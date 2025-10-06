KEY TO LIT¡Ö¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ËÎ©¤Ä¡×½é¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ÇÆ²¡¹Àë¸À ¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤â¡Ö°ì½ï¤ËÅ·²¼ÄÏ¤ß¼è¤ê¤¿¤¤¡×¡Ú°§»¢¤Û¤ÜÁ´Ê¸¡¿WAKE UP THE FOOL¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/06¡ÛKEY TO LIT¡Ê¥¥Æ¥ì¥Ä¡Ë¤¬¡¢ÀéÍÕ¡¦LaLa arena TOKYO-BAY¡Ê¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥Ê Åìµþ¥Ù¥¤¡Ë¤Ë¤Æ¥°¥ë¡¼¥×½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖKEY TO LIT Arena Tour 2025 WAKE UP THE FOOL¡×¤ò³«ºÅ¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢10·î5ÆüÃë¸ø±é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°§»¢¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¡Ê¢¨¤Û¤ÜÁ´Ê¸¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍò¤Î°áÁõÃåÍÑ¤·¡ÈÍò¥á¥É¥ì¡¼¡É¤òÈäÏª¤¹¤ëKEY TO LIT
2025Ç¯2·î16Æü¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿KEY TO LIT¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï´äºêÂç¾º¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¡¢°æ¾å¿ðµ©¡¢ÃæÂ¼Îæ°¡¡¢Ãö¼íÁóÌï¡¢º´¡¹ÌÚÂç¸÷¤Î5¿Í¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¡¢²Î¡¦¥À¥ó¥¹¡¦±éµ»¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤È·Ð¸³Ë¤«¤Ê¸ÄÀ°î¤ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊKEY TO LIT¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖKEY TO LIT Arena Tour 2025 WAKE UP THE FOOL¡×¤Ï¡¢5ÅÔ»Ô20¸ø±é¤Ç¹ç·×Ìó20Ëü3000¿Í¤òÆ°°÷¡£¿·»þÂå¤Î¡Ö´ú¼ê¡×¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤·Á¤ÇÌ¥¤»¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨°Ê²¼¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼°§»¢¤Û¤ÜÁ´Ê¸
¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢º£Æü¤ÏËÜÅö¤Ë¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Çº£Æü¤âºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£Å¾¤Ó¤Þ¤·¤¿¤±¤ÉÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£²ó¤Î¡ÖWAKE UP THE FOOL¡×¤Ï¡¢²æ¡¹¤¬¤Þ¤À²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤È´êË¾¤ò¹þ¤á¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢KEY TO LIT¤Ã¤Æ¤³¤ÎÊý¸þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¸Ç¤¯¸«¤¨¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¡£¤³¤ì¤«¤é¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡¢²¶¤¿¤Á¤¬·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤ÎÌÜÉ¸¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤á¤Ð¶á¤Å¤±¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òËÜÅö¤Ë¤º¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤éÆü¡¹ËÍ¤¿¤Á¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Á´Á³¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÆþ¤ê¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¤«¡¢¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¼ý¤Þ¤ê¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿²¶¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¡ÖKEY TO LIT¤ÎÌ¾»É¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ò¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤âKEY TO LIT¡¢Á´Á³¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¤°¤é¤¤¤ÎÍÆÎÌ¤ÎÇÜ¡¢2ÇÜ¡¢3ÇÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ËÍ¤¿¤Á¤Ë¤ÏÌ²¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤½¤ì¤ò¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Ã¤Íò¥á¥É¥ì¡¼¤òÈäÏª¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Íò¤µ¤ó¤â2026Ç¯¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°½ªÎ»¡£¤½¤·¤Æ»þÂå¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀÎ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤É¤ó¼¡¤ÎÆ»¤Ø¤È¿Ê¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢¼¡¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤Ä¤«¤ÏÀäÂÐ²¶¤¿¤Á¤Î»þÂå¤¬Íè¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï²¶¤¿¤Á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¤¤í¤ó¤Ê²¶¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¿·¤·¤¤À¤Âå¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢²¶¤¿¤Á¤ÏÀäÂÐ¤½¤Î¶¥Áè¤Ë¤Ï»²²Ã¤¹¤ë¤·¡¢¤½¤Î¶¥Áè¤ËÉé¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤½¤Î»þÂå¤ÎÀèÆ¬¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²¶¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¸Ø¤é¤·¤¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æº£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢¤½¤ó¤ÊKEY TO LIT¤ÎÂè1²ó¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ï¤¤¡¢Çï¼ê¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¢¤¹¤´¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£²¶¤¿¤Á¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤ã¡¢²¶¤¿¤Á²¿¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç²¶¤¿¤Á¤Ï¤Ç¤«¤¤¸ý¤òÃ¡¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â²¶¤¿¤Á¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¿Í·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÆü¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£Âçºå¡¢¿·³ã¡¢¤É¤ÎÃÏÊý¤âºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£ÀéÍÕ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤ÇÄÉ²Ã¸ø±é¤â¤Ç¤¤Æ¡¢´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤â¤¦µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤éº£ÆüºÇ½ªÆü¤Ç¡£¤Ç¤â¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬°ì½ï¤Ë¥é¥¤¥Ö¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥Ú¥ó¥é¥¤¥ÈOFF¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ê¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¡Ë¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²¹¤«¤µ¤Î¤ª¤«¤²¤ÇËÍ¤Ï¤³¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ò16Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢ËÜÅö¤Ë1Æü¤â·ù¤À¤Ê¤È¤«¿É¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¿´¤ÎÄì¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏÁÇÅ¨¤Ê¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤ª¤«¤²¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î1¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¥¢¡¼¥È¤Ç¸ÄÅ¸¤ò³«¤¯¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤â¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÀÎ¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤¬º£Æü¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¡¢º£Æü´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢Íè¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤â¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆÏ¤±¤¿¤¤¤«¤éSNS¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÍ§Ã£¤È¤«ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶õµ¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¹¬¤»¤Î¶¦Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤éËÍ¤ÏËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ16Ç¯¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»Å»ö¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊ¬´ôÅÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÆ»¤Ã¤ÆÁª¤ÖÃÊ³¬¤Ç¤ÏÀµ²ò¤Ã¤Æ1¸Ä¤â¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤À¤«¤é¤³¤ì¤«¤é¤Î¼«Ê¬¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯Æ»¤ÎÀè¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡¢¤É¤¦¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ç¡¢²áµî¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»Á´¤Æ¤ò¹ÎÄê¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï»öÌ³½ê¤ËÆþ¤ëÁ°¤«¤é¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¡¼¥È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È½¬¤¤»ö¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ç¤¤¿¤Ê¡¢¤È¤«¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£¤Î¼«Ê¬¤¬1ÈÖ¹¬¤»¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÈÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤òÁ´¤Æ²¶¤ÏÀµ²ò¤Ë¤·¤¿¤¤¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¿Ê¤àÆ»¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤ËÅ·²¼ÄÏ¤ß¼è¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¿ÍÀ¸¿É¤¤¤³¤È¤È¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê»þ¤ÏËÍ¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤»þ¤Ï¥é¥¤¥Ö¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í¤Ë¶¦Í¤·¤¿¤¤»þ¤ÏYouTube´Ñ¤¿¤ê¤È¤«¡£¤Ä¤Þ¤ê¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï²¶¤é¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤»þ´Ö¤Ï1ÉÃ¤â¤Ê¤¤¤è¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡ª¤½¤·¤Æ¡¢º£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤º¤Ã¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó³èÌö¤·¤ÆÄ¶¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÄ¹¤¤´ü´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢0.1ÉÃ¤â²¶¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£°¦¤·¤Æ¤ë¤è¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
º£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤òËè¸ø±é¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¾Ð´é¤È´¿À¼¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈËÍ¤¿¤Á¤¬¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ò¾Ð´é¤Ë¡¢¹¬¤»¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤ÈËè²ó»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤â¤¦²¶¤Ï¤â¤Ã¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£KEY TO LIT¤È¤¤¤¦¥í¥Ü¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¥¬¥ê¤µ¤ó¤Ï±¦ÏÓ¤Ç²¶¤Ïº¸ÏÓ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê³èÌö¤Ç¤¤ëÃË¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ý¥Ã¥×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤Ë°î¤ì¤ëº´¡¹ÌÚÂç¸÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬µã¤¤¤¿¤ê¤¹¤ëÊ¬¡¢ËÍ¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾Ð¤Ã¤¿ËÍ¤Î´é¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¤ß¤ó¤Ê¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤ÎÊý¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ËÜÆü¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ëÀ®¤·¤Æ¤Þ¤ÀÈ¾Ç¯¤·¤«³èÆ°¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤¹¤´¤¯Èà¤é¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤·¡¢Âº·É¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢KEY TO LIT¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ê¤ó¤Ç¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤òºî¤ë²áÄø¤È¤«¡¢»¨»ï¤Î¼èºà¤äYouTube¡¢SNS¤À¤Ã¤Æ¤½¤¦¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¤Ã¤È¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢º£ÆüËÍ¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¤Ë¿§¡¹åºÎï¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤ªÍÎÉþÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤¹¤´¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¡£²¶¤¿¤Á¤â¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ïº¬Äì¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¿¤è¤ê¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤Èº£¾å¼ê¤Ë¾Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤é¤Ï¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡£ÅØÎÏ¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âKEY TO LIT¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é1Êâ¤º¤Ä¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¡¢²¶¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤ÇÀéÍÕ¤Î¸ø±é¤¬ºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êKEY TO LITºÇ¶¯¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ1¿Í1¿ÍÁ´Á³°ã¤¦¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¶¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î¸¶ÀÐ¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤âÈ¯É½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¸Ä¡¹¤Ç¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¶¯¤¤»Ò¤¬5¸Ä½¸¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤ËÀ±¤Î·Á¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¸Ê¤ÎÆ»¤òÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢KEY TO LIT¤¬¤É¤ó¤É¤ó¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î5¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÄ¾ÀÜ¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡£½é¤Î¥Ä¥¢¡¼¤¬¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤²ñ¾ì¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼¡¤Ï¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê²ñ¾ì¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤ÊÃÏÊý¤äÅÔ»Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤³¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¶¤¿¤ÁKEY TO LIT¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£
¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤³¤Èº£¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤ÏÌ´¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤Ç¤¤ëÌÜÉ¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£¤â¤Ã¤È¸À¤¦¤È²¶¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢Ì´¤Ë¸þ¤«¤¦»Ñ¤ÇÆüËÜ¹ñÌ±¤òÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤ÈËÜÅö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤Î»þ´Ö¤ò½Å¤Í¤¿¤ê¡¢²¶¤¿¤ÁÆ±»Î¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤Î»þ´Ö¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤ò²¶¤¿¤Á¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤âÁ´ÎÏ¤ÇÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¡¢¤¤¤º¤ì¹ñÎ©¤ËÎ©¤ÄµÇ°¤¹¤Ù¤KEY TO LIT¤ÎÂè1²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÀäÂÐ¤ËËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÁ´Â®Á°¿Ê¤ÇÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
