KEY TO LIT¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¡ÈÂçÉ´²ÊÄ¶¤¨¡É¤òÀë¸À¡Ö¤æ¤¯¤æ¤¯¤ÏÍò¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¡×Snow Man¹ñÎ©¥é¥¤¥Ö¤«¤é¤Î»É·ã¤â¡Ú°Ï¤ß¤Û¤ÜÁ´Ê¸¡¿WAKE UP THE FOOL¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/06¡ÛKEY TO LIT¡Ê¥¥Æ¥ì¥Ä¡Ë¤¬¡¢ÀéÍÕ¡¦LaLa arena TOKYO-BAY¡Ê¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥Ê Åìµþ¥Ù¥¤¡Ë¤Ë¤Æ¥°¥ë¡¼¥×½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖKEY TO LIT Arena Tour 2025 WAKE UP THE FOOL¡×¤ò³«ºÅ¡£10·î5ÆüÃë¸ø±é¤òÁ°¤Ë°Ï¤ß¼èºà¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î¤Û¤«¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¢¨¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡¦±é½Ð¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¢¤ê¡Û¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛKEY TO LIT¡È´ñ¡ÉÉÁ¤«¤ì¤¿¥¥Æ¥ì¥Ä¤Ê°áÁõ¤ªÈäÏªÌÜ
º£²ó¡¢9·î¸åÈ¾¤«¤é11·îÆ¬¤Ë¤«¤±¤Æ5ÅÔ»Ô¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ëKEY TO LIT¡£3ÅÔ»ÔÌÜ¤ÎÀéÍÕ¸ø±é¤òÆ±Æü¤Ç½ª¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´äºêÂç¾º¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö½éÆü¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥É¥¥É¥¤·¤Æ¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¤º¤Ã¤È½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÜÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÁ´Á³¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢Âçºå¡¢¿·³ã¡¢ÀéÍÕ¤È½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤ª¸ß¤¤¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉôÊ¬¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤Ç¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Î´Ø·¸¤â¿¼¤Þ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥ÖÆâ¤Ç¤ÎKEY TO LIT¤é¤·¤µ¤È¤Ï²¿¤«Ìä¤ï¤ì¤¿Ãö¼íÁóÌï¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡Ø´ñÅ·Îõ¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡Ö´ñÅ·Îõ¡×¡Ê¥¥Æ¥ì¥Ä¡Ë¤ÎÊ¸»ú¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸Áõ¾þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö°áÁõ¤µ¤ó¤Ë¡Ø¥¥Æ¥ì¥Ä¤Ê°áÁõ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø´ñ¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¿·°áÁõ¤Î´¶ÁÛ¤òÃæÂ¼Îæ°¡¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¤³¤ó¤Ê¤Ë·Êµ¤¤Î¤¤¤¤°áÁõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¤°¤ë¤ê¤È1¼þ¤·¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¿·°áÁõ¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖKEY TO LIT¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿°æ¾å¿ðµ©¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂçÉ´²ÊÄ¶¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌ¡²è¤Î¡Ö¥¥Æ¥ì¥ÄÂçÉ´²Ê¡×¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¡¢Ãö¼í¤Ï¡Ö¡Ø¥¥Æ¥ì¥Ä¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ÈËÍ¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤è¤ê¤âÂ¾¤Î¡Ø¥¥Æ¥ì¥Ä¡Ù¤¬Éâ¤«¤Ö¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤ÏÍò¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¡Ø¥¥Æ¥ì¥Ä¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤ËÀè¤Ë²¶¤¿¤Á5¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬Éâ¤«¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥³¥í½õ¤µ¤ó¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÃÎÌ¾ÅÙ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢´äºê¤Ï¡Ö¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¡£Ãö¼í¤Ï¡ÖÀäÂÐÎ©¤Á¤¿¤¤¤è¤Í¡£Snow Man¤µ¤ó¤Î¹ñÎ©¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Íò¤µ¤ó¡¢SMAP¤µ¤ó¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤óÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¸¤Ç´Ñ¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤´¤¯¿È¶á¤Ë¤¤¤¿ÀèÇÚ¤¬¤½¤³¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¡¢°ÎÂç¤µ¤ß¤¿¤¤¤Î¤ò´Ñ¤¿»þ¤Ë¿´¤¬¿Ì¤¨¤Æ¡£ÀäÂÐ²¶¤¿¤Á¤â¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²¶¤¿¤Á¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ææ¤Î¼«¿®¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿®¤¸¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐÎ©¤Á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖÍò¥á¥É¥ì¡¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãö¼í¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î»öÌ³½ê¤ÎÅÁÅý¤äÀèÇÚ¤âÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ê¤ê¤Ë¾ÃÈñ¤Ç¤¤¿¤é¡¢KEY TO LIT¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£ÀèÇÚ¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÆ§½±¤·¤Ä¤Ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾Ã²½¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æº£¸å¤â¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥é¥¤¥Ö¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
