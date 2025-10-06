¹ñÎ©¥é¥¤¥Ö¤Ï¡ÖÌ´¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÌÜÉ¸¡×£Ë£Å£Ù¡¡£Ô£Ï¡¡£Ì£É£Ô¤¬½é¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ØÀë¸À
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î£µ¿ÍÁÈ¡¦£Ë£Å£Ù¡¡£Ô£Ï¡¡£Ì£É£Ô¡Ê¥¥Æ¥ì¥Ä¡Ë¤¬£µÆü¡¢ÀéÍÕ¡¦¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¥Ù¥¤¤Ç¼«¿È½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡Ö£×£Á£Ë£Å¡¡£Õ£Ð¡¡£Ô£È£Å¡¡£Æ£Ï£Ï£Ì¡×¡ÊÁ´¹ñ£µÅÔ»Ô£²£°¸ø±é¡¢·×£²£°Ëü£³£°£°£°¿ÍÆ°°÷Í½Äê¡Ë¤ÎÀéÍÕ¸ø±éºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£·ëÀ®ÌóÈ¾Ç¯¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö²¿¼Ô¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ëÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼«Éé¤¹¤ë£µ¿Í¤Î¸ÄÀ¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢Á¯Îõ¤Ê¥Ä¥¢¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö´ñÅ·Îõ¡×¤ÎµðÂçÊ¸»ú¤¬Éâ¤«¤Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç½é¿Ø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÅ·¡×¤Ë¾è¤Ã¤¿£µ¿Í¤Ï¡¢Ìó£±£´¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é¹ßÎ×¡£Âµ¤Ë¡Ö´ñ¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥ÉÇÉ¼ê°áÁõ¤Î£µ¿Í¤Ï¡Ö²¶¤¿¤Á¤¬ºÇ¶¯¤ÇºÇ¹â¤À¤È»×¤ï¤»¤Þ¤¹¡×¡Ö¤«¤«¤Ã¤Æ¤³¤¤¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ª¡×¤È¤¢¤ª¤ê¡¢¡È¥¥Æ¥ì¥Ä¥ï¡¼¥ë¥É¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó£±Ëü£±£°£°£°¿Í¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡£²·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¸¥å¥Ë¥¢ºÆÊÔ¤ÇÃÂÀ¸¡£¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤Ê¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È£Ó£Î£Ó¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°æ¾å¿ðµ©¡Ê£²£´¡Ë¤Ï¡ÖÌÜ»Ø¤¹¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø¡Ê¥¥Æ¥ì¥Ä¡ËÂçÉ´²Ê¡ÙÄ¶¤¨¡ª¡×¤È¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤ò°ú¤¹ç¤¤¤ËÀë¸À¡£Ãö¼íÁóÌï¡Ê£²£³¡Ë¤â¡Ö¡ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤Ç¤Ï¡Ëº£¤Ï°µÅÝÅª¤Ë¥³¥í½õ¤µ¤ó¤¬¶¯¤¤¤±¤É¡¢Ä¶¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¤·¤¿¡£
¡¡·ëÀ®È¾Ç¯¤ò²á¤®¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î£µ¿Í¤À¤¬¡ÖÆ±¤¸»þÂå¤ËÆ±¤¸¶µ²Ê½ñ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢»öÌ³½ê¤ÎÅÁÅý¤È¸Ø¤ê¤ò¶»¤Ë¤Þ¤¤¿ÊÃæ¤À¡£°æ¾å¤Ï¡¢ºÆÊÔ¤Ë¤è¤êÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤âÊú¤¯¥Õ¥¡¥ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡Öº£¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿·Ê¿§¤Ï¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¡£º£¤Ï¾å¼ê¤Ë¾Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤ëÅØÎÏ¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¡×¤ÈÌóÂ«¡£ÃæÂ¼Îæ°¡¡Ê£²£¸¡Ë¤â¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÏÀäÂÐ¤¹¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÈÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤òÀµ²ò¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤³Ð¸ç¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡½é¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡¢£Ó£Í£Á£Ð¤äÍò¤é¤Î³Ú¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¡££Ó£Í£Á£Ð¤Î¿Íµ¤¶Ê¡Ö£Â£