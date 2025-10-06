¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥óvs¥Ö¥é¥¤¥È¥ó »î¹çµÏ¿
¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè7Àá¡Û(¥â¥ê¥Ë¥å¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó 1-1(Á°È¾1-0)¥Ö¥é¥¤¥È¥ó
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥¦]¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë(21Ê¬)
[¥Ö]¥ä¥ó¡¦¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥±(86Ê¬)
<Âà¾ì>
[¥¦]¥Ó¥È¡¼¥ë¡¦¥Ú¥ì¥¤¥é(20Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥¦]¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ö¥¨¥Î(51Ê¬)¡¢¥¢¥ó¥É¥ì(90Ê¬+6)
[¥Ö]¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ð¥ì¥Ð(20Ê¬)¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥À¥ó¥¯(36Ê¬)¡¢¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥Ó¡¼¥Õ¥¡¡¼(43Ê¬)¡¢¥À¥Ë¡¼¡¦¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯(45Ê¬+2)
´Ñ½°:29,504¿Í
¨¦»°ãø·°¤¬º£µ¨¥×¥ì¥ß¥¢½é¥á¥ó¥Ð¡¼³°¡Ä¿¹ÊÝJ10·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¾·½¸¸«Á÷¤ê
