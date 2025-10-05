¾åÅÄåºÀ¤¤¬ÅÜÅó¤Î³«Ëë8Àï8È¯!! 88Ê¬¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¤Çºòµ¨¤Î¼«¸Ê¥´¡¼¥ë¿ô¤òÁá¤¯¤âÆÍÇË
[10.5 ¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè8Àá ¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È 3-2 ¥æ¥È¥ì¥Ò¥È]
¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÎFW¾åÅÄåºÀ¤¤¬5Æü¡¢¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè8Àá¤Î¥æ¥È¥ì¥Ò¥ÈÀï¤Ç2ÅÀ¤ò·è¤á¤Æ3-2¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£³«Ëë¤«¤é8»î¹ç¤Ç8ÆÀÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢ºòµ¨¤Î¥ê¡¼¥°Àï7ÆÀÅÀ¤òÁá¤¯¤â¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¾åÅÄ¤ÏÁ°È¾20Ê¬¡¢¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤ÈGK¤ò¤«¤ï¤·¤ÆÀèÀ©ÅÀ¡£±¦Â¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç2»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬»î¹ç¤Ï¤½¤³¤«¤é·â¤Á¹ç¤¤¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢¾åÅÄ¤ÏºÆ¤ÓºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ê¤É¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¤Â³¤±¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È2-2¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾43Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢ÆâÃæ±û¤Î¾åÅÄ¤¬FW¥µ¥¤¥ë¡¦¥é¥ê¥ó¤Î¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥¹¤ò¥È¥é¥Ã¥×¤ÇÁ°¤Ë»ý¤Á½Ð¤·¤ÆÁê¼ê¤ò¿¶¤êÀÚ¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤ÏÅÝ¤ì¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â±¦Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¡£¤Õ¤ï¤ê¤ÈÉâ¤«¤»¤¿¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ë±¦¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ·àÅª¤Ê¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥°Àï2Ï¢¾¡¡£¾åÅÄ¤Ï1»î¹ç1ÆÀÅÀ¥Ú¡¼¥¹¤ÈÀä¹¥Ä´¤Ê¾õÂÖ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¡£
