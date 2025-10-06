¡ÖKEY TO LIT Arena Tour 2025 WAKE UP THE FOOL¡×¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ëKEY TO LIT¡Ê»£±Æ¡¦µÜÃÏµ±¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

STARTO ENTERTAINMENT¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢Æâ¥°¥ë¡¼¥×¡¢KEY TO LIT¡Ê¥­¥Æ¥ì¥Ä¡Ë¤¬5Æü¡¢¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¥Ù¥¤¤Ç½éÃ±ÆÈ¥Ä¥¢¡¼ÀéÍÕ¸ø±é¤ÎºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£°Ê²¼¤ÏËÜÈÖÁ°¤Î°Ï¤ß¼èºà¡£¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë

¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ

¡Ý½é¥Ä¥¢¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê

´äùõÂç¾º¡¡¡Ê·ëÀ®¡ËÈ¾Ç¯ÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½éÆü¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥É¥­¥É¥­¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âçºå¡¢¿·³ã¤È½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¤¤¤í¤ó¤ÊÉôÊ¬¤¬¸«¤¨¤Æ¡Ö¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤Ç¤­¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¤­¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£

¡Ý¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤Ï

ÃæÂ¼Îæ°¡¡¡²ñ¾ì¤Ç¸«¤ë´¶¤¸¤ÏºÇ¹â¤Ç¤¹¡£

Ãö¼íÁóÌï¡¡²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤Ï¾ï¤Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡£²ó¤òÁý¤¹¤´¤È¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£

¡Ý°áÁõ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï

Ãö¼í¡¡°áÁõ¤µ¤ó¤Ë¡Ö¥­¥Æ¥ì¥Ä¤Ê°áÁõ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡ÊÂµ¤Ë¡Ë¡Ö´ñ¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¼þ¤ê¤Î³§¤µ¤ó¤â¥­¥Æ¥ì¥Ä¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£

ÃæÂ¼¡¡¤³¤ó¤Ê¤Ë·Êµ¤¤ÎÎÉ¤¤°áÁõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¤¤¡Ë

¡Ý¤³¤ì¤«¤éÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ï

°æ¾å¿ðµ©¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÖÂçÉ´²Ê¡×Ä¶¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£

Ãö¼í¡¡º£¤Ï¡Ö¥­¥Æ¥ì¥Ä¡×¤È¤¤¤¦¤ÈËÍ¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤è¤êÂ¾¤Î¡Ö¥­¥Æ¥ì¥Ä¡ÊÂçÉ´²Ê¡Ë¡×¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤ÏÍò¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¡£¡ÈÍò¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬¤¢¤ë¤±¤É5¿Í¤Î´é¤¬ºÇ½é¤ËÉâ¤«¤Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¡È¥­¥Æ¥ì¥Ä¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦³µÇ°¤è¤êÀè¤ËËÍ¤¿¤Á5¿Í¤Î´é¤¬Éâ¤«¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥³¥í½õ¤µ¤ó¤¬¶¯¤¤¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£

¡Ý¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ï

º´¡¹ÌÚÂç¸÷¡¡ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

°æ¾å¡¡¸µ¡¹¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¸òÎ®¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤Ï¤ï¤ê¤ÈÁá¤«¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ýº£¸åÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤Ï

´äùõ¡¡¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£

Ãö¼í¡¡Snow Man¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¿È¶á¤Ë¤¤¤¿ÀèÇÚ¤¬¤½¤³¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤«¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤µ¡¢°ÎÂç¤µ¤ò¸«¤¿¤È¤­¤Ë¿´¤¬¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÀäÂÐ²¶¤¿¤Á¤â¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²¶¤¿¤Á¤Ê¤é¤Ç¤­¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ææ¤Î¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ý¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï

´äùõ¡¡ÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤«ÄÌ¤êÆ»¤Ç¤¹¡£

ÃæÂ¼¡¡¤¤¤Ä¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡£¡Ý¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÏÍò¤Î¥á¥É¥ì¡¼¤ò²Î¤¦

Ãö¼í¡¡¡Ö¥­¥Æ¥ì¥Ä¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ï¤¹¤´¤¯µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤³¤½¤¬°ìÈÖ¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤³¤Î»öÌ³½ê¤Ë¤¤¤ë°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤Ç¤â¡¢¤³¤Î»öÌ³½ê¤ÎÎò»Ë¤äÅÁÅý¤¬¹¥¤­¡£ÀèÇÚ¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò·Á¤Ë¤·¤ÆÆ§½±¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¾º²Ú¤¹¤ë¤Î¤Ïº£¸å¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£