2025Ç¯2·î16Æü¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿KEY TO LIT¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï´äºê¡¢°æ¾å¡¢ÃæÂ¼¡¢Ãö¼í¡¢º´¡¹ÌÚÂç¸÷¤Î5¿Í¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¡¢²Î¡¦¥À¥ó¥¹¡¦±éµ»¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤È·Ð¸³Ë¤«¤Ê¸ÄÀ°î¤ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊKEY TO LIT¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖKEY TO LIT Arena Tour 2025 WAKE UP THE FOOL¡×¤Ï¡¢5ÅÔ»Ô20¸ø±é¤Ç¹ç·×Ìó20Ëü3000¿Í¤òÆ°°÷¡£¿·»þÂå¤Î¡Ö´ú¼ê¡×¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤·Á¤ÇÌ¥¤»¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¼ ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿½é¥Ä¥¢¡¼¡¢ÀéÍÕ¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
´äºê¡§ËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡£½éÆü¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥É¥¥É¥¤·¤Æ¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¤º¤Ã¤È½Å¤Í¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÜÈÖÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÁ´Á³¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢Âçºå¡¢¿·³ã¡¢ÀéÍÕ¤È½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤ª¸ß¤¤¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉôÊ¬¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤Ç¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¼ ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
ÃæÂ¼¡§²ñ¾ì¤Ç´Ñ¤ë´¶¤¸¤ÏºÇ¹â¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡©
Ãö¼í¡§²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤Ï¤â¤¦¾ï¤Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â²ó¤òÁý¤¹¤´¤È¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼ ¥Í¥Ã¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥È¡¼¥¯¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ã¤Æ¡£
Á´°÷¡§´ò¤·¤¤¡ª
º´¡¹ÌÚ¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
Á´°÷¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼ ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î±é½Ð¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î±é½Ð¤Ï¡©
Ãö¼í¡§Ã¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤òÀäÂÐ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£KEY TO LIT¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò¤â¤é¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ½é´ðËÜ5¿Í¤Ç¥Ð¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤¨¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÂç¾º¤Î¥½¥í¤«¤é»Ï¤á¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¥½¥í¶Ê¤«¤é»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç´é¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢5¿Í¤Ç¥Ð¥ó¤Ã¤Æ´é¤¬¸«¤¨¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êKEY TO LIT¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢¤½¤ÎÌ¾Á°¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤è¤¦¤È¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢º£²ó¤³¤¦¤¤¤¦±é½Ð¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼ º£²ó¡¢KEY TO LIT¤é¤·¤µ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ãö¼í¡§¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡Ö´ñÅ·Îõ¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°æ¾å¡§¤Þ¤º¤³¤Î°áÁõ¤â¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ãö¼í¡§¤³¤ì¡Ê¹Í¤¨¤¿¤Î¡ËËÍ¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°áÁõ¤µ¤ó¤Ë¡Ö¥¥Æ¥ì¥Ä¤Ê°áÁõ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ö´ñ¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼ °áÁõ¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÃæÂ¼¡§ºÇ¹â¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¤³¤ó¤Ê¤Ë·Êµ¤¤Î¤¤¤¤°áÁõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¡£
¡¼ ÌÜ»Ø¤¹KEY TO LIT¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°æ¾å¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂçÉ´²ÊÄ¶¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Ãö¼í¡§º£¤Ï¡Ö¥¥Æ¥ì¥Ä¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ÈËÍ¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤è¤ê¤âÂ¾¤Î¡Ö¥¥Æ¥ì¥Ä¡×¤¬Éâ¤«¤Ö¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤ÏÍò¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢Íò¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢5¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬Éâ¤«¤Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ö¥¥Æ¥ì¥Ä¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤ËÀè¤Ë²¶¤¿¤Á5¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬Éâ¤«¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¥³¥í½õ¡×¤µ¤ó¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼ ¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¤Ï·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
´äºê¡§¤Þ¤º¡Ö¥³¥í½õ¡×¤Ï¤Þ¤º¤¤¤À¤í¤¦¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Á´°÷¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ãö¼í¡§ËÍ¤é¡Ö¥³¥í½õ¡×¤òÄ¶¤¨¤è¤¦¤Ã¤Æ°ì±þ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«Âç¸÷¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¤Æ¤«¤é1½µ´Ö¸å¤ËÁ´°÷¤Ë¡Ö¥³¥í½õ¥°¥Ã¥º¡×¤òÇÛ¤ê¤Ï¤¸¤á¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¹¥Ñ¥¤¤Ç¤¹¤è¡£
