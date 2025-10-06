今年2月に結成された新グループ「KEY TO LIT」初のアリーナツアー『KEY TO LIT Arena Tour 2025 WAKE UP THE FOOL』が、千葉・ららアリーナ 東京ベイで開催。メンバーの岩粼大昇さん、井上瑞稀さん、中村嶺亜さん、猪狩蒼弥さん、佐々木大光さんが、本場前に取材陣の囲み取材に応じました。

先月から始まった、グループ初のアリーナツアー。岩粼さんは“3都市目なんですけど、あっという間だった。大阪、新潟と、どんどん重ねていくと、メンバーの色んな部分が見えてきたり、「もっとこう出来るな」って、本当に毎日楽しい”と語りました。

猪狩さんは、ファンからの反響について“我々の目から見たら最高だった。会場のボルテージが、初日からどんどん更新してきてる。ファンの皆さんも、回を増すごとに盛り上がってくださってるからすごく嬉しい”と、喜びを語りました。

オープニング登場時の、一際目を引くコートの衣装を纏った中村さんは、“最高ですよね。こんなに景気のいい衣装ないです！”と、振り袖部分にグループの頭文字「奇」が飾られた「奇天烈」な衣装をアピール。

グループ結成から約8か月が経ち、チームワークについて佐々木さんは、“自分たちの中ではすごく和気あいあいとしている”と仲の良さを窺わせました。

中村さんは、グループの中で「美容隊長」だそうで、“皆の美容管理をしてる。KEY TO LITになってからメンバーのビジュアルが3段階くらい上がった”と胸を張ると、猪狩さんは“（中村さんが）ファンデーションとサプリをいっぱいくれるんです”と明かしました。

メンバーの奇天烈な所を問われると、中村さんが“（井上）瑞稀は5人でテーマパーク遊びに行って、休憩中のレストランでガチ寝する奇行がありました”と暴露。

井上さんは、“眠くなっちゃうとすぐ寝ちゃう。どこでも寝られます”と、お茶目な笑顔を見せました。続けて、“（このあと）もしMCで寝てたらすいません”とトボけ、笑いを誘いました。

最後に岩粼さんは“国立競技場に向かって、ライブもそうですけども、バラエティだったりお芝居だったり色んなことに挑戦して、日本中を「KEY TO LIT」で盛り上げていきたい”と、力強く宣言しました。



【担当：芸能情報ステーション】