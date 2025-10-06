KEY TO LIT¡¢°¦¤¹¤Ù¤¥«¥ª¥¹¤ÇÌ¥¤»¤ëÅÁÅý¤È³×¿·¡¡½é¥Ä¥¢¡¼¤Ç·Ç¤²¤¿¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ø¤ÎÌ´¡ÚËÜÊÔ¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢Æâ¥°¥ë¡¼¥×¡¦KEY TO LIT¡Ê´äºêÂç¾º¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡¢°æ¾å¿ðµ©¡¢ÃæÂ¼Îæ°¡¡¢Ãö¼íÁóÌï¡¢º´¡¹ÌÚÂç¸÷¡Ë¤¬5Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¥Ù¥¤¤ÇÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ØKEY TO LIT Arena Tour 2025 WAKE UP THE FOOL¡ÙÀéÍÕ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£°Ê²¼¡¢ËÜÊÔ¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´ñ¡ÈÅ·¡ÉÎõ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿KEY TO LIT
¡¡Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Ï5ÅÔ»Ô20¸ø±é¡¢Ìó20Ëü3000¿Í¤òÆ°°÷¡£Æ±½ê¤Ç¤Ï¡¢4Æü´Ö¤Ç7¸ø±é7Ëü7000¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¡£º£Ç¯2·î¤Î·ëÀ®¤«¤éÌó8¥ö·î¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤È¤â¤ËÉñÂæ½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¿5¿Í¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎò»Ë¡¢Ëá¤¤¤¿Éð´ï¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤éÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¥é¥¤¥Ö¤Ø¤ÎÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¡ÈÌ¾»ÉÂå¤ï¤ê¡É¤òÄ¶¤¨¡¢Ä©Àï¾õ¤Î¤è¤¦¤Ê³Ð¸ç¤Î¤Ë¤¸¤à¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÌó2»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤«¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë½Ð±é¤ÇÇÝ¤Ã¤¿É÷³Ê¤ÈÈþÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤ë´äºê¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢°ìµ¤¤ËÀ¤³¦´Ñ¤Ë°ú¤¹þ¤à¤È¡¢¿·¶Ê¡ÖWAKE UP THE FOOL¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´ñÅ·Îõ¡×¤Î¥í¥´¤Î¡ÈÅ·¡É¤ÎÊ¸»ú¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¥ÉÇÉ¼ê¤Ë5¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£·Êµ¤¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¯´ÑµÒ¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¯¤È¡¢Snow Man¡ÖCry out¡×¤äKis-My-Ft2¡ÖFIRE BEAT¡×¤Ê¤É¥¢¥Ä¤¤À¹¤ê¾å¤²¥½¥ó¥°¤Ç²ÖÆ»¤ò¼ÀÁö¤·¤Ê¤¬¤é¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Ãö¼í¤Î¥é¥Ã¥×¡ßº´¡¹ÌÚ¤Î¥É¥é¥à¤È¤¤¤¦ºÍÇ½¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡¢ÃæÂ¼¤Ï¡Ö¤³¤³¤«¤é¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥¢¥¯¥»¥ëÁ´³«¤ÇÅ·²¼¤ò³Í¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤¾¡ª¡×¤ÈÍê¤â¤·¤µ¤ò¤ß¤»¤ë¡£SixTONES¡Ö¤³¤Ã¤«¤é¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥ß¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬µ±¤¯¥¸¥ã¥º¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë°áÁõ¥é¥Ã¥¯¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢SMAP¡Ö¥·¥ã¥ì¥ª¥Ä¡×¤òÃåÂØ¤¨¤Ê¤¬¤é²Î¾§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤Ë¡È¥·¥ã¥ì¥ª¥Ä¡É¤Ê±é½Ð¡£ÀÖ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥Ï¥Ã¥È¤Ø¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¥Á¥§¥ó¥¸¤¹¤ë¡£
¡¡ÃæÈ×¡¢³±¤¹þ¤à°æ¾å¤ÈÉ÷¼Ù¤òµ¿¤¦º´¡¹ÌÚ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡È¤¢¤ÎÅÁÀâ¤Î³Ú¶Ê¡É¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤«ÂÎ¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¿¶¤êÉÕ¤±¡×¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥À¥ó¥¹¡£µÒÀÊ¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤âÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö´ñÅ·Îõ¡×¤Î¡Ö´ñ¡×¤Î»ú¤¬Âç¤¤¯ÉÁ¤«¤ì¤¿¥³¡¼¥È¤ò¤Þ¤È¤¦¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¾Ò²ð¥é¥Ã¥×¡ÖKITERETSU FIRE¡×¤â½éÈäÏª¡£¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤5¿Í¤Î¸ÄÀ¤òÁ¯Îõ¤Ê¥é¥Ã¥×¤ËºÜ¤»¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤´¤È¤ä¡¢ÃÏÊý¸ø±é¤Î¥Û¥Æ¥ëÁêÉô²°·è¤á¤Ê¤É¤Ç¤Ò¤È¤·¤¤ê¤â¤ê¤¬¤Ã¤¿MC¤Î¸å¤Ï¡¢Íò¥á¥É¥ì¡¼¡£¡ÖSUNRISEÆüËÜ¡×¤ä¡ÖA¡¦RA¡¦SHI¡×¤Ê¤É¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¥é¥¤¥Ö¤ò·Ç¤²¤ë¤«¤é¤³¤½¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÀèÇÚ¤Î»Ñ¤òÄÉ¤¤¡¢²¿ÅÙ¤âÍò¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ê¤ê¤ÎÌ¾¶Ê¥«¥Ð¡¼¤ÇÊ¨¤«¤»¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡ÏÂ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡ÈÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤KEY