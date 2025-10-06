KEY TO LIT¡¢½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Ç·è°ÕÉ½ÌÀ¡¡Ãö¼íÁóÌï¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ÏÀäÂÐ¤Ë²¶¤¿¤Á¤Î»þÂå¤¬Íè¤Þ¤¹¡×¡ÚºÇ¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤ÄÁ´Ê¸¡Û
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢Æâ¥°¥ë¡¼¥×¡¦KEY TO LIT¡Ê´äºêÂç¾º¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡¢°æ¾å¿ðµ©¡¢ÃæÂ¼Îæ°¡¡¢Ãö¼íÁóÌï¡¢º´¡¹ÌÚÂç¸÷¡Ë¤¬5Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¥Ù¥¤¤ÇÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ØKEY TO LIT Arena Tour 2025 WAKE UP THE FOOL¡ÙÀéÍÕ¸ø±é¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´ñ¡ÈÅ·¡ÉÎõ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿KEY TO LIT
¡¡¸ø±é¥í¥´¤Ï³¨¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÃæÂ¼¤¬Ã´Åö¡£¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖTHE FOOL¡×¤Ï¥¿¥í¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¶ò¼Ô¤òÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¸ø±éÁ°¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤ÏÃæÂ¼¤¬¡Ö¡È²¶¤é¤³¤ì¤«¤é±Ê±ó¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¾¡É¤ÈÉÔ²ÄÇ½¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀÄ¤¤é¬é¯¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²òÀâ¡£
¡¡´äºê¤Ï¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¡Ë¤Ê¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ë¡£¤³¤Î¥¿¥í¥Ã¥È¤Î¶ò¼Ô¤Î¥«¡¼¥É¤Î°ÕÌ£¤È°ìÃ×¤·¤¿¡£¶ò¼Ô¤Ï¥¿¥í¥Ã¥È³¦¤À¤±¤É1ÈÖ¼å¤¤¤±¤É¤Ê¤ó¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ë¤«¤é1ÈÖ¶¯¤¯¤â¤¢¤ë¡×¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¡¡¸ø±éÆâ¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤Ã¤¿¡ÖWAKE UP THE FOOL¡×¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¾Ò²ð¥é¥Ã¥×¤ò½éÈäÏª¤·¤¿¡ÖKITERETSU FIRE¡×¡¢¥ÉÇÉ¼ê¤Ê±ê¤Î±é½Ð¤ÇÌ¥¤»¤ë¡ÖBurn¡¡Down¡×¤Ê¤É3¶Ê¤Î¿·¶Ê¤òÍÑ°Õ¡£¤µ¤é¤ËÍò¥á¥É¥ì¡¼¤ä¥¸¥ã¥º¤äÏÂ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É»öÌ³½ê¤Î¡È¥¤¥º¥à¡É¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥ÈËþºÜ¤ÎÅÁÅý¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¡¢¥é¥Ã¥×¡¢¥¢¡¼¥È¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¥É¥é¥à¡¢²Î¾§¡Ä¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¸ÄÀ¤¬¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤¹¤ëÈà¤é¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÊ¨¤«¤»¤ë¡£
¡¡5ÅÔ»Ô20¸ø±é¡¢Ìó20Ëü3000¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅÃæ¡£Æ±½ê¤Ç¤Ï¡¢4Æü7¸ø±é7Ëü7000¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¡£ºÍÇ½¤¢¤Õ¤ì¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê5¿Í¤¬¤½¤í¤¤¡¢¤½¤Î¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤é¤·¤¯¡È´ñÅ·Îõ¡É¤ÇÁ¯Îõ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò2»þ´Ö30Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·«¤ê¹¤²¤¿¡£¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ê¤¬¤éÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¥é¥¤¥Ö¡×¤È¹â¤é¤«¤Ë·Ç¤²¤ë5¿Í¤¬·ëÀ®¤«¤éÌó8¥ö·î¤ò·Ð¤Æº£¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£ºÇ¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤ÄÁ´Ê¸¡Ê½ÅÊ£É½¸½¡¢¸ý¸ì¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¢§Ãö¼íÁóÌï
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Çº£Æü¤Î¸ø±é¤âºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê¸ø±éÃæ¤Ë¡ËÅ¾¤Ó¤Þ¤·¤¿¤±¤ÉÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤³¤³¤Ç°ì²óÀ¶»»¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Î¸å¡¢»ä¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö¤³¤¤¤Ä¤µ¤Ã¤Å¾¤ó¤Ç¤¿¡×¤Ã¤ÆÌÜ¤Ç¸«¤ë¤Î¤À¤±¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£²ó¡¢WAKE UP THE FOOL¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ò´§¤·¤¿¤Î¤â¡¢²æ¡¹¤¬¤³¤ì¤«¤é²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤Þ¤À²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤¢È¾Ê¬¤½¤Î´üÂÔ¤È´êË¾¡¢´õË¾¤ò¹þ¤á¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£º£²ó¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Ãµ¤ê¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡ÖKEY TO