¡Ö¼é¸î¿À¡¦Ï¯´õ¡×¤ò¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ£²ÅÙ¤ÎÆ±Î½¤¬Àä»¿¡ÖÀèÈ¯¤Î»þ¤È¤ÏÊÌ¿Í¡×¡Ö³Ú¤·¤¤¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¶Æü¡Ë¡¢Íâ£¶Æü¡ÊÆ±£·Æü¡Ë¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²Àï¡¢Å¨ÃÏ¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤ÎÀèÈ¯¤Ø¸þ¤±¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÂè£±Àï¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡£ÀèÈ¯¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£²²ó¤Ë£³ÅÀ¤ÎÀè¼èÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é£¶²ó£³¼ºÅÀ¤ÇÆ§¤óÄ¥¤ë¤È¡¢£·²ó¤«¤é¤Î£²¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡¢¥Ù¥·¥¢¤Î£²¿Í¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¡¢£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¹²ó¤Ë¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ»î¹ç¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢ÆüÊÆÄÌ¤¸¤Æ¼«¿È½é¤Î¥»¡¼¥Ö¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ïµß±ç¿Ø¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¤¬¡¢¡Ö¼é¸î¿À¡¦Ï¯´õ¡×¤ÎÂ¸ºß¤Ï¿´¶¯¤¤¡£Âè£²Àï¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ£²ÅÙ¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¥¹¥Í¥ë¤â¡ÖÈà¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤«¤é½Ð¤Æ¤¤ÆÍÞ¤¨¤ÇÅÐÈÄ¤¹¤ë»þ¤Î¶¯¤¤¼«¿®¤¬¹¥¤¤À¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¡¢Èà¤Ï¹¶·âÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¥Ó¤é¤Ê¤¤¡£ÀèÈ¯¤Î»þ¤È¤ÏÊÌ¿Í¤À¡£ÀèÈ¯¤Î»þ¤ÎÏ¯´õ¤Ï¤â¤Ã¤È¿µ½Å¤Ç¡¢¿À·Ð¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£Èà¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤µå¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÂÇ¼Ô¤¬²¿¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤ËÂÐ¤·¤Æ¿À·Ð¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤±¤Éº£¡¢Èà¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤ÆÅê¤²¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¤è¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£