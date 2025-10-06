³ùÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬·àÅªµÕÅ¾Éé¤±¤Ç½é¹õÀ±¡¢20ÀïÌµÇÔ¤Ê¤é¤º¡Ä¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë90+3Ê¬½éÃÆ¸¥¾å
[10.5 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè7Àá ¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó 2-1 ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹]
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï5Æü¡¢Âè7Àá¤ò³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤¤¡¢MF³ùÅÄÂçÃÏ½êÂ°¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤Ë1-2¤ÇÇË¤ì¤¿¡£¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à3Ê¬¡¢FW¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë·àÅª¤Ê·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢ºòµ¨¤«¤éÂ³¤¤¤¿¥¯¥é¥Ö»Ë¾åºÇÄ¹¤ÎÌµÇÔµÏ¿¤¬19»î¹ç¤Ç»ß¤Þ¤ëº£µ¨½é¹õÀ±¡£³ùÅÄ¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ì³Ñ¤Ç¸åÈ¾37Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡¡Á°Àá¤Ç¤Ïº£µ¨Á´¾¡¤À¤Ã¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤òÇË¤ê¡¢º£µ¨¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÍ£°ì¤ÎÌµÇÔ(3¾¡3Ê¬)¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡£¥ß¥Ã¥É¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë¤Ï¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î²¤½£¥«¥Ã¥×Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿UEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°(ECL)¤Ç¤â½éÇòÀ±¤ò¾þ¤ê¡¢Ãæ2Æü¤ÎÏ¢Àï¤Ê¤¬¤éÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë¤è¤ëÃæÃÇÁ°ºÇ¸å¤Î°ìÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡£³ùÅÄ¤ÏECL¤Ç¤Ï¥·¥ã¥É¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ì³Ñ¤ËÌá¤Ã¤ÆÀèÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡¹¥Ä´¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÏÁ°È¾¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢³«»ÏÁá¡¹¤«¤éFW¥¸¥§¥ì¥ß¡¦¥Ô¥Î¤Î±¦Â¥·¥å¡¼¥È¡¢MF¥¿¥¤¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¤Îº¸Â¥·¥å¡¼¥È¤¬¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤ÎGK¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥Ô¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥É¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ë¡£Á°È¾12Ê¬¤Ë¤ÏDF¥¯¥ê¥¹¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥º¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤òµ¯ÅÀ¤Ë¹¶¤á¹þ¤à¤È¡¢DF¥Þ¥¯¥µ¥ó¥¹¡¦¥é¥¯¥í¥ï¤Î¶¯°ú¤Ê¥¯¥í¥¹¤Ë³ùÅÄ¤¬±¦Â¥Ü¥ì¡¼¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢DF¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¡¼¥ó¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÏÁ°È¾19Ê¬¡¢¤Þ¤¿¤âC¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥º¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤Ç¹¶¤á¹þ¤ß¡¢¥é¥¯¥í¥ï¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢DF¥Þ¡¼¥¯¡¦¥°¥¨¥Ò¤¬ÁÀ¤¦¤âGK¥Ô¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥É¤¬¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç¤Ï³ùÅÄ¤¬»þ¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥É¤Ë¤âÎ®¤ì¤Ê¤¬¤é¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ý¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Á°È¾37Ê¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬Àè¤Ë»î¹ç¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£¥°¥¨¥Ò¤Î²Ì´º¤Ê½Ä¥Ñ¥¹¤òMF¥¤¥¹¥Þ¥¤¥é¡¦¥µ¡¼¥ë¤¬¼õ¤±¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ°¤ò¸þ¤¤¤ÆÂ®¹¶¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢²£¤ËÎ®¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òFW¥¸¥ã¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Þ¥Æ¥¿¤¬±¦¤Ë¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¡£¤½¤³¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤À±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÎMF¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢±¦Â¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡1-0¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤â¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬Í¥Àª¤òÊÝ¤Á¡¢Æ±12Ê¬¤Ë¤Ï³ùÅÄ¤¬¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë´é¤ò½Ð¤·¡¢¿¶¤ê¸þ¤¤¶¤Þ¤Ëº¸Â¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¤ï¤º¤«¤ËÏÈ³°¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¼¡¡¹¤È·èÄêµ¡¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¥Þ¥Æ¥¿¤ä¥µ¡¼¥ë¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬ÀºÅÙ¤ò·ç¤¡¢·è¤áÀÚ¤ì¤Ê¤¤Î®¤ì¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÏÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤¿¡£¸åÈ¾29Ê¬¡¢ÃæÈ×¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤¬¥Ï¥Þ¤é¤º¤Ë¹â¤¤°ÌÃÖ¤ÇDF¥Ó¥¿¥ê¡¼¡¦¥ß¥³¥ì¥ó¥³¤«¤é¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤ËFW¥Æ¥£¥à¡¦¥¤¥í¥¨¥°¥Ö¥Ê¥à¤¬È¿±þ¤¹¤ë¤È¡¢¥é¥¯¥í¥ï¤¬¸å¤í¤«¤é¤Î¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¡£PK¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤òMF¥¤¥ê¥Þ¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥¢¥¤¥§¤Ë·è¤á¤é¤ì¡¢1-1¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾37Ê¬¡¢³ùÅÄ¤ÏMF¥¸¥§¥Õ¥§¥ë¥½¥ó¡¦¥ì¥ë¥Þ¤È¤Î¸òÂå¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¥É¥é¥Þ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤ÏÆ±¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à3Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤·¤¿¥¨¥ó¥Ç¥£¥¢¥¤¥§¤Î¥¯¥í¥¹¤ËFW¥Ù¥È¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢GK¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¥à¥Ë¥ç¥¹¤Î¥¯¥ê¥¢¤Ë¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤¬È¿±þ¡£Ä·¤ÍÊÖ¤ê¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÆÍ¤»É¤¹·Á¤Ç·àÅª¤Ê¥´¡¼¥ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Þ¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤Ï¤³¤ì¤¬¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó²ÃÆþ¸å½é¥´¡¼¥ë¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç4¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÁá¤¯¤âµ±¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢ÆÀÅÀ¤Ç¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£°ìÊý¤Î¥à¥Ë¥ç¥¹¤ÏÀèÀ©ÅÀ¤ÎÂç»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢ÌµÇ°¤Î¼ºÅÀ´ØÍ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¡¢º£µ¨¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÏÂè7Àá¤ÇÌµÇÔ¥Á¡¼¥à¤¬¾Ã¤¨¤¿¡£
