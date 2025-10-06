KEY TO LIT¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é´ñÅ·Îõ¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÂ³¡¹¡¡Ãö¼íÁóÌï¤ÎËÜÈÖ1»þ´ÖÁ°¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤òË½Ïª¡ÖÆÍÁ³¥Ú¥Á¥Ú¥Á¥Ú¥Á¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢Æâ¥°¥ë¡¼¥×¡¦KEY TO LIT¡Ê´äºêÂç¾º¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡¢°æ¾å¿ðµ©¡¢ÃæÂ¼Îæ°¡¡¢Ãö¼íÁóÌï¡¢º´¡¹ÌÚÂç¸÷¡Ë¤¬5Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¥Ù¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ã±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ØKEY TO LIT Arena Tour 2025WAKE UP THE FOOL¡ÙÀéÍÕ¸ø±éÁ°¤Ë°Ï¤ß¼èºà¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£º£Ç¯2·î¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤¬¤éÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡È´ñÅ·Îõ¡É¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´ñ¡ÈÅ·¡ÉÎõ¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ëKEY TO LIT
¡¡5ÅÔ»Ô20¸ø±é¡¢Ìó20Ëü3000¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅÃæ¡£Æ±½ê¤Ç¤Ï¡¢4Æü7¸ø±é7Ëü7000¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¡£ºÍÇ½¤¢¤Õ¤ì¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê5¿Í¤¬¤½¤í¤¤¡¢¤½¤Î¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤é¤·¤¯¡È´ñÅ·Îõ¡É¤ÇÁ¯Îõ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò2»þ´Ö30Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¸µ¡¹¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¸òÎ®¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿®Íê´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤Ï¤Ï¤ä¤«¤Ã¤¿¡×¤È°æ¾å¤¤¤ï¤¯¤¹¤Ã¤«¤ê¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯È´·²¤Î5¿Í¡£¸½ºß¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¡ÖËÍ¤é¤ÏÂÊÂ¤ß¤½¤í¤¨¤Æ²£¥¤¥Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ãö¼í¤À¤¬¡¢ÂØ¤ï¤ê¤Ë¡ÈÂâÄ¹¡É¤Ëº´¡¹ÌÚ¤¬»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö·è¤·¤ÆKEY TO LIT¤ÎÂâÄ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÍ¤ÎÂâ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Ãö¼í¤Ï¡ÖKEY TO LIT¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¾®Ââ¤È¤·¤ÆÂç¸÷Ââ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤Èº´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢ÀÕÇ¤¤Ï¤È¤ë¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤Þ¤¹¡£±ê¾å¤È¤«¤·¤¿»þ¤Ë¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìò³äÊ¬Ã´¤È¤·¤Æ¤ÏÃæÂ¼¤¬¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥í¥´¡¢Ê¬ÀÏ¤â¤·¤Þ¤¹¤·¡¢µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©KEY TO LIT¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬3ÃÊ³¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÈþÍÆ¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡ÈÈþÍÆ¡ÉÃ´Åö¤Ë¡£´äºê¤Ï¡ÖÈéÉæ²Ê¤ò¤ä¤¿¤é¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢Ãö¼í¤â¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥µ¥×¥ê¤ò¤ä¤¿¤é¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç1ÈÖ¡È´ñÅ·Îõ¡É¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤ÈÃæÂ¼¤Ï¡Ö¤É¤ÎÊý¸þ¤«¤Ë¤è¤ë¡£¿ðµ©¤Ï5¿Í¤Ç¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢µÙ·ÆÃæ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¥¬¥Á¿²¤¹¤ë¡×¤È¥¿¥ì¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¤È°æ¾å¤Ï¡Ö¤¹¤°¿²¤Á¤ã¤¦¡£MC¤Ç¿²¤¿¤é¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¡£¤µ¤é¤ËÃæÂ¼¤Ï¡ÖÂç¾º¤Ê¤ó¤Æµó¤²¤¿¤é¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¡£ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤â1»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤«¤±¤¿°Õ¸«¤ò³×Ì¿»ù¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡È¤