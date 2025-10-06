¥¸¥å¥Ë¥¢»Ë¾å½é¡¢KEY TO LITÃæÂ¼Îæ°¡¤¬Íè½Õ¸ÄÅ¸³«ºÅ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¡×
STARTO ENTERTAINMENT¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢Æâ¥°¥ë¡¼¥×¡¢KEY TO LIT¡Ê¥¥Æ¥ì¥Ä¡Ë¤¬5Æü¡¢¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¥Ù¥¤¤Ç½éÃ±ÆÈ¥Ä¥¢¡¼ÀéÍÕ¸ø±é¤ÎÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡ÖWAKE UP THE FOOL¡×¤ä¡¢SMAP¤Î¡ÖBattery¡×¤Ê¤É¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ò´Þ¤á¤ÆÁ´25¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼¤Ï5ÅÔ»Ô20¸ø±é¤Ç¡¢Ìó20Ëü3Àé¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¡£
ÃæÂ¼Îæ°¡¡Ê28¡Ë¤¬¡¢26Ç¯½Õ¤Ë¼«¿È½é¤Î¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÀ¸Êó¹ð¤·¤¿¡£¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ç³«ºÅ·èÄê¤Î¾ðÊó¤ò²ò¶Ø¤·¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤«¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¥¿¥í¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¥í¥´¤âÃæÂ¼¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÌý³¨¤ò½¬¤¦¤Ê¤É³¨¤Ë¿Æ¤·¤ß¡¢Âç³Ø»þÂå¤â³¨¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£TBS·Ï¡Ö¥×¥ì¥Ð¥È¡ª¡ª¡×¤Ç¤â¤½¤ÎÏÓÁ°¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±»öÌ³½ê¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥¿¥ì¥ó¥È¤¬³¨¤Î¸ÄÅ¸¤ò³«¤¯¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤ÏÍò¤ÎÂçÌîÃÒ¡Ê44¡Ë¤äKis¡ÝMy¡ÝFt2Àé²ì·ò±Ê¡Ê34¡Ëtimelesz¾¾ÅçÁï¡Ê27¡Ë¤Ë¼¡¤°4¿ÍÌÜ¡£¸ÄÅ¸¤Î¾ÜºÙ¤ÏÄÉ¤Ã¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£