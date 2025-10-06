¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦Ï¯´õ¤¬º²¤Î11µå¡¡ÆüÊÆÄÌ¤¸½é¥»¡¼¥Ö¡¡9²ó1»à¹¶·âÃæÅÅÏÃ¤Ë¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤â1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡Ý3¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê2025Ç¯10·î4Æü¡¡¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡ÇØÈÖ¹æ¤ÈÆ±¤¸º²¤Î11µå¤À¤Ã¤¿¡£ÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿Å¨ÃÏ¡£±¦·ý¤Ç¼«Ê¬¤Î¶»¤òÃ¡¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚ¤ÎÍº¶«¤Ó¤¬¡¢¶Á¤¤¤¿¡£5¡½3¤Î9²ó¤ò1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£ÆüÊÆÄÌ¤¸¤Æ¤Î½é¥»¡¼¥Ö¤Ë´¶¾ð¤¬¤Û¤È¤Ð¤·¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö2ÅÀº¹¤ÇÁ°²ó¤è¤êÅÀº¹¤¬¤Ê¤¤Ãæ¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬1¿Í½Ð¤Æ°ìÈ¯½Ð¤¿¤éÆ±ÅÀ¤È¤¤¤¦ÉÝ¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¾¡¼¥ó¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ·ë²ÌÅª¤Ë¥¼¥í¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Ä¾Á°¤Î9²ó¤Î¹¶·âÃæ¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ø¤ÎÅÐÈÄ¤ÎÏ¢Íí¤Ï1»à¸å¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤È¹²¤¿¤À¤·¤¯½àÈ÷³«»Ï¡£¤³¤ì¤¬4ÅÙÌÜ¤Îµß±çÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿23ºÐ¤Ë¤Ï¹ó¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢2»à¤«¤éÂçÃ«¤¬»þ´Ö¤ò²Ô¤¤¤Ç»Íµå¡£¡Ö¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬1¿Í½Ð¤Æ»þ´Ö¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç´é¤Ë¤Ï´À¤¬¤Ë¤¸¤ß¡¢ÂÎ¤Ï²¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤Î½éµå¤Ë¤³¤ÎÆüºÇÂ®¤Î101¡¦0¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó162¡¦5¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¡£3µåÏ¢Â³Ä¾µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢¹â¤á¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£Â³¤¯¥±¥×¥é¡¼¤Ï±¦ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤â¹²¤Æ¤Ê¤¤¡£¥«¥¹¥Æ¥é¥Î¥¹¤ò100¡¦8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó162¡¦2¥¥í¡Ë¤ÎÄ¾µå¤ÇÆó¥´¥í¡£ºÇ¸å¤Ï¥¹¥È¥Ã¥È¤ò¥¸¥ã¥¹¥È100¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó160¡¦9¥¥í¡Ë¤Ç»°¼ÙÈô¤Ë»Â¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤âÁ´7µå¤ÎÄ¾µå¤¬160¥¥íÄ¶¤¨¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥»¡¼¥Öµ¡²ñ¤Ç¿¿¤Î¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë·¯Î×¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ°²ó¤è¤ê»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥¾¡¼¥ó¤Ç¶¯¤¤µå¤òÅê¤²¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤Ë²¡¤·¹þ¤á¤¿¡×¡£¼«¿®¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤ÆËÊ¤¨¤ë»Ñ¤ò¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¸«¼é¤Ã¤¿¥í¥Ï¥¹¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÉÝ¤¬¤é¤º¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯»ÑÀª¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÅê¼ê¤ÎPS¤Ç¤Î¥»¡¼¥Ö¤Ïº´¡¹ÌÚ¼ç¹À¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¡¢¾å¸¶¹À¼£¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë°ÊÍè12Ç¯¤Ö¤ê3¿ÍÌÜ¡£¡Ö¤¢¤µ¤Ã¤Æ¡Ê6Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¤â»î¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦1¾¡¤·¤Æ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ëµ¢¤ì¤¿¤é¡×¡£ÎáÏÂ¤ÎÂçËâ¿À¤ÏÍê¤â¤·¤¯¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£¡Ê¿ù±ºÂç²ðÄÌ¿®°÷¡Ë