¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/06¡ÛÝ¯ºä46¤Î´§ÈÖÁÈÈÖÁÈ¡Ö¤½¤³¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢Ý¯ºä¡©¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¿Ëè½µÆüÍË¿¼Ìë0»þ50Ê¬¡Á¢¨¤³¤ÎÆü¤Ï1»þ50Ê¬¡Á¡Ë¤¬¡¢10·î5Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¡£10·î29Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î13th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖUnhappy birthday¹½Ê¸¡×¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Â¼°æÍ¥¡Ê21¡Ë¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÝ¯ºä46Â¼°æÍ¥¡ÖCanCam¡×Î®¥á¥¤¥¯¤ÇÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê
º£ºî¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢»°´üÀ¸¤ÎÂ¼°æ¡£¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¤Ç¤Ï½é¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
È¯É½¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³Ð¸ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔ°Â¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢13ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÂç¹¥¤¤ÊÝ¯ºä46¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÍê¤â¤·¤¯¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿Â¼°æ¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¿·¤·¤¤Ý¯ºä46¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¤È¤³¤í¤ò¡¢Ý¯ºä46¤ÎÁ´°÷¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢»°´üÀ¸¤Î±óÆ£Íý»Ò¤Ïº£ºî¤Ç½é¤ÎÁªÈ´Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
3ÎóÌÜ¡§±óÆ£Íý»Ò¡¢¾¾ÅÄÎ¤Æà¡¢Âç±àÎè¡¢Â¼»³Èþ±©¡¢ÀÐ¿¹ÎÜ²Ö¡¢¸þ°æ½ãÍÕ
2ÎóÌÜ¡§ÅªÌîÈþÀÄ¡¢Æ£µÈ²ÆÎë¡¢¿¹ÅÄ¤Ò¤«¤ë¡¢ÅÄÂ¼ÊÝÇµ¡¢»³ºêÅ·¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë
1ÎóÌÜ¡§»³²¼Æ··î¡¢Â¼°æÍ¥¡¢¼é²°ÎïÆà
2004Ç¯8·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹¤Ï156cm¡¢À±ºÂ¤Ï¤·¤·ºÂ¡¢·ì±Õ·¿¤ÏB·¿¡£¡ÖÝ¯ºä46 ¿·¥á¥ó¥Ð¡¼Êç½¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢2023Ç¯3·î¤Ë»°´üÀ¸¤È¤·¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¡¢7th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¾µÇ§Íßµá¡×¤Ç¡¢½é¤ÎÁªÈ´Æþ¤ê¡£10th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖI want tomorrow to come¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿BACKS¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë³Ú¶Ê¡ÖËÍ¤ÏËÍ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ç¤Ï½é¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£
