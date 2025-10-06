KEY TO LIT¤ÇºÇ¤â¡È¥¥Æ¥ì¥Ä¡É¤Ê¤Î¤ÏÃ¯¡©°æ¾å¿ðµ©¤Î´ñ¹Ô¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ë½Ïª¡¿°ìÌä°ìÅú£²
STARTO ENTERTAINMENT¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢Æâ¥°¥ë¡¼¥×¡¢KEY TO LIT¡Ê¥¥Æ¥ì¥Ä¡Ë¤¬5Æü¡¢¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¥Ù¥¤¤Ç½éÃ±ÆÈ¥Ä¥¢¡¼ÀéÍÕ¸ø±é¤ÎºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£°Ê²¼¤ÏËÜÈÖÁ°¤Î°Ï¤ß¼èºà¡£¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡Ý¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡È¥¥Æ¥ì¥Ä¡É¤Ê¤Î¤Ï
ÃæÂ¼Îæ°¡¡¡¡Ê°æ¾å¡Ë¿ðµ©¤Ï5¿Í¤Ç¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢µÙ·ÆÃæ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¥¬¥Á¿²¤¹¤ë´ñ¹Ô¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°æ¾å¿ðµ©¡¡¤É¤³¤Ç¤â¿²¤ì¤Þ¤¹¡£MC¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿¤é¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
ÃæÂ¼¡¡¡Ê´äùõ¤Ï¡ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»Ãæ¡¢1»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤«¤±¤ÆËÍ¤¿¤Á¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿°Õ¸«¤ò³×Ì¿»ù¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ð¥ó¥Ã¤È¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤°Õ¸«¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Î¥¥Æ¥ì¥Ä¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æºî¤é¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãö¼íÁóÌï¡¡¡Êº´¡¹ÌÚ¡ËÂç¸÷¤¬É¨¤ò¤±¤¬¤·¤Æ¾¾ÍÕ¤Å¤¨¤ò°ì»þ´ü»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±¦É¨¤¬ÄË¤¤¤Î¤Ëº¸¼ê¤Ç¾¾ÍÕ¤Å¤¨¤ò»ý¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º´¡¹ÌÚÂç¸÷¡¡¾¾ÍÕ¤Å¤¨¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
´äùõÂç¾º¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¤¤Ä¤«Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤é¡ÊÃæÂ¼¡ËÎæ°¡¤¬¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡£¤½¤·¤¿¤é¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢°ì½ï¤Ë²¶¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¼è¤ê¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¡©¡×¤Ã¤Æ¡£1¿Í¤Ç¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯Êª¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡£
º´¡¹ÌÚ¡¡¥¬¥ê¡ÊÃö¼í¡Ë¤µ¤ó¤Ï³Ú²°¤Ç²½¾Ñ¿å¤ò¤ª¿¬¤Ë¥Ú¥Á¥Ú¥ÁÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°æ¾å¡¡¤½¤ì¤¬¤À¤¤¤¿¤¤ËÜÈÖ¤Î1»þ´ÖÁ°¡£»þÊó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ý²þ¤á¤Æ¤ÎÊúÉé¤ò
´äùõ¡¡2·î¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·À¸¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡¢¤ª¼Çµï¤À¤Ã¤¿¤ê¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤ÆÆüËÜÃæ¤ò¥¥Æ¥ì¥Ä¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£