TO LITÎ®¤ÎÏÂ¡É¤¬Å¸³«¡£¥â¥Ë¥¿¡¼¤¬¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¥ª¥Õ¤òÃÎ¤é¤»¤ë¤È¡¢°Å°Ç¤È¤Ê¤Ã¤¿²ñ¾ì¤ËÎ¶¤¬¶î¤±½ä¤ë±ÇÁü¤¬Î®¤ì¡¢ÅÅ¾þ¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¥Þ¥ó¥È¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿5¿Í¤¬¿À¡¹¤·¤µ¤ò¤Þ¤È¤¤¤Ê¤¬¤éSMAP¡ÖBattery¡×¤òÈäÏª¡£Å¾¤¸¤Æ´äºê¤È°æ¾å¤Î¥¯¥ê¥¢¤ÊÈþÀ¼¥³¥ó¥Ó¤Ë¤è¤ë¡ÖÀãÇò¤Î·î¡×¤Ç¤Ï¡¢Ãö¼í¤¬¥í¡¼¥é¡¼¥¹¥±¡¼¥È¤Ç³êÁö¤·¡¢Åà¤Æ¤Ä¤¯¶õµ¤¤ËÅÇ¤½Ð¤µ¤ì¤¿Çò¤¤Â©¤Î¤è¤¦¤ËÑëÆáÅª¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤¶õ´Ö¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¹¥È¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬Â³¤¡¢KAT-TUN¡ÖDON'T U EVER STOP¡×¤Ç¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¤¬¤¤é¤á¤¡¢1¿Í¤º¤Ä¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡È¤«¤Ã¤³¤è¤µ¡É¤âÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÀ¤Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¿·¤·¤¤»þÂå¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¿·¤·¤¤ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢²¶¤¿¤Á¤âÀäÂÐ¤½¤Î¶¥Áè¤Ë¤Ï»²²Ã¤¹¤ë¤·¡¢¤½¤Î¶¥Áè¤ËÉé¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤½¤Î»þÂå¤ÎÀèÆ¬¤òÁö¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï²¶¤¿¤ÁKEY TO LIT¤Ç¤¹¡×¡ÊÃö¼í¡Ë¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÈÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²¶¤ÏÀµ²ò¤Ë¤·¤¿¤¤¤«¤é¡£¤³¤ì¤«¤é¿Ê¤àÆ»¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤ËÅ·²¼¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÃæÂ¼¡Ë
¡¡½ªÈ×¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¿·»þÂå¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡¢¤½¤·¤Æ³Ð¸ç¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ý¤«¤é¸ì¤é¤ì¤ë¡£¡Ö¥¬¥ê¡ÊÃö¼í¡Ë¤µ¤ó¤Ï±¦ÏÓ¤Ç¡¢²¶¤Ïº¸ÏÓ¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤É¤ó¤É¤ó³èÌö¤Ç¤¤ëÃË¤Ë¡×¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤Ç¤ª¤É¤±¤ëº´¡¹ÌÚ¡¢¡Ö¤¤Ã¤Èº£¡¢¾å¼ê¤Ë¾Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤é¤Ï¤º¤Ã¤È¤³¤³¤Ë¤¤¤ëÅØÎÏ¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤³¤ì¤«¤é¤âËÍ¤¿¤Á¤ò¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âKEY TO LITÎÉ¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é1Êâ¤º¤Ä¤Ç¤¤¤¤¤«¤é²¶¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÍ¥¤·¤µ¤ò¤ß¤»¤ë°æ¾å¡£
¡¡¤½¤·¤Æ´äºê¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤³¤ÎKEY TO LIT¡¢¤³¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òËÜÅö¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ç¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë²¶¤¿¤ÁKEY TO LIT¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡¢ÀäÂÐ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤³¤Èº£¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Ç¤â¤³¤ì¤ÏÌ´¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤Ç¤¤ëÌÜÉ¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÆ·¤Ç¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ÉÇÉ¼ê¤Ê±ê¤Î±é½Ð¤ÇÌ¥¤»¤ë¿·¶Ê¡ÖBurn Down¡×¤ÇÇ®µ¤¤òºÇ¹âÄ¬¤Ë¹â¤á¤ë¤ÈËÜÊÔ¤Ï½ªÎ»¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÎSUPER EIGHT¡Ö¥º¥Ã¥³¥±ÃËÆ»¡×¤Ç¤Ï²ÖÆ»¤ò¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÊâ¤¡¢ºÇ¸å¤Ï¥«¥á¥é¤Ë¤â¤ß¤¯¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤ë¡ÈÂº¤µ¡É¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°æ¾å¤Ï¡Ö¤Þ¤¿ÀäÂÐ¤Ë²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÌóÂ«¤·¡¢´äºê¤Ï¡Ö¤ª¤ì¤¿¤ÁKEY TO LIT¤È°ì½ï¤Ë¹ñÎ©¹Ô¤³¤¦¤¼¡ª¡×¤ÈÂç¤¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£
¡¡·ëÀ®¤ï¤º¤«8¥ö·î¤Ç´°À®¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³ÃÍ¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¡¢°¦¤¹¤Ù¤¥«¥ª¥¹¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¿·»þÂå¤Î´ú¼ê¤òÃ´¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»öÌ³½ê¥¤¥º¥à¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¤½¤³¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÇÛ¤é¤ì¤¿5Ëç¤Î¥«¡¼¥É¤òºÇ¶¯¤ËÁõÈ÷¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤Ø¤ÈÊâ¤ß¤À¤¹¡£
