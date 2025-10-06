ÆîÌîÂó¼Â¤Ï70Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¡Ä¥â¥Ê¥³¤Ï¥Õ¥¡¥Æ¥£¤ÎPK2È¯¤ÇÄÉ¤¤ÉÕ¤¯¤â10¿Í¤Î¥Ë¡¼¥¹¤Ë¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤º
¡¡¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥óÂè7Àá¤¬5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥â¥Ê¥³¤È¥Ë¡¼¥¹¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤«¤é¤Î6»î¹ç¤ò4¾¡2ÇÔ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ç½ª¤¨¡¢¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×Àï¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ê¥³¡£ºßÀÒ4Ç¯ÌÜ¤ÎÆüËÜÂåÉ½FWÆîÌîÂó¼Â¤Ï¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥óÂè3Àá¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ëÀï¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤éÃÍÀé¶â¤Î¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é4»î¹çÏ¢Â³¤ÇÆÀÅÀ¤ËÄ¾ÀÜ´ØÍ¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï7»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·2¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹¶·â¤ÎÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òÌÜ»Ø¤¹º£Àá¤Ïº¸¥¦¥¤¥ó¥°¡ÊWG¡Ë¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Î¶Ñ¹Õ¤¬ÇË¤ì¤¿¤Î¤Ï29Ê¬¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸³ÑÉÕ¶á¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤¿¥½¥Õ¥£¥¢¥ó¡¦¥Ç¥£¥ª¥×¤¬±¦Â¤ò¿¶¤ë¤È¡¢¥«¡¼¥Ö¤Î¤«¤«¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤ØµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¥Ë¡¼¥¹¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬34Ê¬¡¢¥ß¥«¡¦¥Ó¥¨¥ì¥¹¤òÆ§¤ßÉÕ¤±¤¿¥¢¥ê¡¦¥¢¥Ö¥Ç¥£¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¡¢¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¥Ë¡¼¥¹¤Ï¿ôÅªÉÔÍø¤Ç¤ÎÀï¤¤¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡È¿·â¤Ë½Ð¤¿¤¤¥â¥Ê¥³¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢40Ê¬¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢¥á¥ë¥Ó¥ó¡¦¥Ð¡¼¥É¤Î¥¯¥í¥¹¤¬¥¯¥ì¥Ñ¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¿¤ÎÏÓ¤ËÅö¤¿¤êPK¤ò¸¥¾å¡£¤³¤ì¤ò¥Ç¥£¥ª¥×¤Ë·è¤á¤é¤ì¡¢ÅÀº¹¤¬2ÅÀ¤Ë¹¤¬¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â45¡Ü2Ê¬¡¢±¦CK¤«¤éÁê¼êDF¤Î¥Ï¥ó¥É¤ÇPK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤ò¥¢¥ó¥¹¡¦¥Õ¥¡¥Æ¥£¤¬ÄÀ¤á¤Æ1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤êÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¥â¥Ê¥³¤Ï¡¢Áê¼êDF¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤ò¼è¤Ã¤¿¥Õ¥©¥é¥ê¥ó¡¦¥Ð¥í¥°¥ó¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ÇÅÝ¤µ¤ìPK¤ò³ÍÆÀ¡£ºÆ¤Ó¥Õ¥¡¥Æ¥£¤¬ÎäÀÅ¤ËÄÀ¤á¤Æ56Ê¬¤Ë»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£69Ê¬¤«¤é70Ê¬¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï3ËçÂØ¤¨¤ò´º¹Ô¤·¡¢ÆîÌî¤â¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¡£¥Ë¡¼¥¹¤ò²¡¤·¹þ¤àÅ¸³«¤ÎÃæ¡¢77Ê¬¤Ë¤Ï¥Þ¥°¥Í¥¹¡¦¥¢¥¯¥ê¥¦¥·¥§¤¬µ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ±¦¥µ¥¤¥É¤òÊø¤·¤¿¤¬¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¤¥ì¥Ë¥Ø¥Ê¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¹¶¤áÂ³¤±¤¿¥â¥Ê¥³¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ë¡¼¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¤³¤¸³«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡£»î¹ç¤Ï2¡Ý2¤Ç½ªÎ»¤·¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤ÁÅÀ¡Ö1¡×¤º¤Ä¤òÊ¬¤±¹ç¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡Àá¤Ï18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥â¥Ê¥³¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥¢¥ó¥¸¥§¡¢¥Ë¡¼¥¹¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥ê¥è¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥â¥Ê¥³¡¡2¡Ý2¡¡¥Ë¡¼¥¹
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡29Ê¬¡¡¥½¥Õ¥£¥¢¥ó¡¦¥Ç¥£¥ª¥×¡Ê¥Ë¡¼¥¹¡Ë
0¡Ý2¡¡42Ê¬¡¡¥½¥Õ¥£¥¢¥ó¡¦¥Ç¥£¥ª¥×¡ÊPK¡¿¥Ë¡¼¥¹¡Ë
1¡Ý2¡¡45¡Ü5Ê¬¡¡¥¢¥ó¥¹¡¦¥Õ¥¡¥Æ¥£¡ÊPK¡¿¥â¥Ê¥³¡Ë
2¡Ý2¡¡56Ê¬¡¡¥¢¥ó¥¹¡¦¥Õ¥¡¥Æ¥£¡ÊPK¡¿¥â¥Ê¥³¡Ë
