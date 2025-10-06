KEY TO LIT¡¢·ëÀ®È¾Ç¯¤Ç½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ µðÂç¥ª¥Ö¥¸¥§¡¦ÃèÄß¤ê¡Ä¥ÉÇÉ¼ê±é½ÐÂ¿¿ô¡õ¡ÈÍò¥á¥É¥ì¡¼¡É¤ÇÌ¥¤»¤¿ÅÁÅý·Ñ¾µ¤Î»×¤¤¤â¡ÚWAKE UP THE FOOL¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/06¡ÛKEY TO LIT¡Ê¥¥Æ¥ì¥Ä¡Ë¤¬¡¢ÀéÍÕ¡¦LaLa arena TOKYO-BAY¡Ê¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥Ê Åìµþ¥Ù¥¤¡Ë¤Ë¤Æ¥°¥ë¡¼¥×½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖKEY TO LIT Arena Tour 2025 WAKE UP THE FOOL¡×¤ò³«ºÅ¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢10·î5ÆüÃë¸ø±é¤Î¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¡Ú¢¨¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡¦±é½Ð¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¢¤ê¡Û¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛKEY TO LI¡ÖÅ·¡×ÉÁ¤«¤ì¤¿¥ÉÇÉ¼ê¤ÊµðÂç¥»¥Ã¥È
2025Ç¯2·î16Æü¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿KEY TO LIT¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï´äºêÂç¾º¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¡¢°æ¾å¿ðµ©¡¢ÃæÂ¼Îæ°¡¡¢Ãö¼íÁóÌï¡¢º´¡¹ÌÚÂç¸÷¤Î5¿Í¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¡¢²Î¡¦¥À¥ó¥¹¡¦±éµ»¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤È·Ð¸³Ë¤«¤Ê¸ÄÀ°î¤ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊKEY TO LIT¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖKEY TO LIT Arena Tour 2025 WAKE UP THE FOOL¡×¤Ï¡¢5ÅÔ»Ô20¸ø±é¤Ç¹ç·×Ìó20Ëü3000¿Í¤òÆ°°÷¡£¿·»þÂå¤Î¡Ö´ú¼ê¡×¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤·Á¤ÇÌ¥¤»¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´äºê¤Î¥½¥í²Î¾§¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î±Æ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ö´ñÅ·Îõ¡×¡Ê¥¥Æ¥ì¥Ä¡Ë¤ÎÊ¸»ú¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡ÖÅ·¡×¤ÎµðÂç¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ë¾è¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡ÖWAKE UP THE FOOL¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¥«¥á¥é¤ËÈ´¤«¤ì¤ë¤È²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
Â³¤¯¡ÖCry out¡×¡ÊSnow Man¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¤È²ÎÀ¼¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿§¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬¥É¥é¥à¤òÈäÏª¤·´ÑµÒ¤È¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢Ãö¼í¤¬¥é¥Ã¥×¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÉ½¤·¤¿¡Ö¤³¤Ã¤«¤é¡×¡ÊSixTONES¡Ë¤Ç¤Ï¡¢´äºê¤¬¡ÖKEY TO LIT¤³¤Ã¤«¤é¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¹Ô¤³¤¦¤¼¡ª¡×¤È¶«¤Ö¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
MC¤Ç¤Ï´ò¤·¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤â¡£Ãö¼í¤¬¡Ö¤È¤¢¤ëÂç¤¤á¤Î±Ç²è¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÄËÍ¤¬¤Ê¤¼¤³¤ÎÈ±¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤¢¤ÎÉÔ¼«Á³¤Ê¶âÈ±¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â´Þ¤á¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤Ï¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃæÂ¼¤¬¡ÖÍèÇ¯¤Î½Õ¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÈ¯É½¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸ý¡¹¤Ë¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤¹¤ë¤È¡¢ÃæÂ¼¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬´ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤ÎÌ´¡¢³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢²ñ¾ì¤Ï²¹¤«¤¤Çï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
°æ¾å¤¬¡ÖËÍ¤¿¤Á·ëÀ®È¾Ç¯¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÎòÂå¤ÎÀèÇÚÊý¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤äÅÁÅýÊ¸²½¤ò¤º¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£²ó¤Ï2026Ç¯¤Ë³èÆ°¤ò½ªÎ»¤µ¤ì¤ëÍò¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤ò¡¢KEY TO LIT¤Ê¤ê¤ËÀº°ìÇÕ¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤Æ¥«¥Ð¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍò¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÈÍò¥á¥É¥ì¡¼¡É¡£5¿Í¤Ç¤Î¡ÖSUNRISEÆüËÜ¡×¤«¤é¡¢¡Ö²Ì¤Æ¤Ê¤¤¶õ¡×¤Ç¤Ï°æ¾å¤¬¥½¥í¤ÇÈþ¤·¤¤²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¡Ötruth¡×¤Ç¤Ïº´¡¹ÌÚ¤¬Í£°ìÌµÆó¤Î¥À¥ó¥¹¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¡ÖBelieve¡×¤Ç¤ÏÃö¼í¤¬Ý¯°ææÆ¤Î¥é¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥È¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢¥Þ¥¤¥¬¡¼¥ë¤Ç¤ÏÃæÂ¼¤¬½À¤é¤«¤Ê²ÎÀ¼¤òÈäÏª¡¢¡ÖOne