LIT¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢¤³¤ÎÊý¸þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤¦¤Ã¤¹¤é5¿Í¤Ç¡Ä¤¤¤ä¡¢¤¦¤Ã¤¹¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¡£¤¦¤Ã¤¹¤é¤Ë¤·¤Æ¤Ï¸Ç¤¯¸«¤¨¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¡£¤³¤ì¤«¤é³§¤µ¤ó¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡£²¶¤¿¤Á¤¬·Ç¤²¤Æ¤ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¶á¤Å¤±¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢º£¤Ç¤âËÜÅö¤º¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤éÆü¡¹²¶¤¿¤Á¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Á´Á³¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÆþ¤ê¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¤«¡¢¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¼ý¤Þ¤ê¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿²¶¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£²óKEY TO LIT¤ÎÌ¾»É¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Ö¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤Ç¤âKEY TO LIT¡¢Á´Á³¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤ÎÍÆÎÌ¡¢2ÇÜ3ÇÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬²¶¤¿¤Á¤Ë¤ÏÌ²¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Ã¤Íò¤Î¥á¥É¥ì¡¼¤òÈäÏª¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Íò¤µ¤ó¤â2026Ç¯¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°½ªÎ»¡£»þÂå¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤È¶¦¤Ë¡¢ÀÎ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤É¤ó¼¡¤ÎÆ»¤Ø¤È¿Ê¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢¼¡¤Ï¡Ä¼¡¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤«¤ÏÀäÂÐ¤Ë²¶¤¿¤Á¤Î»þÂå¤¬Íè¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï²¶¤¿¤Á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¤¤í¤ó¤Ê²¶¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¡¢¤³¤ÎÀ¤Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¿·¤·¤¤»þÂå¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¿·¤·¤¤ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢²¶¤¿¤Á¤âÀäÂÐ¤½¤Î¶¥Áè¤Ë¤Ï»²²Ã¤¹¤ë¤·¡¢¤½¤Î¶¥Áè¤ËÉé¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤½¤Î»þÂå¤ÎÀèÆ¬¤òÁö¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï²¶¤¿¤ÁKEY TO LIT¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸Ø¤é¤·¤¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æº£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤â¡¢¤½¤ó¤ÊKEY TO LIT¤ÎÂè1²ó¥é¥¤¥Ö¤ò¤½¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ï¤¤¡¢Çï¼ê¡ª ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª ¤¹¤´¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Þ¤¿¡¢²¶¤¿¤Á¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤ò¡¢²¶¤¿¤Á¤¬Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤àÍÍ¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤ã²¶¤¿¤Á¤Ï²¿¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÅö¤Ë³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç²¶¤¿¤Á¤Ï¤Ç¤Ã¤«¤¤¸ý¤òÃ¡¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â²¶¤¿¤Á¤Ï³§¤µ¤ó¤òÀäÂÐ¤Ë³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤ó¤Ç¡¢¤Ç¤Ã¤«¤¤¸ýÃ¡¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿Í·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢§ÃæÂ¼Îæ°¡
³§¤µ¤ó¡¢ËÜÆü¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ä¡Á¡¢¤¤ç¤¦¤â¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£Âçºå¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Âçºå¡¢¿·³ã¡¢¤É¤Ã¤Á¤ÎÃÏÊý¤âºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£ÀéÍÕ¡¦¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤ÇÄÉ²Ã¸ø±é¤â¤Ç¤¤Æ¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê7¸ø±é¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤³¤ÏËþµÊ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤¤ç¤¦¤ÏºÇ½ªÆü¤Ç¡£¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ß¤ó¤Ê¤¬¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¥é¥¤¥Ö¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¾Ã¤¹¤Î¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²¹¤«¤µ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ËÍ¤Ïº£¥¢¥¤¥É¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦»Å»ö¤ò16Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢ËÜÅö¤Ë1Æü¤â¡È·ù¤À¤Ê¡É¤È¤«¡È¿É¤¤¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¿´¤ÎÄì¤«¤éËÜÅö¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¡¢¤¹¤Æ¤¤Ê³§¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤ª¤«¤²¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î1¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¡¢¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥¢¡¼¥È¤Ç¸ÄÅ¸¤ò³«¤¯¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤â¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÀÎ¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¤ç¤¦¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¡¢¤¤ç¤¦Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ÇËