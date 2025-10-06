Ý¯ºä46¿·¶Ê¡¢»°´üÀ¸¤ÎÂ¼°æÍ¥¤¬½é¥»¥ó¥¿¡¼¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÝ¯ºä¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
Ý°ºä46¤Î13ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖUnhappy birthday¹½Ê¸¡×¡Ê10·î29ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬5Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¤½¤³¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢Ý¯ºä¡©¡×¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Â¼°æÍ¥¡Ê21¡Ë¤¬½é¤á¤ÆÉ½Âê¶Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
È¯É½¤ò¼õ¤±¤ÆÂ¼°æ¤Ï¡Ö³Ð¸ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔ°Â¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢13ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤ÊÝ¯ºä¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¤è¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¿·¤·¤¤Ý¯ºä¤Î¤¹¤Æ¤¤Ê¤È¤³¤í¤ò¡¢Ý¯ºä46Á´°÷¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
Â¼°æ¤Ï2004Ç¯¡ÊÊ¿16¡ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Ãæ³Ø¤Ç¤Ï¥Ð¥¹¥±Éô¡¢¹â¹»¤Ï¥À¥ó¥¹Éô¡£23Ç¯1·î¡¢Ý¯ºä46¤Ë»°´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤¿¡£