º´¡¹ÌÚ¡§¥¹¥Ñ¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Á´°÷¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊ¬¤È»×¤Ã¤Æ¡Ö¥³¥í½õ¡×¤Î¥Ý¡¼¥Á¤ò¤¢¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ì¿Í¤º¤Ä¡£
Ãö¼í¡§²¶¤¿¤Á¤¬°ìÈÖ¡Ö¥³¥í½õ¡×¤Ë¤¢¤ä¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼ ¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®¤«¤éÈ¾Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
º´¡¹ÌÚ¡§¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£³°¤«¤é¸«¤¿´¶¤¸¤Ï¤Þ¤ÀÄÏ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÃæ¤À¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¯ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡©
°æ¾å¡§¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉÔ°Â¤¸¤ã¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ò·ëÀ®¤¹¤ëÁ°¤«¤é¸òÎ®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¿®Íê´Ø·¸¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÃÛ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤Ï¤ï¤ê¤ÈÁá¤«¤Ã¤¿¡£
Ãö¼í¡§ÉñÂæ¤È¤«¤Ç¤â¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤½¤ì¤Þ¤Ç°ã¤¨¤É¡¢°ì½ï¤ÎºîÉÊ¤òºî¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò7¡¢8Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢Æ±¤¸À¤Âå¤òÀ¸¤¤Æ¡¢Æ±¤¸¶µ²Ê½ñ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Î¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¶ìÏ«¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¼ ¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Ãö¼í¡§¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤é¤ÏÂÊÂ¤ßÂ·¤¨¤Æ°ì½ï¤Ë²£°ìÎó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢5¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÂâÄ¹¡Êº´¡¹ÌÚ¡Ë¤¬¡£
º´¡¹ÌÚ¡§ÂâÄ¹¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·è¤·¤ÆKEY TO LIT¤ÎÂâÄ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÂâÄ¹¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¡£
Ãö¼í¡§KEY TO LIT¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë·³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾®Ââ¤È¤·¤ÆÂâÄ¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Í¡¢ÂâÄ¹¡ª
º´¡¹ÌÚ¡§¤Ï¤¤¡ª¤Ç¤â¡¢ÀÕÇ¤¤Ï¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤Ê¤ó¤«±ê¾å¤È¤«¤·¤¿¤È¤¤Ë¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡¢°ì½ï¤Ë¼Õ¤í¤¦¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãö¼í¡§¥ê¡¼¥À¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤³¤Ã¤Á¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÌµÍý¤ä¤ê¡ÖÂâÄ¹¤Ïº´¡¹ÌÚ¤Ç¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤éÂâÄ¹¤Î»Å»ö¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼ ¤Û¤«¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÌò³ä¤Ï¡©
ÃæÂ¼¡§ËÍ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤«º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î¥í¥´¤òÃ´Åö¤·¤¿¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤ê¡£¤¢¤È¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©KEY TO LIT¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬3ÃÊ³¬¤°¤é¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¡ª¤ß¤ó¤Ê¤ÎÈþÍÆ¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
´äºê¡§ÈéÉæ²Ê¤ò¤ä¤¿¤é¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ãö¼í¡§¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥µ¥×¥ê¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¯¤ì¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼ ¤Ç¤Ï¡¢ÈþÍÆÂâÄ¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
ÃæÂ¼¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢Âç¾º¤È¤«¤á¤Ã¤Á¤ãÈ©åºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¥¬¥ê¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Æ¥á¥¤¥¯¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Èþ°Õ¼±¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Ãö¼í¡§Îæ°¡¤¯¤ó¤Ï¥í¥´¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢¿ðµ©¤¯¤ó¤È¥°¥Ã¥º¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢³¨ÎÏ¤ß¤¿¤¤¤ÊÉôÊ¬¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÂ¼¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢º£²ó¥é¥¤¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥í¥´¤Ë¤â»×¤¤¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¶¤é¤³¤³¤«¤é±Ê±ó¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¾¡¢Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¾¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢ÀÎÉÔ²ÄÇ½¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀÄ¤¤¥Ð¥é¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢²¶¤é¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤ò¤³¤á¤Æ½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´äºê¡§ËÍ¤é¤Ã¤Æ3¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖ¥é¥¤¥Ö¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î´Ö¤º¤Ã¤ÈYouTube¤È¤«SNS¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤À²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢µÕ¤Ë¸À¤¦¤È²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¥¿¥í¥Ã¥È¤Î¡Ö¶ò¼Ô¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥«¡¼¥É¤È¤¹¤´¤¯°ìÃ×¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥«¡¼¥É¤Ï¥¿¥í¥Ã¥È³¦¤À¤È°ìÈÖ¼å¤¤¥«¡¼¥É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ë¤«¤é°ìÈÖ¶¯¤¤¥«¡¼¥É¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬²¶¤¿¤Á¤È¤¹¤´¤¯¹ç¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡ÖWAKE UP THE FOOL¡×¤ÈÉÕ¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼ ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