Love¡×¤Ç¤Ï´äºê¤¬¥½¥í¤Ç¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤Ç´ÑµÒ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥Æ¥£¡¼¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤ÏÍò¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖA¡¦RA¡¦SHI¡×¤ò5¿Í¤Ç¿¶¤êÉÕ¤±¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¥«¥Ð¡¼¡£¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ØÎ©¤Ä¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëÈà¤é¤À¤«¤é¤³¤½¤Î»×¤¤¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥á¥É¥ì¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤·¤Æ³Ú¤·¤à¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÏÂ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÅÅ¾þ°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ËÅÐ¾ì¡£SMAP¤Î³Ú¶Ê¡ÖBattery¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸÷¤êµ±¤¯»Ñ¤Ï¤Þ¤µ¤ËÀä·Ê¡£¶Ê¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¡ÖÅ·¡×¤ÎµðÂç¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Äß¤ë¤µ¤ì¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º±é½Ð¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
KAT-TUN¤Î¡ÖDON¡ÇT U EVER STOP¡×¤Ç¤Ï¡¢Ãæ±û¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËµðÂç¤Ê¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢°æ¾å¤ÈÃæÂ¼¤¬´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬º¿¤ò»È¤Ã¤Æ·ã¤·¤¯ÍÅ±ð¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï²Ð²Ö¤¬»¶¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¤¬Íî²¼¤·¡¢¶Ã¤¤ÎÏ¢Â³¤Î±é½Ð¤Ç´ÑµÒ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£
ºÇ¸å¤Î°§»¢¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë´äºê¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤ÁKEY TO LIT¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ËÀäÂÐ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡×¡ÖÆüËÜ¹ñÌ±¤òÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤ÈËÜÅö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ²¡¹Àë¸À¡£¿·¶Ê¡ÖBurn Down¡×¤Ç¤Ï±ê¤È²Ð²Ö¤¬Ï¢Â³¤Ç¿á¤¾å¤¬¤ëÃæ¡¢·ã¤·¤¤¥À¥ó¥¹¤È°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ÇÌ¥Î»¤·¡Ö¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ø¤ÎÇ®¤¤Æ®»Ö¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛKEY TO LI¡ÖÅ·¡×ÉÁ¤«¤ì¤¿¥ÉÇÉ¼ê¤ÊµðÂç¥»¥Ã¥È
¢¡KEY TO LIT¡¢¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ
2025Ç¯2·î16Æü¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿KEY TO LIT¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï´äºêÂç¾º¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¡¢°æ¾å¿ðµ©¡¢ÃæÂ¼Îæ°¡¡¢Ãö¼íÁóÌï¡¢º´¡¹ÌÚÂç¸÷¤Î5¿Í¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¡¢²Î¡¦¥À¥ó¥¹¡¦±éµ»¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤È·Ð¸³Ë¤«¤Ê¸ÄÀ°î¤ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊKEY TO LIT¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖKEY TO LIT Arena Tour 2025 WAKE UP THE FOOL¡×¤Ï¡¢5ÅÔ»Ô20¸ø±é¤Ç¹ç·×Ìó20Ëü3000¿Í¤òÆ°°÷¡£¿·»þÂå¤Î¡Ö´ú¼ê¡×¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤·Á¤ÇÌ¥¤»¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡KEY TO LIT¡¢µðÂç¥ª¥Ö¥¸¥§¡¦ÃèÄß¤ê¡Ä¥ÉÇÉ¼ê±é½Ð¤Ç´ÑµÒÌ¥Î»
´äºê¤Î¥½¥í²Î¾§¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î±Æ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ö´ñÅ·Îõ¡×¡Ê¥¥Æ¥ì¥Ä¡Ë¤ÎÊ¸»ú¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡ÖÅ·¡×¤ÎµðÂç¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ë¾è¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡ÖWAKE UP THE FOOL¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¥«¥á¥é¤ËÈ´¤«¤ì¤ë¤È²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
Â³¤¯¡ÖCry out¡×¡ÊSnow Man¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¤È²ÎÀ¼¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿§¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬¥É¥é¥à¤òÈäÏª¤·´ÑµÒ¤È¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢Ãö¼í¤¬¥é¥Ã¥×¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÉ½¤·¤¿¡Ö¤³¤Ã¤«¤é¡×¡ÊSixTONES¡Ë¤Ç¤Ï¡¢´äºê¤¬¡ÖKEY TO LIT¤³¤Ã¤«¤é¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¹Ô¤³¤¦¤¼¡ª¡×¤È¶«¤Ö¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
