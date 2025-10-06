£²ÀïÏ¢Â³¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢61Ê¬¤«¤éÅêÆþ¤â¸«¤»¾ì¤òºî¤ì¤º¡ÄÄãÄ´¤Ê19°Ì¥½¥·¥¨¥À¤Ï17°Ì¥é¡¼¥¸¥ç¤Ë¥Û¡¼¥à¤ÇÄËº¨ÇÔÀï¡¢£²Éô¹ß³Ê¤Î´íµ¡
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö10·î£µÆü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤ÎÂè£¸Àá¤Ç¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¤òÍÊ¤¹¤ë19°Ì¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤¬¡¢17°Ì¤Î¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¥·¥³Àï¤ÇÉé¤Ã¤¿º¸Â¼ó¤Î²ø²æ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëµ×ÊÝ¤Ï¡¢£²»î¹çÏ¢Â³¤Î¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤¬ÉÔºß¤Î¥½¥·¥¨¥À¤ÏÁ°È¾¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤é¤·¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬ºî¤ê½Ð¤»¤Ê¤¤¡£37Ê¬¤Ë¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ç¡¦¥Õ¥ë¡¼¥È¥¹¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë³°¤ì¤ë¡£
¡¡¥½¥·¥¨¥À¤Ï53Ê¬¡¢¥ª¥¸¥ã¥ë¥µ¥Ð¥ë¤¬¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÁÀ¤¦¤âGK¥Ð¥¿¥¸¥ã¤Ë¥»¡¼¥Ö¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï£²ÅÙ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¥½¥·¥¨¥À¤Ï61Ê¬¤ËÆóËçÂØ¤¨¤ò´º¹Ô¡£¥²¥Ç¥¹¤È¥½¥ì¡¼¥ë¤ò²¼¤²¤Æµ×ÊÝ¤È¥¹¥Á¥Ã¥Á¤òÅêÆþ¤¹¤ë¡£
¡¡±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤ËÆþ¤Ã¤¿µ×ÊÝ¤Ï¡¢£²ÅÙ¤âÂ¤òÆ§¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¸·¤·¤¤¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢¸«¤»¾ì¤òºî¤ê½Ð¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿84Ê¬¡¢¥í¥ó¥°¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥¨¥¹¥Ô¡¼¥Î¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ£°¡Ý£±¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥½¥·¥¨¥À¡£ÄãÄ´¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Â³¤¡¢£²Éô¹ß³Ê¤Î´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
