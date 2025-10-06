¥»¥Ó¡¼¥¸¥ãvs¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê »î¹çµÏ¿
¡Ú¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè8Àá¡Û(¥é¥â¥ó¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¡¦¥Ô¥¹¥Õ¥¡¥ó)
¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã 4-1(Á°È¾2-1)¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥»]¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹(13Ê¬)¡¢¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥í¥á¥í(36Ê¬)¡¢¥Û¥»¡¦¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥«¥ë¥â¥Ê(90Ê¬)¡¢¥¢¥³¥ë¡¦¥¢¥À¥à¥¹(90Ê¬+6)
[¥Ð]¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É(45Ê¬+7)
<·Ù¹ð>
[¥»]¥Þ¥ë¥³¥ó(20Ê¬)¡¢¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥í¥á¥í(50Ê¬)¡¢¥¢¥É¥Ê¥ó¡¦¥ä¥Ì¥¶¥¤(74Ê¬)¡¢¥ë¥·¥¢¥ó¡¦¥¢¥°¥á(81Ê¬)¡¢¥Ú¥±¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹(90Ê¬+5)¡¢¥¢¥³¥ë¡¦¥¢¥À¥à¥¹(90Ê¬+7)¡¢¥Í¥Þ¥Ë¥ã¡¦¥°¥Ç¥ê(90Ê¬+8)
[¥Ð]¥¸¥§¥é¡¼¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó(16Ê¬)¡¢¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹(21Ê¬)¡¢¥Õ¥ì¥ó¥¡¼¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°(38Ê¬)¡¢¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É(84Ê¬)¡¢¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥¢¥é¥¦¥Û(90Ê¬+11)
´Ñ½°:41,040¿Í