MC¤Ç¤Ï´ò¤·¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤â¡£Ãö¼í¤¬¡Ö¤È¤¢¤ëÂç¤¤á¤Î±Ç²è¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÄËÍ¤¬¤Ê¤¼¤³¤ÎÈ±¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤¢¤ÎÉÔ¼«Á³¤Ê¶âÈ±¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â´Þ¤á¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤Ï¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃæÂ¼¤¬¡ÖÍèÇ¯¤Î½Õ¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÈ¯É½¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸ý¡¹¤Ë¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤¹¤ë¤È¡¢ÃæÂ¼¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬´ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤ÎÌ´¡¢³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢²ñ¾ì¤Ï²¹¤«¤¤Çï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¢¡KEY TO LIT¡¢¡ÈÍò¥á¥É¥ì¡¼¡É¤ÇÌ¥¤»¤¿ÅÁÅý·Ñ¾µ¤Î»×¤¤
°æ¾å¤¬¡ÖËÍ¤¿¤Á·ëÀ®È¾Ç¯¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÎòÂå¤ÎÀèÇÚÊý¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤äÅÁÅýÊ¸²½¤ò¤º¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£²ó¤Ï2026Ç¯¤Ë³èÆ°¤ò½ªÎ»¤µ¤ì¤ëÍò¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤ò¡¢KEY TO LIT¤Ê¤ê¤ËÀº°ìÇÕ¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤Æ¥«¥Ð¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍò¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÈÍò¥á¥É¥ì¡¼¡É¡£5¿Í¤Ç¤Î¡ÖSUNRISEÆüËÜ¡×¤«¤é¡¢¡Ö²Ì¤Æ¤Ê¤¤¶õ¡×¤Ç¤Ï°æ¾å¤¬¥½¥í¤ÇÈþ¤·¤¤²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¡Ötruth¡×¤Ç¤Ïº´¡¹ÌÚ¤¬Í£°ìÌµÆó¤Î¥À¥ó¥¹¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¡ÖBelieve¡×¤Ç¤ÏÃö¼í¤¬Ý¯°ææÆ¤Î¥é¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥È¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢¥Þ¥¤¥¬¡¼¥ë¤Ç¤ÏÃæÂ¼¤¬½À¤é¤«¤Ê²ÎÀ¼¤òÈäÏª¡¢¡ÖOne Love¡×¤Ç¤Ï´äºê¤¬¥½¥í¤Ç¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤Ç´ÑµÒ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥Æ¥£¡¼¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤ÏÍò¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖA¡¦RA¡¦SHI¡×¤ò5¿Í¤Ç¿¶¤êÉÕ¤±¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¥«¥Ð¡¼¡£¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ØÎ©¤Ä¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëÈà¤é¤À¤«¤é¤³¤½¤Î»×¤¤¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥á¥É¥ì¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤·¤Æ³Ú¤·¤à¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÏÂ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÅÅ¾þ°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ËÅÐ¾ì¡£SMAP¤Î³Ú¶Ê¡ÖBattery¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸÷¤êµ±¤¯»Ñ¤Ï¤Þ¤µ¤ËÀä·Ê¡£¶Ê¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¡ÖÅ·¡×¤ÎµðÂç¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Äß¤ë¤µ¤ì¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º±é½Ð¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
KAT-TUN¤Î¡ÖDON¡ÇT U EVER STOP¡×¤Ç¤Ï¡¢Ãæ±û¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËµðÂç¤Ê¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢°æ¾å¤ÈÃæÂ¼¤¬´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬º¿¤ò»È¤Ã¤Æ·ã¤·¤¯ÍÅ±ð¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï²Ð²Ö¤¬»¶¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¤¬Íî²¼¤·¡¢¶Ã¤¤ÎÏ¢Â³¤Î±é½Ð¤Ç´ÑµÒ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£
ºÇ¸å¤Î°§»¢¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë´äºê¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤ÁKEY TO LIT¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ËÀäÂÐ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡×¡ÖÆüËÜ¹ñÌ±¤òÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤ÈËÜÅö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ²¡¹Àë¸À¡£¿·¶Ê¡ÖBurn Down¡×¤Ç¤Ï±ê¤È²Ð²Ö¤¬Ï¢Â³¤Ç¿á¤¾å¤¬¤ëÃæ¡¢·ã¤·¤¤¥À¥ó¥¹¤È°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ÇÌ¥Î»¤·¡Ö¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ø¤ÎÇ®¤¤Æ®»Ö¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û