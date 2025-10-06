¥Ü¥ë¥·¥¢MGvs¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯ ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[10.5 ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè6Àá](¥Ü¥ë¥·¥¢¥Ñ¥ë¥¯)
¢¨26:30³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥Ü¥ë¥·¥¢MG]
ÀèÈ¯
GK 33 ¥â¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥Ë¥³¥é¥¹
DF 4 ¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¥£¥¯¥¹
DF 16 ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥µ¥ó¥À¡¼
DF 30 ¥Ë¥³¡¦¥¨¥ë¥Ù¥Ç¥£
MF 6 ¥ä¥Ë¥¯¡¦¥¨¥ó¥²¥ë¥Ï¥ë¥È
MF 10 ¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥Î¥¤¥Ï¥¦¥¹
MF 17 ¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥«¥¹¥È¥í¥Ã¥×
MF 20 ¥ë¥«¡¦¥Í¥Ã¥Ä
MF 27 ¥í¥Ã¥³¡¦¥é¥¤¥Ä
MF 29 ¥¸¥ç¡¼¡¦¥¹¥«¥ê¡¼
FW 15 ¥Ï¥ê¥¹¡¦¥¿¥Ð¥³¥Ó¥Ã¥Á
¹µ¤¨
GK 1 ¥è¥Ê¥¹¡¦¥ª¥à¥ê¥ó
DF 5 ¥Þ¡¼¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥Ò
DF 26 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥¦¥ë¥ê¥Ã¥Ò
MF 7 ¥±¥Ó¥ó¡¦¥·¥å¥Æ¡¼¥¬¡¼
MF 22 ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Õ¥é¥¦¥í
MF 34 C. Herrmann
FW 18 Ä®Ìî½¤ÅÍ
FW 28 ¥°¥é¥ó¥È¡¦¥ì¥ª¥ó¡¦¥é¥Î¥¹
FW 40 J. Urbich
´ÆÆÄ
¥ª¥¤¥²¥ó ¥Ý¥é¥ó¥¹¥
[¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥Î¥¢¡¦¥¢¥È¥¥¥Ü¥ë
DF 3 ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥é¥¤¥ó¥Ï¡¼¥È
DF 28 ¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥®¥ó¥¿¡¼
DF 29 ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥È¥í¥¤
DF 30 ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥®¥å¥ó¥¿¡¼
MF 6 ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ª¥¹¥¿¡¼¥Ï¡¼¥²
MF 8 ¥Þ¥¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥Ã¥²¥·¥å¥¿¥¤¥ó
MF 9 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ø¡¼¥é¡¼
MF 19 ¥ä¥ó¡¦¥Ë¥¯¥é¥¹¡¦¥Ù¥¹¥Æ
MF 32 ¥Ó¥ó¥Á¥§¥ó¥Ä¥©¡¦¥°¥ê¥Õ¥©
FW 20 ¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦¥¢¥À¥à
¹µ¤¨
GK 21 ¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥ß¥å¥é¡¼
DF 5 ¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¡¦¥æ¥ó¥°
DF 33 ¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡¦¥Þ¥±¥ó¥´
DF 37 M. Rosenfelder
MF 27 ¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Ø¥Õ¥é¡¼
MF 44 ¥è¥Ï¥ó¡¦¥Þ¥ó¥¶¥ó¥Ó
FW 7 ¥Ç¥ê¡¼¡¦¥·¥ã¡¼¥Ï¥ó¥È
FW 18 ¥¨¥ì¥ó¡¦¥Ç¥£¥ó¥¯¥Á
FW 31 ¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥Þ¥¿¥Î¥Ó¥Ã¥Á
´ÆÆÄ
¥æ¥ê¥¢¥ó¡¦¥·¥å¥¹¥¿¡¼
¢¨26:30³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥Ü¥ë¥·¥¢MG]
ÀèÈ¯
GK 33 ¥â¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥Ë¥³¥é¥¹
DF 4 ¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¥£¥¯¥¹
DF 16 ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥µ¥ó¥À¡¼
DF 30 ¥Ë¥³¡¦¥¨¥ë¥Ù¥Ç¥£
MF 6 ¥ä¥Ë¥¯¡¦¥¨¥ó¥²¥ë¥Ï¥ë¥È
MF 10 ¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥Î¥¤¥Ï¥¦¥¹
MF 17 ¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥«¥¹¥È¥í¥Ã¥×
MF 20 ¥ë¥«¡¦¥Í¥Ã¥Ä
MF 27 ¥í¥Ã¥³¡¦¥é¥¤¥Ä
MF 29 ¥¸¥ç¡¼¡¦¥¹¥«¥ê¡¼
FW 15 ¥Ï¥ê¥¹¡¦¥¿¥Ð¥³¥Ó¥Ã¥Á
GK 1 ¥è¥Ê¥¹¡¦¥ª¥à¥ê¥ó
DF 5 ¥Þ¡¼¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥Ò
DF 26 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥¦¥ë¥ê¥Ã¥Ò
MF 7 ¥±¥Ó¥ó¡¦¥·¥å¥Æ¡¼¥¬¡¼
MF 22 ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Õ¥é¥¦¥í
MF 34 C. Herrmann
FW 18 Ä®Ìî½¤ÅÍ
FW 28 ¥°¥é¥ó¥È¡¦¥ì¥ª¥ó¡¦¥é¥Î¥¹
FW 40 J. Urbich
´ÆÆÄ
¥ª¥¤¥²¥ó ¥Ý¥é¥ó¥¹¥
[¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥Î¥¢¡¦¥¢¥È¥¥¥Ü¥ë
DF 3 ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥é¥¤¥ó¥Ï¡¼¥È
DF 28 ¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥®¥ó¥¿¡¼
DF 29 ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥È¥í¥¤
DF 30 ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥®¥å¥ó¥¿¡¼
MF 6 ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ª¥¹¥¿¡¼¥Ï¡¼¥²
MF 8 ¥Þ¥¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥Ã¥²¥·¥å¥¿¥¤¥ó
MF 9 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ø¡¼¥é¡¼
MF 19 ¥ä¥ó¡¦¥Ë¥¯¥é¥¹¡¦¥Ù¥¹¥Æ
MF 32 ¥Ó¥ó¥Á¥§¥ó¥Ä¥©¡¦¥°¥ê¥Õ¥©
FW 20 ¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦¥¢¥À¥à
¹µ¤¨
GK 21 ¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥ß¥å¥é¡¼
DF 5 ¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¡¦¥æ¥ó¥°
DF 33 ¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡¦¥Þ¥±¥ó¥´
DF 37 M. Rosenfelder
MF 27 ¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Ø¥Õ¥é¡¼
MF 44 ¥è¥Ï¥ó¡¦¥Þ¥ó¥¶¥ó¥Ó
FW 7 ¥Ç¥ê¡¼¡¦¥·¥ã¡¼¥Ï¥ó¥È
FW 18 ¥¨¥ì¥ó¡¦¥Ç¥£¥ó¥¯¥Á
FW 31 ¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥Þ¥¿¥Î¥Ó¥Ã¥Á
´ÆÆÄ
¥æ¥ê¥¢¥ó¡¦¥·¥å¥¹¥¿¡¼
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