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢Íè¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤â¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆÏ¤±¤¿¤¤¤«¤é¡¢¤ª¤¦¤Á¤ÇSNS¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ªÍ§Ã£¤È¤«ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¡È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤è¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶õµ¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤½¤¦¤¤¤¦¹¬¤»¤Î¶¦Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡¢ËÍ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ16Ç¯¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ»Å»ö¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊ¬´ôÅÀ¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¤½¤ÎÆ»¤Ã¤ÆÁª¤ÖÃÊ³¬¤Ç¤ÏÀµ²ò¤Ã¤Æ1¸Ä¤â¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤À¤«¤éº£¤Î¼«Ê¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼«Ê¬¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿Æ»¤ÎÀè¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡¢¤É¤¦¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ç¡¢²áµî¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤¹¤Ù¤Æ¤ò¹ÎÄê¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤Ï»öÌ³½ê¤ËÆþ¤ëÁ°¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤³¤½¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¡¼¥È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Î½¬¤¤»ö¤·¤È¤±¤Ðº£¤â¤Ã¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ç¤¤¿¤Î¤Ë¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¬¤»¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÈÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²¶¤ÏÀµ²ò¤Ë¤·¤¿¤¤¤«¤é¡£¤³¤ì¤«¤é¿Ê¤àÆ»¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤ËÅ·²¼¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¿ÍÀ¸¤Ï¿É¤¤¤³¤È¤È¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê»þ¤ÏËÍ¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¥Õ¥Ã·Ú¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¿Í¤Ë¶¦Í¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»þ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤³¤ÎYouTube¸«¤Æ¡×¤È¤«¡Ä¡£¤Þ¤¢¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢³§¤µ¤ó¤Ï²¶¤é¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤»þ´Ö¤Ï1ÉÃ¤â¤Ê¤¤¤è¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤·¤Æº£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤º¤Ã¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë³§¤µ¤Þ¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¹ñÌ±ÅªÄ¶¥¹¥¿¡¼¡¢ËÜÅö¤ËÊ¸»úÄÌ¤êÅ·²¼³Í¤ê¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤½¤Ã¤«¤é¤É¤ì¤°¤é¤¤»þ´Ö·Ð¤Ä¤«¤Ê¡£²¶¤é¤Ï¤â¤¦ËÜÅö¡¢¿È¤¬¤Á¤®¤ì¤ë¤Þ¤Ç³èÆ°¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢Ä¹¤¤´ü´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡£1ÉÃ¤â¡¢0.1ÉÃ¤â¡¢²¶¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£°¦¤·¤Æ¤ë¤è¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢§º´¡¹ÌÚÂç¸÷
¤¤ç¤¦¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¥é¥¤¥Ö¤òËè¸ø±é¡¢Ëè¸ø±é¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î¾Ð´é¤È¤ß¤ó¤Ê¤Î´¿À¼¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤¬ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤Ê¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈËÍ¤¿¤Á¤¬³§¤µ¤ó¤ò¾Ð´é¤Ë¡¢¹¬¤»¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤ÈËè²ó»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â²¶¤Ï¤â¤Ã¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£KEY TO LIT¤¬¥í¥Ü¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¥¬¥ê¡ÊÃö¼í¡Ë¤µ¤ó¤Ï±¦ÏÓ¤Ç¡¢²¶¤Ïº¸ÏÓ¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤É¤ó¤É¤ó³èÌö¤Ç¤¤ëÃË¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥æ¡¼¥â¥¢¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ëº´¡¹ÌÚÂç¸÷¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¬µã¤¤¤¿¤ê¤¹¤ëÊ¬¡¢ËÍ¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾Ð¤Ã¤¿ËÍ¤Î´é¤Ç¤ß¤ó¤Ê¾Ð¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤ó¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢§°æ¾å¿ðµ©
