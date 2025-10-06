¥Þ¥óC¤¬½øÈ×¤Î¥Ï¡¼¥é¥ó¥ÉÃÆ¤Ç¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É·âÇË¡ª¡Ä¥ê¡¼¥°ÀïÏ¢¾¡¤â¥í¥É¥ê¤¬Éé½ý¸òÂå
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè7Àá¤¬5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤È¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤«¤é¤Î6»î¹ç¤ò3¾¡1Ê¬2ÇÔ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ç½ª¤¨¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡£2Àá¤«¤é¤ÏÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤³¤«¤é¤·¤Ã¤«¤êÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢Á°Àá¤Ï¾º³ÊÁÈ¤Î¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¤Ë5¡Ý1¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ä¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿Í¥¾¡Áè¤¤¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÄÉÁö¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£Àá¤Ï¾¡Íø¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë°ìÀï¤È¤Ê¤ë¡£¥Û¡¼¥à¤Ç·Þ¤¨·â¤Ä¤Î¤Ï¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¡£¼çÎÏ¤¬Î®½Ð¤·¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯Á°´ÆÆÄ¤âÂàÇ¤¤¹¤ë¤Ê¤É·ãÆ°¤Î²Æ¤ò²á¤´¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È°ú¤Ê¬¤±¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ò²¼¤¹¤Ê¤É¶Ê¼Ô¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«»ÏÁá¡¹¤Î9Ê¬¤Ë¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¯¡£¥è¥·¥å¥³¡¦¥°¥ô¥¡¥ë¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤¬Áê¼êDF¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤ØÉâ¤µå¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤ò¼ý¤á¤¿¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤¬Áê¼êDF¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ø»ý¤Á¹þ¤ß¡¢ºÇ¸å¤Ïº¸Â¤Î¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£¥¨¡¼¥¹¤Î°µ´¬¤Î°ì·â¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤À¤¬20Ê¬¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¡£¥¢¥ó¥«¡¼¤È¤·¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¥É¥ê¤¬¥×¥ì¡¼Â³¹ÔÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ë¥³¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¤È¤Î¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ýÎ¨¤Ç¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï31Ê¬¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ì¥Í¥¹¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ñ¥¹¤Ë¥ª¥¹¥«¥ë¡¦¥Ü¥Ö¤¬È´¤±½Ð¤·¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹Êý¸þ¤Ø¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤Ë¥Õ¥£¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¤¬¹ç¤ï¤»¤¿¤¬ÏÈ¤òÂª¤¨¤é¤ì¤º¡£39Ê¬¤Ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤Î¹â¤¤°ÌÃÖ¤ò¼è¤Ã¤¿¥Ë¥³¡¦¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¤¬½À¤é¤«¤¤¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¡¢¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥¢¥Ë¡¦¥é¥¤¥ó¥Ç¥ë¥¹¤¬¶¯Îõ¤Ê¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¡¢GK¥¯¥£¡¼¥Ó¡¼¥ó¡¦¥±¥ì¥Ï¡¼¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Ï48Ê¬¡¢¥°¥ô¥¡¥ë¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤Æ¸åÊý¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤¿¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥Á¥¢¥´¤¬ÆÈÎÏ¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤à¤â¡¢¾å¼ê¤¯µ÷Î¥¤òµÍ¤á¤¿GK¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¥¸¡¦¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤¬¹¥¥»¡¼¥Ö¡£¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î·èÄêµ¡¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤é¤»¤º¡¢Å¨¿ØÆâ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï76Ê¬¤Ë2ËçÂØ¤¨¤ò´º¹Ô¤·¡¢¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥É¥¯¤È¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¦¥·¥ë¥ô¥¡¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤â¹¶·â¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤Ï¾å¤¬¤é¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤â·ø¼Â¤Ê¼éÈ÷ÂÐ±þ¤òÂ³¤±¡¢¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Î·èÄêµ¡¤òÍ¿¤¨¤Ì¤Þ¤Þ»þ·×¤Î¿Ë¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£90Ê¬¤Ë¤Ï¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤Î¥¥Ã¥¯¤¬¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤¿¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥·¥ã¡¼¥Ç¤òÄ¾·â¤¹¤ë¤â¼ºÅÀ¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡£»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ0¡Ý1¤Ç½ªÎ»¤·¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¡¢¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Ï20Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤È¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï18Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¡¡0¡Ý1¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡9Ê¬¡¡¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡Ë
