¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯Á°ÅÄ¡¡½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë·àÅª¤Ê·è¾¡ÅÀ¡¡ÄãÃÆÆ»¥¯¥í¥¹¤ËÆ¬¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥
¡¡¡þ¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè7Àá¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯3¡½2¥Þ¥¶¡¼¥¦¥§¥ë¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡±Ñ¹ñ¡¦¥°¥é¥¹¥´¡¼¡Ë
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎFWÁ°ÅÄÂçÁ³¤¬º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï2ÅÀÌÜ¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç·àÅª¤Ê¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¥Û¡¼¥à¤Ë¥Þ¥¶¡¼¥¦¥§¥ë¤ò·Þ¤¨¤¿°ìÀï¤Ç2¡½2¤Î¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à2Ê¬¤Ëº¸¤«¤é¤ÎÄãÃÆÆ»¥¯¥í¥¹¤ËÆ¬¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤àº²¤Î·è¾¡ÅÀ¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ3¡½2¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï12»î¹ç2ÆÀÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÊÆ¹ñ±óÀ¬Ãæ¤Ëº£²Æ¤Î°ÜÀÒ¤ò´õË¾¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥é¥Ö»ö¾ð¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¡£¡Ö¤â¤¦¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë»Ä¤ë¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥àÉüµ¢¸å¤Ï¸ø¼°Àï5»î¹ç¤Ç1ÆÀÅÀ¡£ºòµ¨¤Ï¸ø¼°Àï51»î¹ç¤Ç33ÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¥´¡¼¥ë¿ô¤¬¿¤Ó¤º¤ËÈãÈ½¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ10Æü¤Ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡¢14Æü¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¤Ç²ÁÃÍ¤¢¤ë¾¡Íø¤ò±é½Ð¤·¡¢¤â¤ä¤â¤ä¤òÀ²¤é¤¹°ì·â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£