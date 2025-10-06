°ËÅì½ãÌé¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç¹¶Àª¸£°ú! ¥²¥ó¥¯¡¢Ì¤¾¡Íø¥Ç¥ó¥Ç¥ë¤Ë¶ìÀï¤â¹ë²÷¥ß¥É¥ëÃÆ¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á
[10.5 ¥Ù¥ë¥®¡¼¡¦¥ê¡¼¥°Âè10Àá ¥²¥ó¥¯ 2-1 ¥Ç¥ó¥Ç¥ë]
¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï5Æü¡¢Âè10Àá¤ò³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤¤¡¢MF°ËÅì½ãÌé½êÂ°¤Î¥²¥ó¥¯¤Ï¥Ç¥ó¥Ç¥ë¤Ë2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Î°ËÅì¤Ï1-1¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾27Ê¬¤«¤é±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¡£¤¹¤Ç¤Ë10¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¤Ë¹¶·â¤Ç°µÎÏ¤ò¤«¤±¡¢µÕÅ¾¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥²¥ó¥¯¤ÏUEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°(EL)¥Õ¥§¥ì¥ó¥Ä¥Ð¡¼¥í¥·Àï¤«¤éÃæ2Æü¤ÎÏ¢Àï¡£°ËÅì¤¬ÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò³°¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¥²¥ó¥¯¤Ïº£µ¨Ì¤¾¡Íø¤Î¥Ç¥ó¥Ç¥ë¤ËÀèÀ©¤òµö¤¹¶ì¤·¤¤Å¸³«¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁ°È¾45Ê¬¡¢MF¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Í¥ó¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢¸åÈ¾10Ê¬¤Ë¤Ï¥Ç¥ó¥Ç¥ë¤ÎMF¥Þ¥ë¥³¥à¡¦¥Ó¥ë¥¿¡¼¥É¤¬2ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ÇÂà¾ì¤·¡¢¿ôÅªÍ¥°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾27Ê¬¡¢°ËÅì¤¬ÅÐ¾ì¡£º£µ¨¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Ç¤Î½Ð¾ì¤âÂ¿¤¯¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÁ°Àá¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥óÀï(¢þ2-1)¤ËÂ³¤¤¤Æ±¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÆ±28Ê¬¡¢°ËÅì¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¹âÂ®¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ê¹þ¤ß¡¢Æ±¤¸¤¯ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎFW¥ª¡¦¥Ò¥ç¥ó¥®¥å¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¡£¤³¤ì¤ÏGK¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¹¶·â¤ËÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¥²¥ó¥¯¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤êÂ³¤±¡¢°ËÅì¤¬FK¤ä¥¯¥í¥¹¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¡£¤¹¤ë¤È¸åÈ¾38Ê¬¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤«¤é»î¹ç¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£±¦SB¤ÎMF¥±¥ó¡¦¥Ì¥¯¥Ð¤¬ÃæÈ×¤ÇÁ°¤ò¸þ¤¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Î°ËÅì¤Ë¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥ß¥É¥ë¥ì¥ó¥¸¤«¤é±¦Â°ìÁ®¡£°µ´¬¤ÎÃÆ´Ý¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤ËÆÍ¤»É¤·¡¢2-1¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ËÅì¤Ï¸åÈ¾44Ê¬¤Ë¤â±Ô¤¤¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¥¯¥í¥¹¤ò¥ª¡¦¥Ò¥ç¥ó¥®¥å¤ËÆÏ¤±¤ë¤È¡¢Æ±¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à1Ê¬¤Ë¤âÉâ¤µå¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ÇÌ£Êý¤ÎÎ¢È´¤±¤ò±é½Ð¡£¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¥Ç¥ó¥Ç¥ë¤Ï¤½¤Î¸å¡¢FW¥À¥Ó¥É¡¦¥È¥·¥§¥Õ¥¹¥¤âÍðË½¤Ê¹Ô°Ù¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤â¤¢¤Ã¤¿¥²¥ó¥¯¤À¤Ã¤¿¤¬GK¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¥í¥ó¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤ÇÆñ¤òÆ¨¤ì¡¢¥ê¡¼¥°Àï2Ï¢¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
