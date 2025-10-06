KEY TO LIT¡Ö¤æ¤¯¤æ¤¯¤ÏÍò¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¡×¡Ö¥³¥í½õ¤µ¤ó¤¬¶¯¤¤¡×¡¿°Ï¤ß¼èºà°ìÌä°ìÅú£±
STARTO ENTERTAINMENT¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢Æâ¥°¥ë¡¼¥×¡¢KEY TO LIT¡Ê¥¥Æ¥ì¥Ä¡Ë¤¬5Æü¡¢¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¥Ù¥¤¤Ç½éÃ±ÆÈ¥Ä¥¢¡¼ÀéÍÕ¸ø±é¤ÎºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£°Ê²¼¤ÏËÜÈÖÁ°¤Î°Ï¤ß¼èºà¡£¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¡Ý½é¥Ä¥¢¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê
´äùõÂç¾º¡¡¡Ê·ëÀ®¡ËÈ¾Ç¯ÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½éÆü¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âçºå¡¢¿·³ã¤È½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¤¤¤í¤ó¤ÊÉôÊ¬¤¬¸«¤¨¤Æ¡Ö¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤Ç¤¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ý¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤Ï
ÃæÂ¼Îæ°¡¡¡²ñ¾ì¤Ç¸«¤ë´¶¤¸¤ÏºÇ¹â¤Ç¤¹¡£
Ãö¼íÁóÌï¡¡²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤Ï¾ï¤Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡£²ó¤òÁý¤¹¤´¤È¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ý°áÁõ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï
Ãö¼í¡¡°áÁõ¤µ¤ó¤Ë¡Ö¥¥Æ¥ì¥Ä¤Ê°áÁõ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡ÊÂµ¤Ë¡Ë¡Ö´ñ¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¼þ¤ê¤Î³§¤µ¤ó¤â¥¥Æ¥ì¥Ä¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
ÃæÂ¼¡¡¤³¤ó¤Ê¤Ë·Êµ¤¤ÎÎÉ¤¤°áÁõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¤¤¡Ë
¡Ý¤³¤ì¤«¤éÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ï
°æ¾å¿ðµ©¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÖÂçÉ´²Ê¡×Ä¶¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
Ãö¼í¡¡º£¤Ï¡Ö¥¥Æ¥ì¥Ä¡×¤È¤¤¤¦¤ÈËÍ¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤è¤êÂ¾¤Î¡Ö¥¥Æ¥ì¥Ä¡ÊÂçÉ´²Ê¡Ë¡×¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤ÏÍò¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¡£¡ÈÍò¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬¤¢¤ë¤±¤É5¿Í¤Î´é¤¬ºÇ½é¤ËÉâ¤«¤Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¡È¥¥Æ¥ì¥Ä¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦³µÇ°¤è¤êÀè¤ËËÍ¤¿¤Á5¿Í¤Î´é¤¬Éâ¤«¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥³¥í½õ¤µ¤ó¤¬¶¯¤¤¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡Ý¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ï
º´¡¹ÌÚÂç¸÷¡¡ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°æ¾å¡¡¸µ¡¹¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¸òÎ®¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤Ï¤ï¤ê¤ÈÁá¤«¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ýº£¸åÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤Ï
´äùõ¡¡¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Ãö¼í¡¡Snow Man¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¿È¶á¤Ë¤¤¤¿ÀèÇÚ¤¬¤½¤³¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤«¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤µ¡¢°ÎÂç¤µ¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¿´¤¬¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÀäÂÐ²¶¤¿¤Á¤â¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²¶¤¿¤Á¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ææ¤Î¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï
´äùõ¡¡ÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤«ÄÌ¤êÆ»¤Ç¤¹¡£
ÃæÂ¼¡¡¤¤¤Ä¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡£¡Ý¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÏÍò¤Î¥á¥É¥ì¡¼¤ò²Î¤¦
Ãö¼í¡¡¡Ö¥¥Æ¥ì¥Ä¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ï¤¹¤´¤¯µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤³¤½¤¬°ìÈÖ¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤³¤Î»öÌ³½ê¤Ë¤¤¤ë°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤Ç¤â¡¢¤³¤Î»öÌ³½ê¤ÎÎò»Ë¤äÅÁÅý¤¬¹¥¤¡£ÀèÇÚ¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò·Á¤Ë¤·¤ÆÆ§½±¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¾º²Ú¤¹¤ë¤Î¤Ïº£¸å¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£