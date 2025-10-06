¥ï¥É¥ë¥Ç¥£¤À¤±¤Î¥¬¥Á¥ã¡ÖÀ±¤Î¥«ー¥Ó¥£ ¥ï¥É¥ë¥Ç¥£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×10·î²¼½ÜÈ¯Çä
¡ÚÀ±¤Î¥«ー¥Ó¥£ ¥ï¥É¥ë¥Ç¥£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Û 10·î²¼½Ü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§1²ó300±ß
¡Ö¥ï¥É¥ë¥Ç¥£¡Ê¤¹¤ï¤ê¡Ë¡×
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥¢ー¥Ä¤Ï¡¢¥¬¥Á¥ã¾¦ÉÊ¡ÖÀ±¤Î¥«ー¥Ó¥£ ¥ï¥É¥ë¥Ç¥£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò10·î²¼½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó300±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡ÖÀ±¤Î¥«ー¥Ó¥£¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë´ïÍÑ¤Ç¤Ï¤¿¤é¤¼Ô¤Î¥ï¥É¥ë¥Ç¥£¤À¤±¤Î¥¬¥Á¥ã¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£¤³¤Þ¤Ã¤¿É½¾ð¤äÅ¾¤ó¤À»Ñ¡¢¥Ñ¥é¥½¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿»Ñ¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥ï¥É¥ë¥Ç¥£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤ÏÌó30～40mm¡£
¡Ö¥ï¥É¥ë¥Ç¥£¡Ê¤³¤Þ¤Ã¤¿¡Ë¡×
¡Ö¥ï¥É¥ë¥Ç¥£¡Ê¤³¤í¤ê¤ó¡Ë¡×
¡Ö¥Ñ¥é¥½¥ë¥ï¥É¥ë¥Ç¥£¡×
¡Ö¥Ð¥ó¥À¥Ê¥ï¥É¥ë¥Ç¥£¡×
(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.