´äºê¡§¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¡¢¤³¤ì¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
Ãö¼í¡§ÀäÂÐÎ©¤Á¤¿¤¤¤è¤Í¡£Snow Man¤µ¤ó¤Î¹ñÎ©¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Íò¤µ¤ó¡¢SMAP¤µ¤ó¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤óÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¸¤Ç´Ñ¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤´¤¯¿È¶á¤Ë¤¤¤¿ÀèÇÚ¤¬¤½¤³¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¡¢°ÎÂç¤µ¤ß¤¿¤¤¤Î¤ò´Ñ¤¿»þ¤Ë¿´¤¬¿Ì¤¨¤Æ¡£ÀäÂÐ²¶¤¿¤Á¤â¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²¶¤¿¤Á¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ææ¤Î¼«¿®¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿®¤¸¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐÎ©¤Á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼ ¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
´äºê¡§ÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤¦ÄÌ¤êÆ»¤Ç¤¹¡£
ÃæÂ¼¡§¤½¤ì¤Ï¤¤¤Ä¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¤¹¤ë¤ó¤Ç¡¢ËÍ¤¿¤Á¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È¡£
¡¼ º£²ó¡¢Íò¤µ¤ó¤Î¥á¥É¥ì¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ãö¼í¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î»öÌ³½ê¤ÎÅÁÅý¤äÀèÇÚ¤âÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ê¤ê¤Ë¾ÃÈñ¤Ç¤¤¿¤é¡¢KEY TO LIT¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£ÀèÇÚ¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÆ§½±¤·¤Ä¤Ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾Ã²½¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æº£¸å¤â¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼ ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç°ìÈÖ¥¥Æ¥ì¥Ä¤Ê¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÃæÂ¼¡§¿ðµ©¤Ï¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ë5¿Í¤ÇÍ·¤Ó¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎµÙ·ÆÃæ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¥¬¥Á¿²¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´ñ¹Ô¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡Ä¡£
°æ¾å¡§Ì²¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡Ä¡£¤â¤·MC¤È¤«¤Ç¿²¤Æ¤¿¤é¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÃæÂ¼¡§»ß¤á¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Âç¾º¤Ê¤ó¤Æµó¤²¤¿¤é¤¤ê¤¬¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»Ãæ¤È¤«¤â¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬1»þ´Ö¤°¤é¤¤¤«¤±¤Æ¤³¤¦¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Õ¸«¤ò¡¢¤â¤¦³×Ì¿»ù¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Ã¤Á¤¬¤è¤¯¤Í¡©¡×¤Ã¤Æ¥Ð¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤°Õ¸«¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î¥¥Æ¥ì¥Ä¤µ¤òÈà¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãö¼í¡§Âç¸÷¤Ï¡¢É¨¤ò²ø²æ¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¾¾ÍÕ¾ó¤ò°ì»þ´ü»È¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£±¦É¨¤¬ÄË¤¤¤Î¤Ë¡¢º¸¼ê¤Ç¾¾ÍÕ¾ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤¿¡ÊÊâ¤¤¤ÆºÆ¸½¡Ë¡£¤Ç¡¢É¨¤¬ÄË¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤¹¤®¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
º´¡¹ÌÚ¡§¾¾ÍÕ¾ó¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬º£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»È¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢º¸¤È°ì½ï¤Ë½Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤º¤Ã¤ÈÉ¨ÄË¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ãö¼í¡§¤¢¤È±¦É¨¤ò¤«¤Ð¤¤¤¹¤®¤Æ¡¢º£ÅÙº¸É¨¤òÄË¤á¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°æ¾å¡§º£¤ÎÄ´»Ò¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
º´¡¹ÌÚ¡§ËÜÅö¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦Á´Á³¸µµ¤¤Ç²¿¤âÄË¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËèÆü¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª
Ãö¼í¡§¤¢¤Î¡¢±³¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸ø±é¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¾®Áö¤ê¤Ç¥¢¥¤¥·¥ó¥°É÷Ï¤¤Ë¡Ö¥¤¥¿¥¿¥¿¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
º´¡¹ÌÚ¡§¤¤¤ä¡¢Á´Á³¸µµ¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼ ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
