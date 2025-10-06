¡Úº´À¤ÊÝ¶¥ÎØ¡¡²¬ºê·ó¼£¥³¥é¥à¡ÖÂÇ¾âÆüµ¡×¡Û11R¤ÏÊÒ²¬íìÇ·¡¡º£Àá¤³¤½½à·èÆÍÇË¡¡¤Þ¤º¤Ï¥¿¥Æ¹¶·â
¡¡¡Ú11R¡Û7·îËÉÉÜF1¤«¤éÄ¾Á°¤ÎÎ©ÀîF1¤Þ¤Ç8¾ì½êÏ¢Â³¤Ç½à·è¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÊÒ²¬íìÇ·¤À¤¬¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤Ï8·î¤ÎÃÏ¸µ¶ÌÌîF1¡Ê5¡¢2¡¢5Ãå¡Ë¤Î¤ß¡£½à·è¤Ç¿É»À¤ò¤Ê¤á¤ëÈéÆù¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯7·î¤Î¶ÌÌîF1°ÊÍè¡¢Í¥¾¡¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ä¾¶á4¥«·î¤Î¶¥ÁöÆÀÅÀ105.24¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤êÄìÎÏ¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¡ÖÎ©Àî¤Î¸å¤âÉáÄÌ¤ËÎý½¬¡£Ä´»Ò¤ÎÊý¤ÏÁö¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤«¤é¡£¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤í¤ò¼«ÎÏ¡×¤ÈÍ½Áª¤Ï¼«ÎÏ¤ò¶¯Ä´¡£¤³¤Î´é¿¨¤ì¤Ê¤éÊÒ²¬¤Î¥¿¥Æ¹¶·â¤¬·è¤Þ¤ë¡£¡ã2¡ä¡á¡ã5¡ä¡½¡ã1¡ä¡ã4¡ä¡ã7¡ä¡£