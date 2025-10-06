¡È¥Á¥§¡¼¥óÅ¹Âç¹¥¤¡É¤á¤ë¤ë¡¢ÃÏÊý¥í¥±¤Ç¤â¡ÖÌÂ¤ï¤º¥¹¥·¥í¡¼¡¢¤Ó¤¯¥É¥ó¡¢²¦¾¡×
½÷Í¥¤ÎÀ¸¸«°¦ÎÜ¡Ê23ºÐ¡Ë¤¬¡¢10·î5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÀ¸¸«°¦ÎÜ soothing¡×¡ÊTOKYO FM¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤¬Âç¹¥¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¡ÈÂç¹¥¤¤Ê¤â¤Î¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ç¡£¤³¤Î´Ö¡¢±Ç²è¤Î»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÃÏÊý¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤ÇÍÌ¾¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¤È¤«´ÆÆÄ¤È¤«¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤³¤³¤ÎÆé¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¤«¤é¡Ù¤È¤«¡¢¡Ø¤³¤³¤Î¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¤«¤é¡¢¤¼¤Ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤ÏÌÂ¤ï¤º¥¹¥·¥í¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¥É¥ó¥¡¼¡¢¤Ó¤¯¥É¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢²¦¾¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£ËÜÅö¤Ë¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¤À¤«¤é¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤ÏÃÏÊý¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢Ëè²óËè²ó¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡Ä¡£¤¹¤´¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¡Ö¡Ê¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ï¡ËËÜÅö¤Ë°Â¿´¤Ç¤¤ë¤·¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ë¤·¡£¤¢¤È¤ÏÁá¤¤¤Î¤Ç¡£»ä¡¢¤¹¤Ã¤´¤¯¤»¤Ã¤«¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤ªÅ¹¤Ë¸þ¤«¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¤¤ç¤¦²¿¿©¤Ù¤ë¤«¤ÏÁ´¤Æ·è¤á¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤¢¤ó¤ÞËÁ¸±¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¹¤°Íè¤ë¤â¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤¬ÈþÌ£¤·¤¯¤ÆÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤¬¹¥¤¤ÊÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