´äºê¡§Î¹¹Ô¤È¤«¹Ô¤¤¿¤¤¤è¤Í¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ß¤ó¤Ê»ý¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢Îæ°¡¤¬´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é¡Ö¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¤Ë²¶¤È¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¼è¤ê¹Ô¤«¤Ê¤¤¡©¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë´Ö¡¢²¿¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©
ÃæÂ¼¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¼ä¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÂÔ¤Á»þ´Ö¤È¤«¤¢¤ë¤«¤é¡£¤À¤«¤éÂç¾º¤¬Áá¤¯ºî¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¡Ö¤¸¤ã¤¢°ì½ï¤Ëºî¤ê¤Ë¹Ô¤³¤¦¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ö¤ä¤À¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢ËÍ¤ÏËÜÅö¤ËÄ¹¤¤´ü´Ö¤º¤Ã¤È¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤È¤³¤Î´Öºî¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¼õ¤±¼è¤ê¤¬¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤«¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¡ª
Ãö¼í¡§Áá¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
¡¼ ¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤¬¼è¤ì¤¿¤é¡¢5¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡©
´äºê¡§¥¢¥á¥ê¥«¤È¤«¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤È¤«¡£¡È¥Ë¥å¡¼¥è¡É¤Ë¥·¥ç¡¼¤ò´Ñ¤¿¤¤¤Í¡£¤¢¤È¡¢¡È¥Ù¥¬¡É¡ª
º´¡¹ÌÚ¡§¤¢¤È¡¢¡È¥Ï¥ï¡É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼ Ãö¼í¤µ¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
º´¡¹ÌÚ¡§¥¬¥ê¤µ¤ó¤Ï³Ú²°¤Ë¤¤¤ë»þ¤Ë¡Ö¤Ú¤Á¤Ú¤Á¤Ú¤Á¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿ðµ©¤¯¤ó¤«¤éÉ÷¤Î±½¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
°æ¾å¡§¤ª¤·¤ê¤Ë²½¾ÑÉÊ¤òÅÉ¤ê¤¿¤¯¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬ËÜÈÖ¤ÎÂçÂÎ1»þ´Ö¤¯¤é¤¤Á°¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬»þÊó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ãö¼í¡§²¶¥¢¥é¡¼¥à¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°æ¾å¡§¤ï¤ê¤ÈÀµ³Î¤Ç½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡¼ ºÇ¸å¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
´äºê¡§ËÍ¤éº£Ç¯¤Î2·î¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·À±¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ä¤ª¼Çµï¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÆüËÜÃæ¤òKEY TO LIT¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¼ µ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
º´¡¹ÌÚ¡§¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢µ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤ò¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡¢¤ª¼ê¤òÇÒ¼Ú¡¢¤è¡¼¤Ã¡ª¡Ê¥Ñ¥ó¥Ã¡Ë¡£
°æ¾å¡§½ª¤ï¤é¤¹¤Ê¤è¡ª
Ãö¼í¡§º£¤Î±ïµ¯°¤¤¤Ê¡ª
º´¡¹ÌÚ¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡¢KEY TO LIT¡¢¹Ô¤¯¤¾¡¼¡ª
Á´°÷¡§¤ª¡¼¡ª
¡¼ ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿½é¥Ä¥¢¡¼¡¢ÀéÍÕ¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
´äºê¡§ËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡£½éÆü¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥É¥¥É¥¤·¤Æ¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¤º¤Ã¤È½Å¤Í¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÜÈÖÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÁ´Á³¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢Âçºå¡¢¿·³ã¡¢ÀéÍÕ¤È½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤ª¸ß¤¤¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉôÊ¬¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤Ç¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¼ ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
ÃæÂ¼¡§²ñ¾ì¤Ç´Ñ¤ë´¶¤¸¤ÏºÇ¹â¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡©
Ãö¼í¡§²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤Ï¤â¤¦¾ï¤Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â²ó¤òÁý¤¹¤´¤È¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼ ¥Í¥Ã¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥È¡¼¥¯¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ã¤Æ¡£
Á´°÷¡§´ò¤·¤¤¡ª
º´¡¹ÌÚ¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
Á´°÷¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼ ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î±é½Ð¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î±é½Ð¤Ï¡©
Ãö¼í¡§Ã¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤òÀäÂÐ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£KEY TO LIT¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò¤â¤é¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ½é´ðËÜ5¿Í¤Ç¥Ð¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤¨¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÂç¾º¤Î¥½¥í¤«¤é»Ï¤á¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¥½¥í¶Ê¤«¤é»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç´é¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢5¿Í¤Ç¥Ð¥ó¤Ã¤Æ´é¤¬¸«¤¨¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êKEY TO