¤¤Î¤¦¸á¸å¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤Î¹ñÆ»¤Ç¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯2Âæ¤È¼«Å¾¼Ö¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î8ºÐ¤ÎÃË»Ò¾®³ØÀ¸¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Î¤¦¸á¸å2»þÈ¾¤´¤í¡¢°ËÅì»Ô¶ê¿ÜÈþ¸µÏÂÅÄ¤Î¹ñÆ»¤Ç¡¢58ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Á°¤ËÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤¿·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÄÉÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Ï¤º¤ß¤Ç·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬²£ÃÇÊâÆ»¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î°ËÅì»Ô²¬¤ÎÀî¸ýÎà¤µ¤ó¡Ê8¡Ë¤¬¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Àî¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢²ÈÂ²¤È¿®¹æµ¡¤Î¤Ê¤¤²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤ÏºäÆ»¤ÎÄ¾ÀþÆ»Ï©¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£