¥½¥·¥¨¥Àvs¥é¡¼¥¸¥ç ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[10.5 ¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè8Àá](¥¢¥Î¥¨¥¿)
¢¨25:30³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥½¥·¥¨¥À]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ì¥ß¥í
DF 2 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥é¥ó¥Ö¥ë
DF 5 ¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥¹¥Ù¥ë¥Ç¥£¥¢
DF 16 ¥É¥¥¥¤¥§¡¦¥Á¥ã¥ì¥¿¡¦¥Ä¥¡¥ë
DF 17 ¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥´¥á¥¹
MF 4 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥´¥í¥Á¥ã¥Æ¥®
MF 7 ¥¢¥ó¥Ç¥ë¡¦¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢
MF 18 ¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥½¥ì¡¼¥ë
MF 23 ¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹
FW 10 ¥ß¥±¥ë¡¦¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë
FW 11 ¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥²¥Ç¥¹
¹µ¤¨
GK 13 ¥¦¥Ê¥¤¡¦¥Þ¥ì¡¼¥í
DF 3 ¥¢¥¤¥¨¥ó¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹
DF 20 ¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥ª¥É¥ê¥ª¥½¥é
DF 38 ¥ë¥±¥ó¡¦¥Ù¥¤¥Æ¥£¥¢
MF 8 ¥Ù¥Ë¥ã¥È¡¦¥È¥¥¥ê¥¨¥ó¥Æ¥¹
MF 21 ¥¢¥ë¥»¥ó¡¦¥¶¥Ï¥ê¥ã¥ó
MF 22 ¥ß¥±¥ë¡¦¥´¥Æ¥£
MF 24 ¥ë¥«¡¦¥¹¥Á¥Ã¥Á
MF 28 ¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥Þ¥ê¥ó
FW 14 µ×ÊÝ·ú±Ñ
FW 15 ¥¦¥Þ¥ë¡¦¥µ¥Ç¥£¥¯
FW 19 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥«¥ê¥«¥Ö¥ë
´ÆÆÄ
¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³
[¥é¡¼¥¸¥ç]
ÀèÈ¯
GK 13 ¥¢¥¦¥°¥¹¥È¡¦¥Ð¥¿¡¼¥¸¥ã
DF 2 ¥¢¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥é¥Æ¥£¥¦
DF 3 ¥Ú¥Ã¥×¡¦¥Á¥ã¥Ð¥ê¥¢
DF 6 ¥Ñ¥Æ¡¦¥·¥¹
DF 24 ¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥ë¥¸¥å¡¼¥Ì
MF 7 ¥¤¥·
MF 17 ¥¦¥Ê¥¤¡¦¥í¥Ú¥¹
MF 23 ¥ª¥¹¥«¥ë¡¦¥Ð¥ì¥ó¥Æ¥£¥ó
FW 9 ¥¢¥ì¥·¥ã¥ó¥É¥ì
FW 18 ¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥¬¥ë¥·¥¢
FW 19 ¥Û¥ë¥Ø¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥ë¥È¥¹
¹µ¤¨
GK 1 ¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹
GK 30 ¥Õ¥¢¥ó¥Ú¡¦¥®¥ë
DF 20 ¥¤¥Ð¥ó¡¦¥Ð¥¸¥¦
DF 22 ¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Î
DF 32 ¥Î¡¼¥Ù¥ë¡¦¥á¥ó¥Ç¥£
DF 33 ¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥Õ¥§¥ë¥È¥í¡¼¥È
MF 4 ¥Ú¥É¥í¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹
MF 8 ¥ª¥¹¥«¥ë¡¦¥È¥ì¥Û
MF 11 ¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥¨¥ó¥Æ¥«