ä¤Ã¤Ñ¤³¤Ã¤Á¤¬¤è¤¯¤Í¡É¤Ã¤Æ¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î´ñÅ·Îõ¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÃö¼í¤Ï¡ÖÂç¸÷¤ÏÉ¨¤ò²õ¤·¤Æ¡¢±¦É¨¤¬ÄË¤¤¤Î¤Ë¡¢¾¾ÍÕ¾ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡ÊÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ë»ý¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¡¢É¨¤¬ÄË¤¤¤Ã¤Æ¡£±¦É¨¤ò¤«¤Ð¤¤¤¹¤®¤Æº¸É¨¤òÄË¤á¤Æ¤ë¡×¤È¾Ú¸À¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ù¤¨¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´Á³ÄË¤¯¤Ê¤¯¤ÆËèÆü¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²÷Ä´¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤âÃö¼í¤«¤é¡Ö¤¦¤½¤Ç¤¹¡£¸ø±é½ª¤ï¤ë¤È¾®Áö¤ê¤Ë¥¢¥¤¥·¥ó¥°É÷Ï¤¤Ë¡Ø¤¢¤¿¤¿¤¿¤¿¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥Ð¥é¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢´äºê¤ÏÃæÂ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎ¹¹Ô¤¤¤¤¿¤¤¤è¤Í¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ÆÎæ°¡¤¯¤ó¤Ï¡Ø¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡¢¤ß¤ó¤Ê²¶¤È°ì½ï¤Ë¤È¤ê¤¤¤³¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¤¤¯¤â¤Î¡×¤ÈÊò¤ì¤ë¤ÈÃæÂ¼¤Ï¡Ö¼ä¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Èºî¤ê¤Ë¹Ô¤±¤¿¡£º£ÅÙ¡¢¼õ¼è¤ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÃ¯¤«¤È¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÍ¶¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢Ãö¼í¤Ï¡ÖÁá¤¯°ì¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¡¢²Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ëº´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¥¬¥ê¡ÊÃö¼í¡Ë¤µ¤ó¤Ï³Ú²°¤Ë¤¤¤ë¤È¤ÆÍÁ³¥Ú¥Á¥Ú¥Á¥Ú¥Á¤Ã¤Æ²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡Ä¿ðµ©¤¯¤ó¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É²½¾Ñ¿å¤ò¤º¤Ã¤È¤ª¤·¤ê¤Ë¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Æ¤ë²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÊó¹ð¡£°æ¾å¤Ï¡ÖËÜÈÖ1»þ´ÖÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬»þÊó¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤í¤½¤í½àÈ÷¤·¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Ãö¼í¤Ï¡Ö¤ª¤ì¤Ï¥¢¥é¡¼¥à¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¡£¤½¤³¤ÇÃæÂ¼¤Ï¡Ö¤ª¤·¤ê¤Ë²½¾Ñ¿å¤òÅÉ¤ë¤Î¤ÏËÍ¤¬¶µ¤¨¤¿ÈþÍÆË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸í²ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¤ÈÃí¼á¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡5ÅÔ»Ô20¸ø±é¡¢Ìó20Ëü3000¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅÃæ¡£Æ±½ê¤Ç¤Ï¡¢4Æü7¸ø±é7Ëü7000¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¡£ºÍÇ½¤¢¤Õ¤ì¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê5¿Í¤¬¤½¤í¤¤¡¢¤½¤Î¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤é¤·¤¯¡È´ñÅ·Îõ¡É¤ÇÁ¯Îõ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò2»þ´Ö30Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¸µ¡¹¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¸òÎ®¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿®Íê´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤Ï¤Ï¤ä¤«¤Ã¤¿¡×¤È°æ¾å¤¤¤ï¤¯¤¹¤Ã¤«¤ê¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯È´·²¤Î5¿Í¡£¸½ºß¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¡ÖËÍ¤é¤ÏÂÊÂ¤ß¤½¤í¤¨¤Æ²£¥¤¥Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ãö¼í¤À¤¬¡¢ÂØ¤ï¤ê¤Ë¡ÈÂâÄ¹¡É¤Ëº´¡¹ÌÚ¤¬»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö·è¤·¤ÆKEY TO LIT¤ÎÂâÄ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÍ¤ÎÂâ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Ãö¼í¤Ï¡ÖKEY TO