ê¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëÀÖ¤¤·¤¡ÊÅìÀî°¡´õ»Ò¡¢¿ÀÃ«ÞÊ¿¡Ë¤Ï¡Ö¥¶¡¦¥Ï¥¤¥í¥¦¥º¤µ¤ó¤Î¸¶¶Ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÂæËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢³Ú¶Ê¤Î»ý¤Ä¥Ñ¥ï¡¼¡¢¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÎÄ´ÏÂÀ¤òÍý²ò¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤Ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä³Ú¶Ê¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òµÚÀî¤µ¤ó¡¢¼ê±Û¤µ¤ó¡¢ÇòÄ»¤µ¤ó¤Î²Î¤ÈÄ´ÏÂ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëµÚÀî¤È¼ê±Û¡¢¿ÍÀ¸½é¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÄ©Àï¤·¤¿ÇòÄ»¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÌò¤òÅê±Æ¤·¤Ê¤¬¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¤Î¤«¡£¥³¥á¥ó¥È¤ÎÄÌ¤êËÒ²ÎÅª¤Ç¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡¢¤½¤Î²Î»ì¤â´Þ¤á¤Æ¥É¥é¥Þ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÀäÌ¯¤Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£
【コメント全文】
¢£µÚÀî¸÷Çî
º£²ó¡Ö¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡×¤Ï¸¶¶Ê¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÒ²ÎÅª¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎÏ¤Þ¤º¤Ë³Ú¤·¤¯²Î¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¿´»Ä¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¶Ì¤Á¤ã¤ó¡ÊÇòÄ»¶Ìµ¨¡Ë¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤Á¤ç¤¦¤É¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Á°Æü¤Ë¶Ì¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö²Î¤ò²Î¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ã¤Æ¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¡ªËÍ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ë·ë¶É¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤´¤á¤ó¤Í¶Ì¤Á¤ã¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¢¤È¡¢¼ê±Û¤¯¤ó¤Ï´ïÍÑ¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤À¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤è¤ê¤³¤Î¹ÃËÜ¥Ò¥í¥ÈÀèÇÚ¤Î³Ú¶Ê¤ò¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¡Ö¿ÍÀ¸²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ÃËÜÀèÇÚ¤È»ä¤Ï²¿ÅÙ¤«ÀÜÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£ÅÙÀèÇÚ¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¾È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¹ÃËÜ¥Ò¥í¥ÈÀèÇÚ¤¤¤ï¤¯¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥Á¡¼¤Ï¤È¤Æ¤â¼Ò¸òÅª¤À¤±¤É¡¢Í§Ã£¤¬¾¯¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Á¥ã¥ª¡ù
¢£¼ê±ÛÍ´Ìé
3¿Í¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ±´¤ò²Î¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£3¿Í¤Ç¤É¤ó¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤µ¤Ë»£±ÆÃæ¤Î¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤ÇÎ®¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯´¶Æ°Åª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤¬º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£ÇòÄ»¶Ìµ¨
¼çÂê²Î¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¡¢¥Ö¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ²Î¤òÏ¿¤ë¤³¤È¤â½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤ëµÚÀî¤µ¤ó¤È¼ê±Û¤µ¤ó¤Î°Â¿´¤Ç¤¤ë²ÎÀ¼¤ËÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¤¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È³Ú¤·¤¯Ä©¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤Õ¤¿¤ê¤¬¤É¤ó¤ÊÉ½¾ð¤äÆ°¤¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Á³¤È¶ÛÄ¥¤â²ò¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¶Ã¤¯¤Û¤É¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔ°Â¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤â¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÌµ»ö¤Ë³§¤µ¤ó¤Ø¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£¤Ï¥Û¥Ã¤È°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡×¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î²¹¤«¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò²¿ÅÙ¤Ç¤âÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢£²ÏÌî±ÑÍµ»á¡Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
¥Ò¥í¥È¤È¥Þ¡¼¥·¡¼¤Îºî¤ë²Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÁ´Éô¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤ËËÍ¤Î¿ÀÍÍ¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¿ÀÍÍ¤Î¶Ê¤Ç¥É¥é¥Þ¤ÎºÇ¸å¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¤½¤ì¤âµÚÀî¤µ¤ó¡¢¼ê±Û¤µ¤ó¡¢ÇòÄ»¤µ¤ó¡¢3¿Í¤Î¥«¥Ð¡¼¤Ç¡ª
¡Ö¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡×¤Ï¤³¤ÎÀ¤³¦¤òºî¤ë¡Ö·Á¡×¤Î²Î¤Ç¤¹¡£´ë²è½ñ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¤³¤Î¶Ê¤ò²¿ÅÙ¤âÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¡Ö·Á¡×¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖËÍ¤é¤Ï¤½¤ó¤Ê·Á¡×¤È²Î¤Î²Î»ì¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¤É¤ó¤Ê·Á¤Ê¤Î¤«¡¢¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤Ë¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡¢Ä°¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢£ÀÖ¤¤·¤¡ÊÅìÀî°¡´õ»Ò¡¢¿ÀÃ«ÞÊ¿¡¿²»³ÚÃ´Åö¡¢¼çÂê²Î¡Ö¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡×ÊÔ¶Ê¡Ë
¡Ö¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡×¤Î·àÈ¼²»³Ú¤È¶¦¤Ë¡¢¥¶¡¦¥Ï¥¤¥í¥¦¥º¤Î¡Ö¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡×¤ò¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ²æ¡¹¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«!?¤È¤¤¤¦½ÅÀÕ¤òºÇ½é¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¶¡¦¥Ï¥¤¥í¥¦¥º¤µ¤ó¤Î¸¶¶Ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÂæËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢³Ú¶Ê¤Î»ý¤Ä¥Ñ¥ï¡¼¡¢¡Ö¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡×¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÎÄ´ÏÂÀ¤òÍý²ò¤·¡¢¤¹¤°¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Í¯¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¡×¤Î²Î»ì¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¤³¦¤Ë¤Ï¼Ò²ñ¤ÎÉ÷·ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤Ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä³Ú¶Ê¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òµÚÀî¤µ¤ó¡¢¼ê±Û¤µ¤ó¡¢ÇòÄ»¤µ¤ó¤Î²Î¤ÈÄ´ÏÂ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤«¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÆÏ¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë!!