á£ô£ô£å£ò£ù¡×¤Ç¤Ï¡¢ÅÅ¾þ°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤¦³×¿·Åª¤Ê±é½Ð¤Ç¤âÊ¨¤«¤»¤¿¡£»öÌ³½ê¤ÎÅÁÅý·Ý¡¦¥í¡¼¥é¡¼¥¹¥±¡¼¥È¤Ç¤âÌ¥¤»¤¿Ãö¼í¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤òºî¤ë¶¥Áè¤Ë²¶¤¿¤Á¤Ï»²²Ã¤¹¤ë¤·ÀèÆ¬¤òÁö¤ë¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÈ×¤Ë¤ÏÎõ²Ð¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÊñ¤àÃæ¡¢¿·¶Ê¡Ö£Â£õ£ò£î¡¡£Ä£ï£÷£î¡×¤òÈäÏª¡£ÇúÈ¯ÎÏ¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç£µ¿Í¤Î¿¿²Á¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¹ï¤ó¤À¡£º´¡¹ÌÚÂç¸÷¡Ê£²£³¡Ë¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î´¿À¼¤È¾Ð´é¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¹¬¤»¡×¤È´¶¼Õ¡£´äºêÂç¾º¡Ê£²£³¡Ë¤Ï¡Ö¥¢¥ê¡¼¥Ê¤â¤â¤Á¤í¤óÂç¤¤Ê²ñ¾ì¤À¤±¤É¡¢²¶¤¿¤Á¤Ë¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¡£¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ËÀäÂÐÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÌ´¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÌÜÉ¸¡×¤ÈÂçÉñÂæ¤ØÆ®»Ö¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤¿¡£¡Ê±üÄÅ¡¡Í§´õÇµ¡Ë
¡¡¡»¡ÄËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Î¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿ÃæÂ¼¤Ï¡¢Âç³Ø¤ÇÌý³¨¤ò³Ø¤Ö¤Ê¤É¥¢¡¼¥È¤ÎºÍÇ½¤Î»ý¤Á¼ç¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Íè½Õ¤Î¸ÄÅ¸³«ºÅ¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£»öÌ³½ê¤Ç¤Ï¡¢Íò¡¦ÂçÌîÃÒ¡¢£Ë£é£ó¡½£Í£ù¡½£Æ£ô£²¡¦Àé²ì·ò±Ê¡¢£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¡¦¾¾ÅçÁï¤Ë¼¡¤¤¤Ç£´¿ÍÌÜ¤Ç¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ç¤Ï½é¡£ÃæÂ¼¤ÏÇ°´ê¤¬¤«¤Ê¤¤¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡ÖÉ¬¤º¹Ô¤¯¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¢¡º´¡¹ÌÚ¡¡Âç¸÷¡Ê¤µ¤µ¤¡¦¤¿¤¤¤³¤¦¡Ë£²£°£°£²Ç¯£µ·î£²£°Æü¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡££²£³ºÐ¡£¸µ£·£Í£Å£Î»ø¡£¡È¥¿¥¤¥³¡¼¥º¡É¥Ö¥ë¡¼Ã´Åö¡£¡Ö¥Ý¥Ã¥×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼Ã´Åö¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¢¡°æ¾å¡¡¿ðµ©¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨¡¦¤ß¤º¤¡Ë£²£°£°£°Ç¯£±£°·î£³£±Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡££²£´ºÐ¡£¸µ£È£é£È£é¡¡£Ê£å£ô£ó¡£ÀÖ¿§Ã´Åö¡£¡Ö¥¥Æ¥ì¥Ä¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡£°ìÊâ¤º¤Ä¤Ç¤¤¤¤¤«¤é²¶¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¡×
¡¡¢¡´ä粼¡¡Âç¾º¡Ê¤¤¤ï¤µ¤¡¦¤¿¤¤¤·¤ç¤¦¡Ë£²£°£°£²Ç¯£¸·î£²£³Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡££²£³ºÐ¡£¸µÈþ¡¡¾¯Ç¯¡£Çò¿§Ã´Åö¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤ò²¶¤¿¤Á¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯µ¤»ý¤Á¤ÇÁ´Â®Á°¿Ê¤ÇÆÍ¤ÃÁö¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¢¡ÃæÂ¼¡¡Îæ°¡¡Ê¤Ê¤«¤à¤é¡¦¤ì¤¤¤¢¡Ë£±£¹£¹£·Ç¯£´·î£²Æü¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡££²£¸ºÐ¡£¸µ£·£Í£Å£Î»ø¡£¥Ô¥ó¥¯¿§Ã´Åö¡£¡ÖÅ·²¼¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡££°¡¦£±ÉÃ¤â²¶¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡£°¦¤·¤Æ¤ë¤è¡×
¡¡¢¡Ãö¼í¡¡ÁóÌï¡Ê¤¤¤¬¤ê¡¦¤½¤¦¤ä¡Ë£²£°£°£²Ç¯£¹·î£²£°Æü¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡££²£³ºÐ¡£¸µ£È£é£È£é¡¡£Ê£å£ô£ó¡£ÎÐ¿§Ã´Åö¡£¡Ö¥¥Æ¥ì¥Ä¤¬¿Ê¤àÊý¸þ¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ë¸þ¤±¤ÆÆü¡¹¿Ê²½Ãæ¤Ç¤¹¡×