ËÌÂ¼¾¢³¤¤¬¡Ö¤É¤³¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤«¡¼¡ª»ä¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡×¤Ë¥µ¥é¥Ã¤ÈÊÖÅú¢ª¡ÈÄ¶ºÇ¹¬¡É¤Ë¡¡USJ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹CM¤¬¸ø³«
¡¡¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊUSJ¡¢Âçºå»Ôº¡²Ö¶è¡Ë¤Î¿·¤¿¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¸¥ç¥¤¡Ù¡Ê11·î19Æü³«Ëë¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤½Ð±é¤ÎÅß¤Î¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¤¬¡¢¤¤ç¤¦6Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ê°ìÉô¥¨¥ê¥¢¡¢½ç¼¡¡Ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛËÌÂ¼¾¢³¤¤ÎUSJ¿·CM¡¡¥µ¥é¥Ã¤È¡Ö°Õ³°¤È¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
¡¡¡Ø¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¸¥ç¥¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤Ï¼«Ê¬¤Ç¾þ¤ë¤ó¤À¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÇÁª¤ó¤À¾ì½ê¤Ë»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¡È¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¡É¿·¤·¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤Î²á¤´¤·Êý¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¡¡¿·CM¤Ï¡¢¡Ö¤É¤³¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤«¡¼¡ª»ä¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡×¤È¡¢»ÐËå¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ²¤¯»Ð¤Ë¸þ¤±¡¢²èÌÌ¤ÎÃæ¤ÎËÌÂ¼¤µ¤ó¤¬¡Ö°Õ³°¤È¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤Èµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢²Ú¤ä¤«¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿¡Ø¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥Õ¡¼¥É¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ù¤ä¡¢¿·¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥é¥¤¥Ö¥·¥ç¡¼¡Ø¥é¥¤¥È¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥¶¡¦¥Ê¥¤¥È ¡Á¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Á¡Ù¤Î´¶Æ°¡¢¿Íµ¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¿ô¡¹¤Ê¤É¡¢¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢¿´Ìö¤ë¡ÈÄ¶ºÇ¹¬¡É¤Ê¥Ñ¡¼¥¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ø¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¸¥ç¥¤¡Ù¤òËþµÊ¤¹¤ëÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÄÊÕÅí»Ò¤Ç¡¢USJ¤ÎCM½é½Ð±é¡£»×¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤ËÍ·¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ´¶Æ°¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤òµ±¤«¤»¤ëÅÄÊÕ Åí»Ò¤µ¤ó¤Î»êÊ¡¤Î¾Ð´é¤Ë¤âÃíÌÜ¡£
HARRY POTTER and all related characters and elements¡ÊC¡Ë& TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights¡ÊC¡ËJ.K. Rowling.
MINIONS TM &¡ÊC¡Ë2025 Universal Studios.
¡ÊC¡ËNintendo
TM and¡ÊC¡Ë2025 Sesame Workshop
¡ÊC¡Ë2025 Peanuts Worldwide LLC
¡ÊC¡Ë2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ50100102
TM &¡ÊC¡ËUniversal Studios & Amblin Entertainment
TM &¡ÊC¡Ë2025 Universal Studios. All rights reserved.
¡ÚÆ°²è¡ÛËÌÂ¼¾¢³¤¤ÎUSJ¿·CM¡¡¥µ¥é¥Ã¤È¡Ö°Õ³°¤È¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
¡¡¡Ø¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¸¥ç¥¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤Ï¼«Ê¬¤Ç¾þ¤ë¤ó¤À¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÇÁª¤ó¤À¾ì½ê¤Ë»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¡È¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¡É¿·¤·¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤Î²á¤´¤·Êý¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢²Ú¤ä¤«¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿¡Ø¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥Õ¡¼¥É¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ù¤ä¡¢¿·¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥é¥¤¥Ö¥·¥ç¡¼¡Ø¥é¥¤¥È¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥¶¡¦¥Ê¥¤¥È ¡Á¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Á¡Ù¤Î´¶Æ°¡¢¿Íµ¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¿ô¡¹¤Ê¤É¡¢¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢¿´Ìö¤ë¡ÈÄ¶ºÇ¹¬¡É¤Ê¥Ñ¡¼¥¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ø¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¸¥ç¥¤¡Ù¤òËþµÊ¤¹¤ëÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÄÊÕÅí»Ò¤Ç¡¢USJ¤ÎCM½é½Ð±é¡£»×¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤ËÍ·¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ´¶Æ°¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤òµ±¤«¤»¤ëÅÄÊÕ Åí»Ò¤µ¤ó¤Î»êÊ¡¤Î¾Ð´é¤Ë¤âÃíÌÜ¡£
HARRY POTTER and all related characters and elements¡ÊC¡Ë& TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights¡ÊC¡ËJ.K. Rowling.
MINIONS TM &¡ÊC¡Ë2025 Universal Studios.
¡ÊC¡ËNintendo
TM and¡ÊC¡Ë2025 Sesame Workshop
¡ÊC¡Ë2025 Peanuts Worldwide LLC
¡ÊC¡Ë2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ50100102
TM &¡ÊC¡ËUniversal Studios & Amblin Entertainment
TM &¡ÊC¡Ë2025 Universal Studios. All rights reserved.