MF 15 ¥¸¥§¥é¡¼¥ë¡¦¥°¥ó¥Ð¥¦
MF 21 ¥Õ¥é¥ó¡¦¥Ú¥ì¥¹
MF 28 Samu Becerra
´ÆÆÄ
¥¤¥Ë¥´¡¦¥Ú¥ì¥¹
¢¨25:30³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥½¥·¥¨¥À]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ì¥ß¥í
DF 2 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥é¥ó¥Ö¥ë
DF 5 ¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥¹¥Ù¥ë¥Ç¥£¥¢
DF 16 ¥É¥¥¥¤¥§¡¦¥Á¥ã¥ì¥¿¡¦¥Ä¥¡¥ë
DF 17 ¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥´¥á¥¹
MF 4 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥´¥í¥Á¥ã¥Æ¥®
MF 7 ¥¢¥ó¥Ç¥ë¡¦¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢
MF 18 ¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥½¥ì¡¼¥ë
MF 23 ¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹
FW 10 ¥ß¥±¥ë¡¦¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë
¹µ¤¨
GK 13 ¥¦¥Ê¥¤¡¦¥Þ¥ì¡¼¥í
DF 3 ¥¢¥¤¥¨¥ó¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹
DF 20 ¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥ª¥É¥ê¥ª¥½¥é
DF 38 ¥ë¥±¥ó¡¦¥Ù¥¤¥Æ¥£¥¢
MF 8 ¥Ù¥Ë¥ã¥È¡¦¥È¥¥¥ê¥¨¥ó¥Æ¥¹
MF 21 ¥¢¥ë¥»¥ó¡¦¥¶¥Ï¥ê¥ã¥ó
MF 22 ¥ß¥±¥ë¡¦¥´¥Æ¥£
MF 24 ¥ë¥«¡¦¥¹¥Á¥Ã¥Á
MF 28 ¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥Þ¥ê¥ó
FW 14 µ×ÊÝ·ú±Ñ
FW 15 ¥¦¥Þ¥ë¡¦¥µ¥Ç¥£¥¯
FW 19 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥«¥ê¥«¥Ö¥ë
´ÆÆÄ
¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³
[¥é¡¼¥¸¥ç]
ÀèÈ¯
GK 13 ¥¢¥¦¥°¥¹¥È¡¦¥Ð¥¿¡¼¥¸¥ã
DF 2 ¥¢¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥é¥Æ¥£¥¦
DF 3 ¥Ú¥Ã¥×¡¦¥Á¥ã¥Ð¥ê¥¢
DF 6 ¥Ñ¥Æ¡¦¥·¥¹
DF 24 ¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥ë¥¸¥å¡¼¥Ì
MF 7 ¥¤¥·
MF 17 ¥¦¥Ê¥¤¡¦¥í¥Ú¥¹
MF 23 ¥ª¥¹¥«¥ë¡¦¥Ð¥ì¥ó¥Æ¥£¥ó
FW 9 ¥¢¥ì¥·¥ã¥ó¥É¥ì
FW 18 ¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥¬¥ë¥·¥¢
FW 19 ¥Û¥ë¥Ø¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥ë¥È¥¹
¹µ¤¨
GK 1 ¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹
GK 30 ¥Õ¥¢¥ó¥Ú¡¦¥®¥ë
DF 20 ¥¤¥Ð¥ó¡¦¥Ð¥¸¥¦
DF 22 ¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Î
DF 32 ¥Î¡¼¥Ù¥ë¡¦¥á¥ó¥Ç¥£
DF 33 ¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥Õ¥§¥ë¥È¥í¡¼¥È
MF 4 ¥Ú¥É¥í¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹
MF 8 ¥ª¥¹¥«¥ë¡¦¥È¥ì¥Û
MF 11 ¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥¨¥ó¥Æ¥«
MF 15 ¥¸¥§¥é¡¼¥ë¡¦¥°¥ó¥Ð¥¦
MF 21 ¥Õ¥é¥ó¡¦¥Ú¥ì¥¹
MF 28 Samu Becerra
´ÆÆÄ
¥¤¥Ë¥´¡¦¥Ú¥ì¥¹
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