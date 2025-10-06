King & Prince髙橋海人とSixTONES松村北斗が「丸亀うどーなつまろん味」で秋を堪能！ふたり出演のWEB CMが公開に

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

高橋海人（King & Prince/「高」は、はしごだかが正式表記）と松村北斗（SixTONES）がアンバサダーを務める「丸亀うどーなつ」に、10月7日から秋の新商品「まろん味」が期間限定で販売開始。それに伴い、高橋と松村が共演する新WEB CM「カイトとホクトのうどーなつ日和」秋・まろん味篇と「#おうちで丸亀うどーなつアレンジ」篇、「#おうちで丸亀うどーなつアレンジ」ハロウィン篇が公開された。

■ほっくり濃厚な『丸亀うどーなつまろん味』を堪能する高橋海人・松村北斗に要注目

新WEB CM「カイトとホクトのうどーなつ日和」秋・まろん味篇では、新味「まろん味」を秋らしい衣装を着た高橋海人と松村北斗が幸せそうに頬張る姿をお届け。今回の舞台は松村宅!?まるでおうちにいるかのような空間の中で、和気あいあいと「丸亀うどーなつ」を楽しむふたりに、ぜひ注目しよう。

新WEB CMは、自宅で本を読んでいる松村のもとへ高橋が「丸亀うどーなつ」を両手に持って訪れる場面からスタート。高橋が「秋のうどーなつ、さて何味でしょうか」と松村へ問いかけると、松村が「試されているな、俺のうどーなつ愛が」とわくわくする様子でうどーなつを持ち上げる。松村が「丸亀うどーなつ」をひと口食べると、閃いた表情で「栗だ！」と高橋へ回答。「正解！」と言いながら背後に隠していた『丸亀うどーなつまろん味』を披露する高橋。そして『丸亀うどーなつまろん味』の特長であるもっちもちの生地に練り込まれた栗の甘露煮、渋皮栗のペーストを高橋が紹介する傍らで、「丸亀うどーなつ」が画面いっぱいに映し出される。

さらに松村の「すっごく秋に合う味がする」というコメントを受けて、読書の秋やスポーツの秋など様々なジェスチャーをする高橋。それを見てどれも「合う！」と答える松村。最後にはおふたりが息を合わせて「もっちもちがとまりません！！」と感想を披露し、あまりのおいしさに「びっ栗！」とジョークも交えた松村と高橋のチャーミングな掛け合いで、WEB CMを締めくくる。

■ここでしか見られない、「丸亀うどーなつ」のアレンジを楽しむふたりのおうち時間も紹介

今回「丸亀うどーなつ」をおうちで高橋海人・松村北斗が楽しむ「#おうちで丸亀うどーなつアレンジ」篇・「#おうちで丸亀うどーなつアレンジ」ハロウィン篇も公開となる。

ふたり「アレンジ無限大！」という掛け声で始まる本WEB CMでは、プレーンの「丸亀うどーなつ」にウインナーをのせてケチャップをかけた「アメリカンドッグ風」や、フルーツミックスとプリンをのせてホイップクリームをトッピングした「もっちもちうどーなつア・ラ・モード」など、様々なアレンジを楽しむ様子が映し出される。さらに「新境地…！」と味に驚く「ピザ風」や、「デラックス～！」と思わずはしゃいでしまう「チョコサンデー風」まで、おうち時間で試してみたくなるレシピが詰まっている。

ぜひ、高橋・松村のように“#おうちで丸亀うどーなつアレンジ”を試してみよう。

（※動画内のアレンジをお楽しみいただく際には、「丸亀うどーなつ」をご購入時にパウダーをかけずにお持ち帰りください）

■撮影エピソード

8月某日、『丸亀うどーなつまろん味』のWEB CM撮影が行われた。「丸亀うどーなつ」アンバサダーの高橋海人と松村北斗の共演3作目となる。

秋らしい、暖かみのある衣装のふたり。高橋が買ってきた秋の新作「まろん味」をおうちで堪能した。まろん味のあまりのおいしさに、撮影の合間にもパクパクと食べる手が止まらず、最後には「びっ栗…！」というアドリブも飛び出した。

さらに、今回は“#おうちで丸亀うどーなつアレンジ”をテーマに、ふたりが連携して様々な「丸亀うどーなつ」アレンジに挑戦。甘党の松村はバニラアイスを乗せたり、独創的な高橋はウインナーやケチャップをかけたり、次々と足していって「丸亀うどーなつ」アレンジに挑戦した。アメリカンドッグ風は特にふたりとも、斬新かつ感動のおいしさ。まさに、アレンジは無限大だ。交互にトッピングしていくときも、合間に挟まるリアクションも、息のあったテンポ、表情や動きがとてもチャーミングで、仲の良さがうかがえた。

ハロウィン篇では、デビルに扮した高橋、ドラキュラに扮した松村によるハロウィン限定のスペシャルアレンジを紹介。松村がホイップクリームを絞ったり、高橋がチョコソースで顔を描いたり…果たして何が完成するのだろうか？

■関連リンク

「丸亀うどーなつ」公式サイト

https://jp.marugame.com/menu/marugameudonut/

King & Prince OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/41

https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/

SixTONES OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/42

https://www.sixtones.jp/

■【画像】「丸亀うどーなつ」WEB CMカット