LIT¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢¤½¤ÎÌ¾Á°¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤è¤¦¤È¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢º£²ó¤³¤¦¤¤¤¦±é½Ð¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼ º£²ó¡¢KEY TO LIT¤é¤·¤µ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ãö¼í¡§¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡Ö´ñÅ·Îõ¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°æ¾å¡§¤Þ¤º¤³¤Î°áÁõ¤â¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ãö¼í¡§¤³¤ì¡Ê¹Í¤¨¤¿¤Î¡ËËÍ¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°áÁõ¤µ¤ó¤Ë¡Ö¥¥Æ¥ì¥Ä¤Ê°áÁõ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ö´ñ¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼ °áÁõ¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÃæÂ¼¡§ºÇ¹â¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¤³¤ó¤Ê¤Ë·Êµ¤¤Î¤¤¤¤°áÁõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¡£
¡¼ ÌÜ»Ø¤¹KEY TO LIT¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°æ¾å¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂçÉ´²ÊÄ¶¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Ãö¼í¡§º£¤Ï¡Ö¥¥Æ¥ì¥Ä¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ÈËÍ¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤è¤ê¤âÂ¾¤Î¡Ö¥¥Æ¥ì¥Ä¡×¤¬Éâ¤«¤Ö¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤ÏÍò¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢Íò¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢5¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬Éâ¤«¤Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ö¥¥Æ¥ì¥Ä¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤ËÀè¤Ë²¶¤¿¤Á5¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬Éâ¤«¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¥³¥í½õ¡×¤µ¤ó¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼ ¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¤Ï·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
´äºê¡§¤Þ¤º¡Ö¥³¥í½õ¡×¤Ï¤Þ¤º¤¤¤À¤í¤¦¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Á´°÷¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ãö¼í¡§ËÍ¤é¡Ö¥³¥í½õ¡×¤òÄ¶¤¨¤è¤¦¤Ã¤Æ°ì±þ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«Âç¸÷¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¤Æ¤«¤é1½µ´Ö¸å¤ËÁ´°÷¤Ë¡Ö¥³¥í½õ¥°¥Ã¥º¡×¤òÇÛ¤ê¤Ï¤¸¤á¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¹¥Ñ¥¤¤Ç¤¹¤è¡£
º´¡¹ÌÚ¡§¥¹¥Ñ¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Á´°÷¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊ¬¤È»×¤Ã¤Æ¡Ö¥³¥í½õ¡×¤Î¥Ý¡¼¥Á¤ò¤¢¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ì¿Í¤º¤Ä¡£
Ãö¼í¡§²¶¤¿¤Á¤¬°ìÈÖ¡Ö¥³¥í½õ¡×¤Ë¤¢¤ä¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼ ¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®¤«¤éÈ¾Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
º´¡¹ÌÚ¡§¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£³°¤«¤é¸«¤¿´¶¤¸¤Ï¤Þ¤ÀÄÏ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÃæ¤À¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¯ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡©
°æ¾å¡§¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉÔ°Â¤¸¤ã¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ò·ëÀ®¤¹¤ëÁ°¤«¤é¸òÎ®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¿®Íê´Ø·¸¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÃÛ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤Ï¤ï¤ê¤ÈÁá¤«¤Ã¤¿¡£
Ãö¼í¡§ÉñÂæ¤È¤«¤Ç¤â¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤½¤ì¤Þ¤Ç°ã¤¨¤É¡¢°ì½ï¤ÎºîÉÊ¤òºî¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò7¡¢8Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢Æ±¤¸À¤Âå¤òÀ¸¤¤Æ¡¢Æ±¤¸¶µ²Ê½ñ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Î¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¶ìÏ«¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¼ ¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Ãö¼í¡§¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤é¤ÏÂÊÂ¤ßÂ·¤¨¤Æ°ì½ï¤Ë²£°ìÎó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢5¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÂâÄ¹¡Êº´¡¹ÌÚ¡Ë¤¬¡£
º´¡¹ÌÚ¡§ÂâÄ¹¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·è¤·¤ÆKEY TO LIT¤ÎÂâÄ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÂâÄ¹¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¡£
Ãö¼í¡§KEY TO LIT¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë·³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾®Ââ¤È¤·¤ÆÂâÄ¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Í¡¢ÂâÄ¹¡ª
º´¡¹ÌÚ¡§¤Ï¤¤¡ª¤Ç¤â¡¢ÀÕÇ¤¤Ï¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤Ê¤ó¤«±ê¾å¤È¤«¤·¤¿¤È¤¤Ë¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡¢°ì½ï¤Ë¼Õ¤í¤¦¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãö¼í¡§¥ê¡¼¥À¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤³¤Ã¤Á¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÌµÍý¤ä¤ê¡ÖÂâÄ¹¤Ïº´¡¹ÌÚ¤Ç¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤éÂâÄ¹¤Î»Å»ö¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼ ¤Û¤«¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÌò³ä¤Ï¡©
