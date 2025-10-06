KEY TO LIT¡¢Æ²¡¹¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àë¸À¤ÇÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡× ¡È¥¥Æ¥ì¥Ä¡É¤Ä¤Ê¤¬¤ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¥³¥í½õ¡©
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢Æâ¥°¥ë¡¼¥×¡¦KEY TO LIT¡Ê´äºêÂç¾º¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡¢°æ¾å¿ðµ©¡¢ÃæÂ¼Îæ°¡¡¢Ãö¼íÁóÌï¡¢º´¡¹ÌÚÂç¸÷¡Ë¤¬5Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¥Ù¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ã±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ØKEY TO LIT Arena Tour 2025WAKE UP THE FOOL¡ÙÀéÍÕ¸ø±éÁ°¤Ë°Ï¤ß¼èºà¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£º£Ç¯2·î¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤¬¤éÁ´°÷¥¸¥å¥Ë¥¢Îò¤âÄ¹¤¯¿Æ¸ò¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ÏÈ´·²¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¸«¿ø¤¨¤Ä¤Ä¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´äºê¤Ï¡Ö¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¥é¥¤¥Ö¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´ñ¡ÈÅ·¡ÉÎõ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿KEY TO LIT
¡¡5ÅÔ»Ô20¸ø±é¡¢Ìó20Ëü3000¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅÃæ¡£Æ±½ê¤Ç¤Ï¡¢4Æü7¸ø±é7Ëü7000¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ëÍ½Äê¡£ºÍÇ½¤¢¤Õ¤ì¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê5¿Í¤¬¤½¤í¤¤¡¢¤½¤Î¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤é¤·¤¯¡È´ñÅ·Îõ¡É¤ÇÁ¯Îõ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò2»þ´Ö30Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡´ñÅ·Îõ¤Î¡Ö´ñ¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬Âç¤¤¯Âµ¤Ë¤¨³Ý¤«¤ì¤¿¸ÄÀÇÉ°áÁõ¤òÃå¤³¤Ê¤¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ê¤«¡¢°æ¾å¤Ï¡ÈKEY TO LIT¡É¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø¡Ê¥¥Æ¥ì¥Ä¡ËÂçÉ´²Ê¡ÙÄ¶¤¨¡×¤ÈÀë¸À¡£Ãö¼í¤Ï¡Öº£¤ÏÂ¾¤Î¡È¥¥Æ¥ì¥Ä¡É¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤È»×¤¦¤±¤É¤æ¤¯¤æ¤¯¤ÏÍò¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Íò¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬¤¢¤ë¤±¤É5¿Í¤Î´é¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤è¤¦¤Ê¡¢³µÇ°¤è¤êÀè¤Ë²¶¤¿¤Á¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À°µÅÝÅª¤Ê¥³¥í½õ¤µ¤ó¤¬¶¯¤¤¡×¤È¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤ÎÂ¸ºß¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÃö¼í¤Ï¡ÖËÍ¤é¤Ï¥³¥í½õ¤ò±Û¤¨¤è¤¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ëº´¡¹ÌÚ¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¤Æ¡¢1½µ´Ö¸å¤Ë¥³¥í½õ¥°¥Ã¥º¤òÇÛ¤ê¤À¤·¤Æ¡Ä¥¹¥Ñ¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥¿¥ì¥³¥ß¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¡ÖÁ´°÷Ê¬¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È¤·¤Æ¥Ý¡¼¥Á¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤¾¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÆÀ°Õ¤²¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÌ´¤Ï¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡£Ãö¼í¤Ï¡ÖÀäÂÐÎ©¤Á¤¿¤¤¤è¤Í¡£Snow Man¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤òº£Ç¯¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÍò¤µ¤ó¡¢SMAP¤µ¤ó¡Ê¤Î¹ñÎ©¥é¥¤¥Ö¡Ë¤òÀ¸¤Ç¤ß¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¿È¶á¤Ë¤¤¤¿ÀèÇÚ¤¬¤½¤³¤ËÎ©¤Ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä¡¢°ÎÂç¤µ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¿´¤¬¿Ì¤¨¤Æ¡£ÀäÂÐ¤ª¤ì¤¿¤Á¤â¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¤ª¤ì¤¿¤Á¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¤ÈÆæ¤Î¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÂ·¤¨¡¢´äºê¤Ï¡ÖÌÜ»Ø¤¹¤È¤Ï¤¤¤¦¤«ÄÌ¤êÆ»¡×¤È¸«¿ø¤¨¡¢ÃæÂ¼¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¤¹¤ë¤Î¤ÇËÍ¤¿¤Á¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÏÍò¤Î³Ú¶Ê¤âÈäÏª¤¹¤ë¤¬Ãö¼í¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î»öÌ³½ê¡¢ÅÁÅý¤äÎò»Ë¤¬¤¹¤¡£ÀèÇÚ¤¿¤Á¤âÂç¹¥¤¡£¤½¤ì¤òÊ¸²½¤ò·Á¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬¥Ë¥å¡¼¡õ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡£ÀèÇÚ¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò·Á¤Ë¤·¤ÆÆ§½±¤·¤Ä¤Ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¾º²Ú¤¹¤ë¤Î¤Ïº£¸å¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÊý¿Ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢´äºê¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¥é¥¤¥Ö¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢¤ª¼Çµï¤À¤Ã¤¿¤ê¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÃæ¤ÇKEY TO LIT¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£ºÇ¸å¤Ëµ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¤¤¤è¡Á¡ª¡×¤È°ìËÜÄù¤á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ãö¼í¤«¤é¡Ö½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ªº£¤«¤é¥é¥¤¥Ö»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¤¾¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£²þ¤á¤Æº´¡¹ÌÚ¤Î¡ÖKEY TO LIT¡Á¡ª¹Ô¤¯¤¾¡½¡ª¡×¤Î³Ý¤±À¼¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