LIT¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¾®Ââ¤È¤·¤ÆÂç¸÷Ââ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤Èº´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢ÀÕÇ¤¤Ï¤È¤ë¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤Þ¤¹¡£±ê¾å¤È¤«¤·¤¿»þ¤Ë¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìò³äÊ¬Ã´¤È¤·¤Æ¤ÏÃæÂ¼¤¬¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥í¥´¡¢Ê¬ÀÏ¤â¤·¤Þ¤¹¤·¡¢µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©KEY TO LIT¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬3ÃÊ³¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÈþÍÆ¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡ÈÈþÍÆ¡ÉÃ´Åö¤Ë¡£´äºê¤Ï¡ÖÈéÉæ²Ê¤ò¤ä¤¿¤é¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢Ãö¼í¤â¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥µ¥×¥ê¤ò¤ä¤¿¤é¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç1ÈÖ¡È´ñÅ·Îõ¡É¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤ÈÃæÂ¼¤Ï¡Ö¤É¤ÎÊý¸þ¤«¤Ë¤è¤ë¡£¿ðµ©¤Ï5¿Í¤Ç¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢µÙ·ÆÃæ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¥¬¥Á¿²¤¹¤ë¡×¤È¥¿¥ì¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¤È°æ¾å¤Ï¡Ö¤¹¤°¿²¤Á¤ã¤¦¡£MC¤Ç¿²¤¿¤é¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¡£¤µ¤é¤ËÃæÂ¼¤Ï¡ÖÂç¾º¤Ê¤ó¤Æµó¤²¤¿¤é¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¡£ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤â1»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤«¤±¤¿°Õ¸«¤ò³×Ì¿»ù¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡È¤ä¤Ã¤Ñ¤³¤Ã¤Á¤¬¤è¤¯¤Í¡É¤Ã¤Æ¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î´ñÅ·Îõ¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÃö¼í¤Ï¡ÖÂç¸÷¤ÏÉ¨¤ò²õ¤·¤Æ¡¢±¦É¨¤¬ÄË¤¤¤Î¤Ë¡¢¾¾ÍÕ¾ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡ÊÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ë»ý¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¡¢É¨¤¬ÄË¤¤¤Ã¤Æ¡£±¦É¨¤ò¤«¤Ð¤¤¤¹¤®¤Æº¸É¨¤òÄË¤á¤Æ¤ë¡×¤È¾Ú¸À¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ù¤¨¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´Á³ÄË¤¯¤Ê¤¯¤ÆËèÆü¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²÷Ä´¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤âÃö¼í¤«¤é¡Ö¤¦¤½¤Ç¤¹¡£¸ø±é½ª¤ï¤ë¤È¾®Áö¤ê¤Ë¥¢¥¤¥·¥ó¥°É÷Ï¤¤Ë¡Ø¤¢¤¿¤¿¤¿¤¿¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥Ð¥é¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢´äºê¤ÏÃæÂ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎ¹¹Ô¤¤¤¤¿¤¤¤è¤Í¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ÆÎæ°¡¤¯¤ó¤Ï¡Ø¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡¢¤ß¤ó¤Ê²¶¤È°ì½ï¤Ë¤È¤ê¤¤¤³¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¤¤¯¤â¤Î¡×¤ÈÊò¤ì¤ë¤ÈÃæÂ¼¤Ï¡Ö¼ä¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Èºî¤ê¤Ë¹Ô¤±¤¿¡£º£ÅÙ¡¢¼õ¼è¤ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÃ¯¤«¤È¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÍ¶¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢Ãö¼í¤Ï¡ÖÁá¤¯°ì¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¡¢²Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ëº´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¥¬¥ê¡ÊÃö¼í¡Ë¤µ¤ó¤Ï³Ú²°¤Ë¤¤¤ë¤È¤ÆÍÁ³¥Ú¥Á¥Ú¥Á¥Ú¥Á¤Ã¤Æ²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡Ä¿ðµ©¤¯¤ó¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É²½¾Ñ¿å¤ò¤º¤Ã¤È¤ª¤·¤ê¤Ë¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Æ¤ë²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÊó¹ð¡£°æ¾å¤Ï¡ÖËÜÈÖ1»þ´ÖÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬»þÊó¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤í¤½¤í½àÈ÷¤·¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Ãö¼í¤Ï¡Ö¤ª¤ì¤Ï¥¢¥é¡¼¥à¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¡£¤½¤³¤ÇÃæÂ¼¤Ï¡Ö¤ª¤·¤ê¤Ë²½¾Ñ¿å¤òÅÉ¤ë¤Î¤ÏËÍ¤¬¶µ¤¨¤¿ÈþÍÆË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸í²ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¤ÈÃí¼á¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£