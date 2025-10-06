KEY¡¡TO¡¡LIT¡¡Á´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¸ø±é¡¡·ëÀ®ÌóÈ¾Ç¯¤â¡Ö²¶¤¿¤Á¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ËÀäÂÐÎ©¤Á¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î5¿ÍÁÈ¡ÖKEY¡¡TO¡¡LIT¡×¤¬5Æü¡¢Á´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Î¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¥Ù¥¤¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£º£Ç¯2·î16Æü¤Î·ëÀ®¸å¡¢½é¤ÎÃ±ÆÈ¥Ä¥¢¡¼¡£1Ëü1000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë5¿Í¤Î¿Ê¤ó¤Ç¹Ô¤¯Æ»¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡KEY¡¡TO¡¡LIT¥ï¡¼¥ë¥É¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£Ëë¤¬³«¤±¤ë¤È¡¢¡Ö´ñÅ·Îõ¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿Áü¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾åÊý¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï5¥á¡¼¥È¥ë»ÍÊý¤Î¡ÖÅ·¡×¤ÎÁü¤Ë¾è¤Ã¤Æ14¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤«¤é»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£Âç´¿À¼¤ÎÃæ¡¢¿·¶Ê¡ÖBurn¡¡Down¡×¤Ê¤ÉÁ´25¶Ê¤òÇ®¾§¡£SMAP¤Î¡ÖBattery¡×¤Ç¤ÏÅÅ¾þ°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¸÷¤Î±é½Ð¤ÇÌ¥Î»¡£Íò¤Ê¤É¤Î¶Ê¤âÈäÏª¤·¡¢Ãö¼íÁóÌï¡Ê23¡Ë¤Ï¡Ö»öÌ³½ê¤ÎÊ¸²½¤ò¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ê¤ê¤Ë¾ÃÈñ¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬NEW¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¢¥¥Æ¥ì¥Ä¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤¿¡£ÀèÇÚ¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò·Á¤Ë¤·¤ÆÆ§½±¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº£¸å¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡·ëÀ®¤«¤éÌóÈ¾Ç¯¤À¤¬¡¢Ä¹Ç¯¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º´¡¹ÌÚÂç¸÷¡Ê23¡Ë¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤¡×¤È¼«¿®¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¥Æ¥ì¥Ä¡×¤È¸À¤¨¤ÐÆ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍº»á¤ÎÌ¡²è¡Ö¥¥Æ¥ì¥ÄÂçÉ´²Ê¡×¤¬ÍÌ¾¡£Ãö¼í¤Ï¡ÖÍò¤ÈÊ¹¤¤¤Æ5¿Í¤Î´é¤¬Éâ¤«¤Ö¤è¤¦¤Ë¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï¡È¥¥Æ¥ì¥Ä¡É¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢²¶¤¿¤Á5¿Í¤¬Éâ¤«¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£´äºêÂç¾º¡Ê23¡Ë¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÏÄÌ¤êÆ»¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö²¶¤¿¤Á¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ËÀäÂÐÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤ò²¶¤¿¤Á¤Ç¤Ä¤¯¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤ÇÁ°¿Ê¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡¡¢§ÃæÂ¼Îæ°¡¡Ö³§¤ÈÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤òÁ´¤Æ²¶¤ÏÀµ²ò¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢0.1ÉÃ¤â²¶¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¢§°æ¾å¿ðµ©¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âº£ÆüËÍ¤é¤òÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é°ìÊâ¤º¤Ä¤Ç¤â°ì½ï¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡¢§´äºêÂç¾º¡Ö²¶¤¿¤Á¤¬ÌÜÉ¸¤äÌ´¤Ë¸þ¤«¤¦»Ñ¤Ç¡¢ÆüËÜ¡¢ÆüËÜ¹ñÌ±¤òÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤ÈËÜÅö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¢§º´¡¹ÌÚÂç¸÷¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤É¤ó¤É¤ó³èÌö¤Ç¤¤ëÃË¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ý¥Ã¥×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ëº´¡¹ÌÚÂç¸÷¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¢§Ãö¼íÁóÌï¡Ö¤¤¤Ä¤«²¶¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤¬¿·¤·¤¤ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤ò¤Ä¤¯¤ëÃæ¤Ç¡¢»þÂå¤ÎÀèÆ¬¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯²¶¤¿¤Á¤Ç¤¹¡×