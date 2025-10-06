Ý¯ºä46¡¢»°´üÀ¸¤«¤é3¿ÍÌÜ¤Î¡ÈÉ½Âê¶Ê¥»¥ó¥¿¡¼¡ÉÃÂÀ¸¤ËÈ¿¶Á¡ÖÀª¤¤¤¹¤´¤¤¡×¡Ö´¶³´¿¼¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/06¡ÛÝ¯ºä46¤Î´§ÈÖÁÈÈÖÁÈ¡Ö¤½¤³¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢Ý¯ºä¡©¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¿Ëè½µÆüÍË¿¼Ìë0»þ50Ê¬¡Á¢¨¤³¤ÎÆü¤Ï1»þ50Ê¬¡Á¡Ë¤¬¡¢10·î5Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¡£10·î29Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î13th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖUnhappy birthday¹½Ê¸¡×¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Â¼°æÍ¥¤¬½é¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÝ¯ºä46Â¼°æÍ¥¡ÖCanCam¡×Î®¥á¥¤¥¯¤ÇÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê
É½Âê¶Ê¤Ç»°´üÀ¸¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢º£ºî¤¬4²óÌÜ¡£»°´üÀ¸¤Ç½é¤á¤ÆÉ½Âê¶Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿»³²¼Æ··î¤Ï¡¢9th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¼«¶È¼«ÆÀ¡×¡¢10th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖI want tomorrow to come¡×¤È2ºîÏ¢Â³È´Å§¡£¤½¤·¤Æ¡¢Á°ºî¤Î12th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖMake or Break¡×¤Ç¤ÏÅªÌîÈþÀÄ¤¬¼«¿È½é¤ÎÉ½Âê¶Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£
Â¼°æ¤Ï¡¢»°´üÀ¸¤Ç3¿ÍÌÜ¤ÎÉ½Âê¶Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀª¤¤¤¹¤´¤¤¡×¡Ö´¶³´¿¼¤¤¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óÍê¤â¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
3ÎóÌÜ¡§±óÆ£Íý»Ò¡¢¾¾ÅÄÎ¤Æà¡¢Âç±àÎè¡¢Â¼»³Èþ±©¡¢ÀÐ¿¹ÎÜ²Ö¡¢¸þ°æ½ãÍÕ
2ÎóÌÜ¡§ÅªÌîÈþÀÄ¡¢Æ£µÈ²ÆÎë¡¢¿¹ÅÄ¤Ò¤«¤ë¡¢ÅÄÂ¼ÊÝÇµ¡¢»³ºêÅ·¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë
1ÎóÌÜ¡§»³²¼Æ··î¡¢Â¼°æÍ¥¡¢¼é²°ÎïÆà
2004Ç¯8·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹¤Ï156cm¡¢À±ºÂ¤Ï¤·¤·ºÂ¡¢·ì±Õ·¿¤ÏB·¿¡£¡ÖÝ¯ºä46 ¿·¥á¥ó¥Ð¡¼Êç½¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢2023Ç¯3·î¤Ë»°´üÀ¸¤È¤·¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¡¢7th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¾µÇ§Íßµá¡×¤Ç¡¢½é¤ÎÁªÈ´Æþ¤ê¡£10th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖI want tomorrow to come¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿BACKS¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë³Ú¶Ê¡ÖËÍ¤ÏËÍ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ç¤Ï½é¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£
¾ðÊó¡§¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡Ý¯ºä46Â¼°æÍ¥¡¢É½Âê¶Ê½é¥»¥ó¥¿¡¼·èÄê
É½Âê¶Ê¤Ç»°´üÀ¸¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢º£ºî¤¬4²óÌÜ¡£»°´üÀ¸¤Ç½é¤á¤ÆÉ½Âê¶Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿»³²¼Æ··î¤Ï¡¢9th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¼«¶È¼«ÆÀ¡×¡¢10th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖI want tomorrow to come¡×¤È2ºîÏ¢Â³È´Å§¡£¤½¤·¤Æ¡¢Á°ºî¤Î12th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖMake or Break¡×¤Ç¤ÏÅªÌîÈþÀÄ¤¬¼«¿È½é¤ÎÉ½Âê¶Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£
Â¼°æ¤Ï¡¢»°´üÀ¸¤Ç3¿ÍÌÜ¤ÎÉ½Âê¶Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀª¤¤¤¹¤´¤¤¡×¡Ö´¶³´¿¼¤¤¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óÍê¤â¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡ÖUnhappy birthday¹½Ê¸¡×¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó
3ÎóÌÜ¡§±óÆ£Íý»Ò¡¢¾¾ÅÄÎ¤Æà¡¢Âç±àÎè¡¢Â¼»³Èþ±©¡¢ÀÐ¿¹ÎÜ²Ö¡¢¸þ°æ½ãÍÕ
2ÎóÌÜ¡§ÅªÌîÈþÀÄ¡¢Æ£µÈ²ÆÎë¡¢¿¹ÅÄ¤Ò¤«¤ë¡¢ÅÄÂ¼ÊÝÇµ¡¢»³ºêÅ·¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë
1ÎóÌÜ¡§»³²¼Æ··î¡¢Â¼°æÍ¥¡¢¼é²°ÎïÆà
¢¡Â¼°æÍ¥¡Ê¤à¤é¤¤¡¦¤æ¤¦¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2004Ç¯8·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹¤Ï156cm¡¢À±ºÂ¤Ï¤·¤·ºÂ¡¢·ì±Õ·¿¤ÏB·¿¡£¡ÖÝ¯ºä46 ¿·¥á¥ó¥Ð¡¼Êç½¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢2023Ç¯3·î¤Ë»°´üÀ¸¤È¤·¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¡¢7th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¾µÇ§Íßµá¡×¤Ç¡¢½é¤ÎÁªÈ´Æþ¤ê¡£10th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖI want tomorrow to come¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿BACKS¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë³Ú¶Ê¡ÖËÍ¤ÏËÍ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ç¤Ï½é¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£
¾ðÊó¡§¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û