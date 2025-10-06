KEY¡¡TO¡¡LIT¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç°ìÈÖ¥¥Æ¥ì¥Ä¤Ê¿Í¤Ï¡Ä¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¥¬¥Á¿²¡×¡Ö³Ú²°¤Ç¤ª¿¬¤Ë²½¾Ñ¿å¡×
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î5¿ÍÁÈ¡ÖKEY¡¡TO¡¡LIT¡×¤¬5Æü¡¢Á´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Î¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¥Ù¥¤¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£º£Ç¯2·î16Æü¤Î·ëÀ®¸å¡¢½é¤ÎÃ±ÆÈ¥Ä¥¢¡¼¡£1Ëü1000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë5¿Í¤Î¿Ê¤ó¤Ç¹Ô¤¯Æ»¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡ÚKEY¡¡TO¡¡LIT¤È°ìÌä°ìÅú¡Û
¡¡¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡Ãö¼íÁóÌï¡Ö¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤Ï¾ï¤Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡£²ó¤òÁý¤¹¤´¤È¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¤Ï·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£¡Ê¡Ö¥¥Æ¥ì¥ÄÂçÉ´²Ê¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡Ë¥³¥í½õ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈSNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡£
¡¡Á´°÷¡Ö·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡´äºêÂç¾º¡Ö¥³¥í½õ¤Ï¤Þ¤º¤¤¤À¤í¤¦¤È¡×
¡¡Ãö¼í¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤¤¤í¤¤¤íµöÂú¤ò¤Í¡£¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡Ë¡È¥³¥í½õ¤òÄ¶¤¨¤è¤¦¡É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡Êº´¡¹ÌÚ¡ËÂç¸÷¤¬1½µ´Ö¤¯¤é¤¤¤ÇÁ´°÷¤Ë¥³¥í½õ¥°¥Ã¥º¤òÇÛ¤ê½Ð¤·¤¿¡×
¡¡º´¡¹ÌÚÂç¸÷¡Ö¥Ý¡¼¥Á¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖWAKE¡¡UP¡¡THE¡¡FOOL¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
¡¡´äºê¡Ö¥é¥¤¥Ö¤¬¡Ê¥¸¥å¥Ë¥¢ºÆÊÔ¤Ç¿·¤·¤¯·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡Ë3ÁÈ¤Ç°ìÈÖÃÙ¤¯¤ÆÁ´Á³»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤¿¡£µÕ¤Ë¸À¤¦¤È²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ë¾õ¶·¤¬¥¿¥í¥Ã¥È¤Î¡ÈThe¡¡Fool¡É¤È¤¤¤¦¥«¡¼¥É¤È°ìÃ×¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç°ìÈÖ¥¥Æ¥ì¥Ä¤Ê¿Í¤Ï¡©
¡¡ÃæÂ¼Îæ°¡¡Ö¤É¤ÎÊý¸þ¡Ê¤Î¥¥Æ¥ì¥Ä¡Ë¤«¤Ë¤â¤è¤ë¡£¡Ê°æ¾å¡Ë¿ðµ©¤Ï5¿Í¤Ç¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¥¬¥Á¿²¤·¤¿¡×
¡¡°æ¾å¿ðµ©¡Ö¤¹¤°¿²¤Á¤ã¤¦¡£¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡º´¡¹ÌÚ¡Ö¥¬¥ê¤µ¤ó¡ÊÃö¼í¡Ë¤Ï³Ú²°¤Ç¤ª¿¬¤Ë²½¾Ñ¿å¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡°æ¾å¡ÖÂçÂÎËÜÈÖ¤Î1»þ´ÖÁ°¤Ç¡¢»þÊó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤í¤½¤í½àÈ÷¤·¤Ê¤¤ã¤È¤Ê¤ë¡×
¡¡Ãö¼í¡Ö²¶¡¢¥¢¥é¡¼¥à¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡ª°ìÈÖµ¤¹ç¤¬Æþ¤ëÊýË¡¡×
¡þÃæÂ¼¡¡Îæ°¡¡Ê¤Ê¤«¤à¤é¡¦¤ì¤¤¤¢¡Ë1997Ç¯¡ÊÊ¿9¡Ë4·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î28ºÐ¡£09Ç¯10·î3Æü¤ËÆþ½ê¡£TBS·Ï¤Î7·î´ü¥É¥é¥Þ¡Ö¶ËÆ»¾å»Ê¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¤é¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£ÆÃµ»¤Ï¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¡£·ì±Õ·¿A¡£
¡¡¡þ°æ¾å¡¡¿ðµ©¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨¡¦¤ß¤º¤¡Ë2000Ç¯¡ÊÊ¿12¡Ë10·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Î24ºÐ¡£09Ç¯10·î3Æü¤Ë»öÌ³½ê¤ËÆþ½ê¡£23Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¤ª¤È¤Ê¤Ê¤¸¤ß¡×¤Ç¼ç±é¡£ÆÃµ»¤Ï¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¡£·ì±Õ·¿AB¡£
¡þ´äºê¡¡Âç¾º¡Ê¤¤¤ï¤µ¤¡¦¤¿¤¤¤·¤ç¤¦¡Ë2002Ç¯¡ÊÊ¿14¡Ë8·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Î23ºÐ¡£15Ç¯5·î2Æü¤ËÆþ½ê¡£23Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö½¨µÈ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯¡×¤Ç¼ç±é¡£ÆÃµ»¤Ï²Î¾§¡£·ì±Õ·¿O¡£
¡¡¡þº´¡¹ÌÚ¡¡Âç¸÷¡Ê¤µ¤µ¤¡¦¤¿¤¤¤³¤¦¡Ë2002Ç¯¡ÊÊ¿14¡Ë5·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î23ºÐ¡£15Ç¯5·î2Æü¤ËÆþ½ê¡£ºòÇ¯¾å±é¤ÎÉñÂæ¡Ö¥Õ¥©¡¼¥Æ¥£¥ó¥Ö¥é¥¹¡×¤Ç¼ç±é¡£ÆÃµ»¤Ï¥À¥ó¥¹¡£·ì±Õ·¿B¡£
¡¡¡þÃö¼í¡¡ÁóÌï¡Ê¤¤¤¬¤ê¡¦¤½¤¦¤ä¡Ë2002Ç¯¡ÊÊ¿14¡Ë9·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î23ºÐ¡£13Ç¯6·î16Æü¤ËÆþ½ê¡£ºòÇ¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡ÖÎø¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤ËÍ¤¿¤Á¤Ï¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£ÆÃµ»¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¡¢Ã¯¤è¤ê¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£·ì±Õ·¿A¡£