ÃæÂ¼¡§ËÍ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤«º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î¥í¥´¤òÃ´Åö¤·¤¿¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤ê¡£¤¢¤È¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©KEY TO LIT¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬3ÃÊ³¬¤°¤é¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¡ª¤ß¤ó¤Ê¤ÎÈþÍÆ¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
´äºê¡§ÈéÉæ²Ê¤ò¤ä¤¿¤é¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ãö¼í¡§¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥µ¥×¥ê¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¯¤ì¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼ ¤Ç¤Ï¡¢ÈþÍÆÂâÄ¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
ÃæÂ¼¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢Âç¾º¤È¤«¤á¤Ã¤Á¤ãÈ©åºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¥¬¥ê¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Æ¥á¥¤¥¯¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Èþ°Õ¼±¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Ãö¼í¡§Îæ°¡¤¯¤ó¤Ï¥í¥´¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢¿ðµ©¤¯¤ó¤È¥°¥Ã¥º¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢³¨ÎÏ¤ß¤¿¤¤¤ÊÉôÊ¬¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÂ¼¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢º£²ó¥é¥¤¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥í¥´¤Ë¤â»×¤¤¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¶¤é¤³¤³¤«¤é±Ê±ó¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¾¡¢Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¾¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢ÀÎÉÔ²ÄÇ½¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀÄ¤¤¥Ð¥é¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢²¶¤é¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤ò¤³¤á¤Æ½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´äºê¡§ËÍ¤é¤Ã¤Æ3¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖ¥é¥¤¥Ö¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î´Ö¤º¤Ã¤ÈYouTube¤È¤«SNS¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤À²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢µÕ¤Ë¸À¤¦¤È²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¥¿¥í¥Ã¥È¤Î¡Ö¶ò¼Ô¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥«¡¼¥É¤È¤¹¤´¤¯°ìÃ×¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥«¡¼¥É¤Ï¥¿¥í¥Ã¥È³¦¤À¤È°ìÈÖ¼å¤¤¥«¡¼¥É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ë¤«¤é°ìÈÖ¶¯¤¤¥«¡¼¥É¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬²¶¤¿¤Á¤È¤¹¤´¤¯¹ç¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡ÖWAKE UP THE FOOL¡×¤ÈÉÕ¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼ ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
´äºê¡§¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¡¢¤³¤ì¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
Ãö¼í¡§ÀäÂÐÎ©¤Á¤¿¤¤¤è¤Í¡£Snow Man¤µ¤ó¤Î¹ñÎ©¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Íò¤µ¤ó¡¢SMAP¤µ¤ó¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤óÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¸¤Ç´Ñ¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤´¤¯¿È¶á¤Ë¤¤¤¿ÀèÇÚ¤¬¤½¤³¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¡¢°ÎÂç¤µ¤ß¤¿¤¤¤Î¤ò´Ñ¤¿»þ¤Ë¿´¤¬¿Ì¤¨¤Æ¡£ÀäÂÐ²¶¤¿¤Á¤â¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²¶¤¿¤Á¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ææ¤Î¼«¿®¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿®¤¸¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐÎ©¤Á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼ ¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
´äºê¡§ÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤¦ÄÌ¤êÆ»¤Ç¤¹¡£
ÃæÂ¼¡§¤½¤ì¤Ï¤¤¤Ä¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¤¹¤ë¤ó¤Ç¡¢ËÍ¤¿¤Á¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È¡£
¡¼ º£²ó¡¢Íò¤µ¤ó¤Î¥á¥É¥ì¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ãö¼í¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î»öÌ³½ê¤ÎÅÁÅý¤äÀèÇÚ¤âÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ê¤ê¤Ë¾ÃÈñ¤Ç¤¤¿¤é¡¢KEY TO LIT¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£ÀèÇÚ¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÆ§½±¤·¤Ä¤Ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾Ã²½¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æº£¸å¤â¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼ ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç°ìÈÖ¥¥Æ¥ì¥Ä¤Ê¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÃæÂ¼¡§¿ðµ©¤Ï¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ë5¿Í¤ÇÍ·¤Ó¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎµÙ·ÆÃæ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¥¬¥Á¿²¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´ñ¹Ô¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡Ä¡£
