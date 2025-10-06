ÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¤ÇÅÅ¼ÖÆ±»Î¤¬¾×ÆÍ¡¦Ã¦Àþ¤¹¤ë»ö¸Î¡¡¤±¤¬¿Í¤Ê¤·¡¡¤¤ç¤¦¤Î±¿Å¾¤ÏÌ¤Äê
5ÆüÌë¡¢ÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¡¦³á¤¬Ã«±Ø¤ÇÅÅ¼ÖÆ±»Î¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÒÊý¤Î¼ÖÎ¾¤ÏÃ¦Àþ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÅìµÞÅÅÅ´¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢5Æü¸á¸å11»þ¤´¤í¡¢¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤ÎÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¡¦³á¤¬Ã«±Ø¤Ç±Ø¤Ë¿ÊÆþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¾å¤ê¤Î½ÂÃ«¹Ô¤¤Î³Æ±ØÄä¼Ö¤¬Ää¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÌ¤Î²óÁ÷ÅÅ¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢²óÁ÷ÅÅ¼Ö¤Î°ìÈÖ¸å¤í¤Î¼ÖÎ¾¤¬Ã¦Àþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿½ÂÃ«¹Ô¤¤Ë¤Ï149¿Í¤Î¾èµÒ¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¾èµÒ¤ä¾èÌ³°÷¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö1»þ´Ö¤¯¤é¤¤¼ÖÆâ¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÆ°¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ó¤ì¤ò¤¤é¤·¤ÆÊâ¤¤¤Æµ¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖÅÅ¼Ö¤Ç¤â¤Ã¤ÈÀè¤Þ¤Çµ¢¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤¹¡ÊÂç³Ø¡Ë1¸Â¡Ê¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤Ê¤Î¤ÇÁá¤¯µ¢¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê·îÍË¤âÅÅ¼Ö¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤È¡Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤ÍÂç³Ø¤Ë¡£º¤¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¤³¤Î²óÁ÷ÅÅ¼Ö¤Ï³á¤¬Ã«±Ø¤Ç¿Ê¹ÔÊý¸þ¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢²¼¤êÊýÌÌ¤Ë¤¢¤ë¼Ö¸Ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÅ¼Ö¤¬½êÄê¤Î¾ì½ê¤ËÄä»ß¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢½ÂÃ«¹Ô¤¤Î¼ÖÎ¾¤¬±Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÅìµÞÅÅÅ´¤¬Åö»þ¤Î¿®¹æ¤Î¾õ¶·¤Ê¤É»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£6Æü¤ÎÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¤Î±¿Å¾¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½ºß¤Î¤È¤³¤íÌ¤Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£