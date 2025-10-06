ÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþÁ´Àþ¤Ç±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤» ³á¤¬Ã«¡ÁµÜºêÂæ´Ö¤ÇÃ¦Àþ¡¦¾×ÆÍ»ö¸Î ±¿Å¾ºÆ³«¤ÏÌ¤Äê¡Ú6Æü¸áÁ°2»þ08Ê¬¸½ºß¡Û
¤¤Î¤¦Ìë¡¢Àîºê»Ô¤ÎÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¤Î³á¤¬Ã«±Ø¤Ç¡¢Îó¼ÖÆ±»Î¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢¼ÖÎ¾¤¬Ã¦Àþ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÅÄ±àÅÔ»ÔÀþÁ´Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµÞÅÅÅ´¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å11»þ¤´¤í¡¢Àîºê»Ô¤ÎÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ³á¤¬Ã«±Ø¤Ç¡¢½ÂÃ«¹Ô¤¤ÎÎó¼Ö¤¬²óÁ÷Îó¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢²óÁ÷Îó¼Ö¤ÎÀèÆ¬¼ÖÎ¾¤¬Ã¦Àþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼ÖÎ¾¤Î°ÂÁ´³ÎÇ§¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸áÁ°2»þ¸½ºß¡¢½ÂÃ«±Ø¤ÈÃæ±ûÎÓ´Ö±Ø´Ö¤ÎÅÄ±àÅÔ»ÔÀþÁ´Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸á¸å11»þ¤¹¤®¡¢ÅìµÞÅÅÅ´¤«¤é¡ÖÅÅ¼ÖÆ±»Î¤¬ÀÜ¿¨¤·¤¿¡×¤È110ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤±¤¬¿Í¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