°æ¾å¡§Ì²¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡Ä¡£¤â¤·MC¤È¤«¤Ç¿²¤Æ¤¿¤é¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÃæÂ¼¡§»ß¤á¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Âç¾º¤Ê¤ó¤Æµó¤²¤¿¤é¤¤ê¤¬¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»Ãæ¤È¤«¤â¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬1»þ´Ö¤°¤é¤¤¤«¤±¤Æ¤³¤¦¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Õ¸«¤ò¡¢¤â¤¦³×Ì¿»ù¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Ã¤Á¤¬¤è¤¯¤Í¡©¡×¤Ã¤Æ¥Ð¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤°Õ¸«¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î¥¥Æ¥ì¥Ä¤µ¤òÈà¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãö¼í¡§Âç¸÷¤Ï¡¢É¨¤ò²ø²æ¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¾¾ÍÕ¾ó¤ò°ì»þ´ü»È¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£±¦É¨¤¬ÄË¤¤¤Î¤Ë¡¢º¸¼ê¤Ç¾¾ÍÕ¾ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤¿¡ÊÊâ¤¤¤ÆºÆ¸½¡Ë¡£¤Ç¡¢É¨¤¬ÄË¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤¹¤®¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
º´¡¹ÌÚ¡§¾¾ÍÕ¾ó¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬º£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»È¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢º¸¤È°ì½ï¤Ë½Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤º¤Ã¤ÈÉ¨ÄË¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ãö¼í¡§¤¢¤È±¦É¨¤ò¤«¤Ð¤¤¤¹¤®¤Æ¡¢º£ÅÙº¸É¨¤òÄË¤á¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°æ¾å¡§º£¤ÎÄ´»Ò¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
º´¡¹ÌÚ¡§ËÜÅö¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦Á´Á³¸µµ¤¤Ç²¿¤âÄË¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËèÆü¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª
Ãö¼í¡§¤¢¤Î¡¢±³¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸ø±é¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¾®Áö¤ê¤Ç¥¢¥¤¥·¥ó¥°É÷Ï¤¤Ë¡Ö¥¤¥¿¥¿¥¿¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
º´¡¹ÌÚ¡§¤¤¤ä¡¢Á´Á³¸µµ¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼ ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
´äºê¡§Î¹¹Ô¤È¤«¹Ô¤¤¿¤¤¤è¤Í¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ß¤ó¤Ê»ý¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢Îæ°¡¤¬´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é¡Ö¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¤Ë²¶¤È¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¼è¤ê¹Ô¤«¤Ê¤¤¡©¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë´Ö¡¢²¿¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©
ÃæÂ¼¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¼ä¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÂÔ¤Á»þ´Ö¤È¤«¤¢¤ë¤«¤é¡£¤À¤«¤éÂç¾º¤¬Áá¤¯ºî¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¡Ö¤¸¤ã¤¢°ì½ï¤Ëºî¤ê¤Ë¹Ô¤³¤¦¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ö¤ä¤À¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢ËÍ¤ÏËÜÅö¤ËÄ¹¤¤´ü´Ö¤º¤Ã¤È¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤È¤³¤Î´Öºî¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¼õ¤±¼è¤ê¤¬¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤«¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¡ª
Ãö¼í¡§Áá¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
¡¼ ¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤¬¼è¤ì¤¿¤é¡¢5¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡©
´äºê¡§¥¢¥á¥ê¥«¤È¤«¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤È¤«¡£¡È¥Ë¥å¡¼¥è¡É¤Ë¥·¥ç¡¼¤ò´Ñ¤¿¤¤¤Í¡£¤¢¤È¡¢¡È¥Ù¥¬¡É¡ª
º´¡¹ÌÚ¡§¤¢¤È¡¢¡È¥Ï¥ï¡É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼ Ãö¼í¤µ¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
º´¡¹ÌÚ¡§¥¬¥ê¤µ¤ó¤Ï³Ú²°¤Ë¤¤¤ë»þ¤Ë¡Ö¤Ú¤Á¤Ú¤Á¤Ú¤Á¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿ðµ©¤¯¤ó¤«¤éÉ÷¤Î±½¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
°æ¾å¡§¤ª¤·¤ê¤Ë²½¾ÑÉÊ¤òÅÉ¤ê¤¿¤¯¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬ËÜÈÖ¤ÎÂçÂÎ1»þ´Ö¤¯¤é¤¤Á°¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬»þÊó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ãö¼í¡§²¶¥¢¥é¡¼¥à¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°æ¾å¡§¤ï¤ê¤ÈÀµ³Î¤Ç½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡¼ ºÇ¸å¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
´äºê¡§ËÍ¤éº£Ç¯¤Î2·î¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·À±¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ä¤ª¼Çµï¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÆüËÜÃæ¤òKEY TO LIT¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¼ µ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
º´¡¹ÌÚ¡§¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢µ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤ò¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡¢¤ª¼ê¤òÇÒ¼Ú¡¢¤è¡¼¤Ã¡ª¡Ê¥Ñ¥ó¥Ã¡Ë¡£
°æ¾å¡§½ª¤ï¤é¤¹¤Ê¤è¡ª
Ãö¼í¡§º£¤Î±ïµ¯°¤¤¤Ê¡ª
º´¡¹ÌÚ¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡¢KEY TO LIT¡¢¹Ô¤¯¤¾¡¼¡ª
Á´°÷¡§¤ª¡¼¡ª