³§¤µ¤ó¡¢ËÜÆü¤âËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ëÀ®¤·¤ÆÌóÈ¾Ç¯¡¢¤Þ¤ÀÈ¾Ç¯¤·¤«³èÆ°¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤¹¤´¤¯Èà¤é¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤·¡¢Âº·É¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢KEY TO LIT¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ê¤ó¤Ç¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤òºî¤ë²áÄø¤È¤«¡¢»¨»ï¤Î¼èºà¤À¤Ã¤Æ¤½¤¦¤À¤·¡¢YouTube¤À¤Ã¤Æ¤½¤¦¡¢SNS¤À¤Ã¤Æ¤½¤¦¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡×¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡×¡Ö¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡×¡Ö¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¤Ã¤È³§¤µ¤ó¤â¤¤ç¤¦ËÍ¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢Éþ¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤¹¤´¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤·¡£²¶¤¿¤Á¤â¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ïº¬Äì¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¿¤è¤ê³§¤µ¤ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤Èº£¡¢¾å¼ê¤Ë¾Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤é¤Ï¤º¤Ã¤È¤³¤³¤Ë¤¤¤ëÅØÎÏ¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤³¤ì¤«¤é¤âËÍ¤¿¤Á¤ò¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âKEY TO LITÎÉ¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é1Êâ¤º¤Ä¤Ç¤¤¤¤¤«¤é²¶¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢§´äºêÂç¾º
³§¤µ¤ó¡¢º£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤ÇÀéÍÕ¸ø±é¤¬ºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êKEY TO LIT¤ÏºÇ¶¯¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ1¿Í1¿ÍÁ´Á³°ã¤¦¸ÄÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Æ¡¢Á´Á³°ã¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Á´Á³°ã¤¦µ»½Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤½¤Î5¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ËÜÅö¤Ë²¶¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î¸¶ÀÐ¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¡¢Îæ°¡¤ä¥¬¥ê¤µ¤ó¤ÎÈ¯É½¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¸Ä¡¹¤Ç¤â¶¯¤¯¤Æ¡¢¶¯¤¤¸Ä¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢À±¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¸Ê¤ÎÆ»¤òÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢KEY TO LIT¤¬¤É¤ó¤É¤ó¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ó¤À¤Ê¤ÈËÜÅö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¤½¤Î5¿Í¤¬¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤ËÄ¾ÀÜ¡¢5¿Í¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤È¤«»Ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢ËÍ¤é·ëÀ®¤·¤ÆËÜÅö¤Ë´Ö¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ë¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤²ñ¾ì¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¶¤¿¤ÁKEY TO LIT¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê²ñ¾ì¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤ÊÃÏÊý¤È¤«¡¢¤â¤Ã¤È¿ôÂ¿¤¯¤ÎÅÔ»Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤³¤ÎKEY TO LIT¡¢¤³¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òËÜÅö¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ç¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë²¶¤¿¤ÁKEY TO LIT¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡¢ÀäÂÐ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤³¤Èº£¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Ç¤â¤³¤ì¤ÏÌ´¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤Ç¤¤ëÌÜÉ¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢KEY TO LIT¤È¤·¤Æ¤â¤â¤Ã¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤Î¸å¡¢²¶¤¿¤Á¤¬¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¡£¤â¤Ã¤È¸À¤¦¤È¡¢²¶¤¿¤Á¤Î¤³¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤¦»Ñ¤Ç¡¢ÆüËÜ¹ñÌ±¤òÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤ÈËÜÅö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Ç³§¤µ¤ó¤È¤Î»þ´Ö¤ò½Å¤Í¤¿¤ê¡¢²¶¤¿¤ÁÆ±»Î¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤Î»þ´Ö¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ¤Íè¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤È¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤ò²¶¤¿¤Á¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇKEY TO LIT¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÁ´ÎÏ¤ÇÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤¤¤º¤ì¹ñÎ©¤ËÎ©¤Ä²¶¤¿¤ÁKEY TO LIT¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Âè1²ó¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤è¤ê¤â¤³¤Î¥·¥ç¡¼¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÏÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤¢¤Ã¤Æ¤Î¿¦¶È¤Ç¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤¢¤Ã¤Æ¤ÎKEY TO LIT¤Ç¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÀäÂÐ¤ËËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÁ´Â®Á°¿Ê¤ÇÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¢¡¢¤½¤ó¤ÊKEY TO LIT¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
