»°ãø·°¤Ïº¸Â¤ÎÉé½ý¤Ç¥Ù¥ó¥Á³°¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó£±¡Ý£±¥É¥í¡¼
¢¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè£·Àá¡¡¥¦¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó£±¡Ý£±¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ê£µÆü¡¢±Ñ¹ñ¡¦¥â¥ê¥Ë¥å¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ÆüËÜÂåÉ½£Í£Æ»°ãø·°¡Ê£²£¸¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¥¦¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤ÈÂÐÀï¡£¤·¤«¤·»°ãø¤Ï£µ·î£´Æü¤Îºòµ¨£³£µÀá¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ëº£µ¨½é¤Î¥Ù¥ó¥Á³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Þ¤À¾¡¤ÁÀ±¤¬¤Ê¤¤ºÇ²¼°Ì¤Î¥¦¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤È¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤Ï¥Û¡¼¥à¤Î¥¦¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¡£Á°È¾£²£±Ê¬¡¢£Æ£Ë¤«¤é¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¥¦¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó£Í£Æ¥à¥Í¥Ä¥£¤ÎÂ¸µ¤ØÍî¤Á¤ë¤È¡¢±¦Â¤Î¥Ü¥ì¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤Ï£Ç£Ë¥Õ¥§¥ë¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¥ó¤¬²£¤ÃÈô¤Ó¤Ç¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤â¡¢±¦¼ê¤ÇÄ·¤Í¾å¤²¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¥Ð¡¼¤òÃ¡¤¤¤ÆÄ·¤ÍÊÖ¤ê¡¢¥Õ¥§¥ë¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¥ó¤Îº¸¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¡£¤Ê¤ó¤È¤âÉÔ±¿¤Ê¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Ç¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï£±ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡Ö¤¢¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤ÇÁê¼ê¤¬¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¸å»î¹ç¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤ÎÅ¸³«¡£»°ãø¤ÎÉÔºß¤¬¶Á¤¡¢·è¤á¼ê¤Ë·ç¤±¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï²¡¤·¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¤Ê¤«¤Ê¤«·èÄêµ¡¤Ïºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¸åÈ¾£´£±Ê¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥±¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤Ä¤¤¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢£±¡Ý£±¤Î¥É¥í¡¼¤Ç»î¹ç¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼´ÆÆÄ¤Ï»°ãø¤Î¥Ù¥ó¥Á³°¤Ï¡Öº¸Â¤Î¸Î¾ã¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤·¤«¤·¡¢·Ú¾É¤Ç¡ÖÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤¬ÌÀ¤±¤ëº¢¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢º£·î£±£¸Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëÀï¤Ç¤ÎÉüµ¢¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£