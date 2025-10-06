µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï61Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤â¸«¤»¾ìºî¤ì¤º¡Ä¥½¥·¥¨¥À¤Ï¥é¡¼¥¸¥ç¤Ë7»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¸¥¾å¤·19°ÌÄãÌÂ
¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè8Àá¤¬5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤È¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Þ¥Î¥ë¡¦¥¢¥ë¥°¥¢¥·¥ëÁ°´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤¡¢ÃæÈ×¤Î¼ç¼´¤À¤Ã¤¿¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤Î°ÜÀÒ¤ÈÊÑ²½¤ÎÂ¿¤¤²Æ¤ò²á¤´¤·¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡£¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÄ´»Ò¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢1¾¡2Ê¬4ÇÔ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ç2Éô¹ß³Ê·÷¤Î19°Ì¤ËÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï³«ËëÀá¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÆÀÅÀ¤ËÍí¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡£º£Àá¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³°¤ì¡¢Á°Àá¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÀï¤ËÂ³¤¤¤Æ2»î¹çÏ¢Â³¤Î¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤¬âË¤ß¹ç¤¦¹½¿Þ¤¬Â³¤¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»þ·×¤Î¿Ë¤¬¿Ê¤à¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï35Ê¬¡¢º¸CK¤«¤éºÙ¤«¤¯¥Ñ¥¹¤ò·Ò¤¤¤ÇµÕ¥µ¥¤¥É¤ØÅ¸³«¤·¡¢¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥²¥Ç¥¹¤¬±Ô¤¤ÀÚ¤êÊÖ¤·¤«¤é¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢ÏÈ¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤Ï¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¤¬Áê¼ê¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¥ß¥¹¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤ë¤â¡¢¥Û¥ë¥Ø¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥ë¡¼¥È¥¹¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏÀË¤·¤¯¤âÏÈ¤Îº¸¤Ë³°¤ì¤¿¡£Á°È¾¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤¬°µÎÏ¤ò¶¯¤á¡¢¥ß¥±¥ë¡¦¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤ä¥¢¥ó¥Ç¥ë¡¦¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¤é¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁÏ½Ð¡£54Ê¬¤Ë¤Ï¥²¥Ç¥¹¤Î¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤«¤éº¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¤¬¡¢ÏÈ¤òÂª¤¨¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¥¢¥¦¥°¥¹¥È¡¦¥Ð¥¿¡¼¥¸¥ã¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£61Ê¬¤Ë¤Ïµ×ÊÝ¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ±¦¥¦¥¤¥ó¥°¡ÊWG¡Ë¤Ë¡£68Ê¬¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤¿¤¬¡¢¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¤ÏÊ£¿ô¿Í¤¬ÂÎ¤òÅê¤²½Ð¤·ÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¡ÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢81Ê¬¤Ë¥Ú¥É¥í¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤Î¶¯Îõ¤Ê¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤¬ÏÈ¤òÂª¤¨¤ë¤â¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Î¼é¸î¿À¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥ì¥ß¥í¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¡£3Ê¬¸å¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥é¥Æ¥£¥¦¤¬¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥óºÝ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»Ä¤·¡¢Ì£Êý¤«¤é¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ØÁö¤ê¹þ¤à¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Ø¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ò¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¡¦¥¨¥¹¥Ô¡¼¥Î¤¬½³¤ê¹þ¤ß¡¢¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡È¿·â¤Ë½Ð¤¿¤¤¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê½Ð¤»¤º¡£µ×ÊÝ¤âÁê¼ê¤ÎÅ°Äì¤·¤¿·ã¤·¤¤¥Þ¡¼¥¯¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢Ì£Êý¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¾¯¤Ê¤¯ÎÉ¤¤·Á¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¼¡Àá¤Ï19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï¥»¥ë¥¿¤È¡¢¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¤Ï¥ì¥Ð¥ó¥Æ¤È¤¤¤º¤ì¤â¥¢¥¦¥§¥¤¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¡0¡Ý1¡¡¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡84Ê¬¡¡¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¡¦¥¨¥¹¥Ô¡¼¥Î¡Ê¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¡Ë
