ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹°ÊÍè£±£°£µÇ¯¤Ö¤ê²÷µó¡¡£Ð£Ó£±¾¡¡õ¸ø¼°Àï£µ£°ËÜÎÝÂÇ¡¡¸Þ²ó¥·¥å¥ï¥Ð¡¼£Ë»Â¤ê¤ÇÍº¤¿¤±¤Ó
¡¡¡Ö¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¦ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º£³¡Ý£µ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡×¡Ê£´Æü¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£µ²óÀïÀ©¡ËÂè£±Àï¤Ë¡Ö£±ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡Ê£Ð£Ó¡Ë½éÅÐÈÄ¤·¡¢£¶²ó£³°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¡¢£¹Ã¥»°¿¶¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££Ð£Ó¤Ç¤ÎÅêÂÇ¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤Ï¼«¿È½é¤á¤Æ¡£¡Ö¸ø¼°Àï£µ£°ËÜÎÝÂÇ¡×¤È¡Ö£Ð£Ó£±¾¡¡×¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤Ï£±£¹£²£°Ç¯¤Î¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹°ÊÍè£±£°£µÇ¯¤Ö¤ê¡££²¤Ä¤ÎµÏ¿¤òÆ±°ì¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÃ£À®¤·¤¿¤Î¤Ï»Ë¾å½é¤Î²÷µó¡£¥Á¡¼¥à¤ÏµÕÅ¾¾¡¤Á¤ÇÀè¾¡¤·¡¢¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¤ÆÏÓ¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤¿¡££°¡Ý£³¤Î¸Þ²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£¤â¤¦£±ÅÀ¤â¤ä¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢ÂçÃ«¤¬¼çË¤¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»Â¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÊá¼ê¥¹¥ß¥¹¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÅê¤²¤¿¥«¡¼¥Ö¡£¡Ö»î¹ç¤Î¹ÔÊý¤ò·èÄêÉÕ¤±¤ë¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¡£Íº¤¿¤±¤Ó¤È¤È¤â¤ËÞÕ¿È¡Ê¤³¤ó¤·¤ó¡Ë¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¶þ»Ø¤Îµ¤À¤Î¹Ó¤µ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÅ¨ÃÏ¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¡£¥¦¥ª¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢·ã¤·¤¤¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤Ç¡È´¿ÂÔ¡É¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂçÃ«¤ÏÊ¿Á³¤È¤·¤¿É½¾ð¤ÇÀÖ¤¯À÷¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥°¥é¥Ö¤ò·Ç¤²¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö¶ÛÄ¥´¶¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ»î¹ç¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¡£Á´ÂÎÅª¤Ë³Ú¤·¤á¤¿¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇÂ®£±£¶£²¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ò¼´¤Ë¤·¤¿ÇÛµå¥×¥é¥ó¡£Æó²ó¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ê£³ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢»°²ó°Ê¹ß¤ÏÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇ´¤ì¤Ð¡¢É¬¤º¾¡¤Ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤ë¡×
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¸Þ²ó¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤¿Ä¾¸å¤ÎÏ»²ó¤Ë£Ë¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤Ç£±ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤ë¡£¼·²ó¤Ë¤Ï£Ô¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ëµ¯»à²óÀ¸¤ÎµÕÅ¾£³¥é¥ó¡£¶«¤ÓÀ¼¤ò¾å¤²¡¢¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï¡Ö¤³¤ì¤³¤½¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂé¸ïÌ£¡Ê¤À¤¤¤´¤ß¡Ë¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌµ¾å¤Î´î¤Ó¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï£´ÂÇÀÊÏ¢Â³»°¿¶¤Ç¼«¤é¤ò±ç¸î¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¶å²ó¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¹ª¤ß¤Ê¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¡ÖÏ¯´õ¤¬¡Ê¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¸ª¤ò¡Ë¤Ä¤¯¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤«¤é»þ´Ö¤ò²Ô¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥À¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡×¡£
¡¡½éµå¤Ë¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Ð¥ó¥È¤Î¹½¤¨¤ò¸«¤»¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢ÂÇÀÊÅÓÃæ¤Ë¥¿¥¤¥à¤òÍ×µá¤·¤Æ»þ´Ö¤ò²Ô¤®¡¢ºÇ¸å¤Ï»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¡£µÏ¿¤Ë¤Ï»Ä¤é¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µÕÅ¾¤Ç¤Ä¤«¤ó¤ÀÂç¤¤Ê£±¾¡¡£¥á¥¸¥ã¡¼¸ø¼°µÏ¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç£µ£°ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿Áª¼ê¤¬£Ð£Ó¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï£±£¹£²£°Ç¯¤Î¥ë¡¼¥¹°ÊÍè£±£°£µÇ¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¡£Æ±°ì¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎÃ£À®¤ÏÂçÃ«¤¬»Ë¾å½é¤Î°Î¶È¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï²÷²»¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆóÅáÎ®¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿ÂçÃ«¡£»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤ÇÅêÂÇÆ±»þ½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÄÁ¤·¤¯¶¯¤¤¼«Éé¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¿§¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤Ìò³ä¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó£³Àï£³¾¡¡£¥Á¡¼¥à¤È¤È¤â¤ËÏ¢¾¡³¹Æ»¤òÆÍ¤¿Ê¤à¡£