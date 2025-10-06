GK¶ÛµÞ»öÂÖ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡¢¥¢¥ê¥½¥ó¤ËÂ³¤¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¤âÍèÆü¤Ç¤¤º¡Ä29ºÐGK¤¬½é¾·½¸
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ(CBF)¤Ï5Æü¡¢GK¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥â¥é¥¨¥¹(¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§)¤¬Éé½ý¤Î¤¿¤á¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¾·½¸¤ò¸«Á÷¤é¤ì¡¢Âå¤ï¤ê¤ËGK¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ó¥¯¥È¥ë(¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È)¤ò¾·½¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï10Æü¤Ë´Ú¹ñÂåÉ½Àï¤ò¥½¥¦¥ë¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢14Æü¤ËÅìµþÅÔ¤ÎÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£²¤½£CL¤ÇÉé½ý¤·¤¿GK¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥Ù¥Ã¥«¡¼(¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë)¤ËÂ³¤¤¤Æ¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¤â¾·½¸¤Ç¤¤º¡¢GK¿Ø¤Ï¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ëÂÎÀ©¤Ç¤ÎÍèÆü¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡29ºÐ¤ÎJ¡¦¥Ó¥¯¥È¥ë¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½½é¾·½¸¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÌ¾Ìç¥Ü¥¿¥Õ¥©¥´¤Ç¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¸å¡¢º£²Æ¤«¤é¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥«¥é¥Ð¥ªÇÕ1»î¹ç(vs¥¹¥¦¥©¥ó¥¸¡¼¡¢¡ü2-3)¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤ß¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤äUEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°(EL)¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï10Æü¤Ë´Ú¹ñÂåÉ½Àï¤ò¥½¥¦¥ë¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢14Æü¤ËÅìµþÅÔ¤ÎÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£²¤½£CL¤ÇÉé½ý¤·¤¿GK¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥Ù¥Ã¥«¡¼(¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë)¤ËÂ³¤¤¤Æ¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¤â¾·½¸¤Ç¤¤º¡¢GK¿Ø¤Ï¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ëÂÎÀ©¤Ç¤ÎÍèÆü¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡29ºÐ¤ÎJ¡¦¥Ó¥¯¥È¥ë¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½½é¾·½¸¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÌ¾Ìç¥Ü¥¿¥Õ¥©¥´¤Ç¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¸å¡¢º£²Æ¤«¤é¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥«¥é¥Ð¥ªÇÕ1»î¹ç(vs¥¹¥¦¥©¥ó¥¸¡¼¡¢¡ü2-3)¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤ß¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤äUEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°(EL)¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£