ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼´Ø·¸¤Ê¤¤¡ªÆóÅáÎ®1¾¡¡¡¥ë¡¼¥¹°ÊÍè107Ç¯¤Ö¤êPSÅê¼ê¤Ç8¡¢9ÈÖ°Ê³°¤Ç½Ð¾ì
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡Ý3¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê2025Ç¯10·î4Æü¡¡¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¡Ê5²óÀïÀ©¡Ë¤¬³ÆÃÏ¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼8Ç¯ÌÜ¤ÎPS½éÅÐÈÄ¡£6²ó3°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤ÎÇ®Åê¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¡¢½éÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£¡ÖÆóÅáÎ®ÅÐÏ¿¡×¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾å½é¤ÎPSÅÐÈÄ¡£´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÅ¨ÃÏ¤Çµ®½Å¤ÊÀè¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡ÀÖ¤¤ÇÈ¤¬½±¤¤¤«¤«¤ë¡£0¡½3¤Î5²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¡£ÂçÃ«¤Ï¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤òÂÇÀÊ¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö»î¹ç¤Î¹ÔÊý¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡1ËÜº¹¤ÇËÜÎÝÂÇ²¦¤ò¾ù¤Ã¤¿¶¯ÂÇ¼Ô¤ËÂÐ¤·¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¡£ÁíÎ©¤Á¤ÎÅ¨ÃÏ¤Î°ÛÍÍ¤Ê¥à¡¼¥É¤Ë¤âÉ½¾ð¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ÖËÍ¤ÎÃæ¤Ë¤â¥«¡¼¥Ö¤ÎÁªÂò»è¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢¥¦¥£¥ë¡ÊÊá¼ê¥¹¥ß¥¹¡Ë¤«¤éÍè¤¿Í×µá¤â°ìÈ¯ÌÜ¤Ï¥«¡¼¥Ö¡£³Î¼Â¤Ë¤¤¤±¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡128¥¥í¤Î³°³ÑÄã¤á¤Î¥«¡¼¥Ö¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£¾®Ìö¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë±¦·ý¤ò°®¤Ã¤ÆËÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼8Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¡£2²ó¤Ë3¼ºÅÀ¤·¤¿¤¬ÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÀèÀ©ÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤¿¸å¡¢Ì£Êý¤¬È¿·â¤Ë½Ð¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÇ´¤ì¤Ð¡¢É¬¤º¾¡¤Ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤ë¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¼ºÅÀ¤·¤¿2²ó°Ê³°¤Î5¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ï1°ÂÂÇ¤Î¤ß¤Ç6²ó3¼ºÅÀ¡£¹¥Å¨¼ê¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤«¤é2»°¿¶¤Ê¤É¡¢PS½éÅÐÈÄ¤Ç¤ÏµåÃÄ3°Ì¤Î9»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤¦¤Á4¤Ä¤¬¥«¡¼¥Ö¤¬·è¤áµå¤Ç¡¢ºÇÂ®101¡¦4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó163¡¦2¥¥í¡Ë¤ÎÄ¾µå¤È¤Î´ËµÞ¤ÇÃÏ¶è2Ï¢ÇÆ¤Î¶¯ÎÏÂÇÀþ¤òÄÀ¤á¤¿¡£
¡¡89µå¤òÅê¤²½ª¤¨¤¿Ä¾¸å¤Î2¡½3¤Î7²ó¡¢T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬µÕÅ¾3¥é¥ó¡£¥Ù¥ó¥Á¤Î¼ê¤¹¤ê¤ËÂ¤ò¤«¤±¤Æ´¿´î¤ÎÍº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤¿¡£¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ö´Ö¡£¤³¤ì¤³¤½¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂé¸ïÌ£¡Ê¤À¤¤¤´¤ß¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈPS½éÇòÀ±¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤¿½Ö´Ö¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡PS¤ÇÀèÈ¯Åê¼ê¤¬8¡¢9ÈÖ°Ê³°¤òÂÇ¤Ä¤Î¤Ï1918Ç¯¤Î¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹°ÊÍè107Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£19Ç¯¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡ÖÆóÅáÎ®¡×¥ë¡¼¥ë°Ê¹ß¡¢½é¤á¤Æ¤ÎPSÆóÅáÎ®½Ð¾ì¤ÎÎò»ËÅª°ìÀï¡£»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö¤Ê¤¼ÆóÅáÎ®¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡Ö¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¿§¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤Ìò³ä¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬º£¤Î»Å»ö¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Á°Îã¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Çµ¯¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¶Ã°ÛÅª¡£²æ¡¹¤ÏÎò»Ë¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡9²ó¤òº´¡¹ÌÚ¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÄù¤á¤ÆÆüÊÆÄÌ¤¸¤Æ½é¥»¡¼¥Ö¡£PS¤Ç¤ÎÆüËÜÅê¼ê¤ÎÀèÈ¯ÇòÀ±¡õ¥»¡¼¥Ö¤Ï»Ë¾å½é¤À¤Ã¤¿¡£6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¤ÎÂè2Àï°Ê¹ß¤ÏDH¤ËÀìÇ°¤·¡¢¤â¤Ä¤ì¤ì¤ÐÃæ6Æü¤ÇÂè5ÀïÀèÈ¯¤¬ÍÎÏ¡£ÂçÃ«¤¬ÆóÅáÎ®¤È¤¤¤¦¡Ö¶¯¤ß¡×¤Ç¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤ÎÂç¤¤Ê1¾¡¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£¡ÊÌø¸¶¡¡Ä¾Ç·¡Ë
¡¡¢¦PS¤Ç¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡É¡¡PS¤Ç8ÈÖ¤Þ¤¿¤Ï9ÈÖ°Ê³°¤ÎÂÇ½ç¤òÂÇ¤Ã¤¿ÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï1918Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ç¡Ö6ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë°ÊÍè107Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¡£¥ë¡¼¥¹¤Ï4²ó¤ËÀèÀ©¤Î±¦Ãæ´Ö2ÅÀ»°ÎÝÂÇ¤Ç2ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡¢8²ó2¼ºÅÀ¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÆ±Ç¯¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç13¾¡¡õ11ËÜÎÝÂÇ¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î22Ç¯¤ËÂçÃ«¤¬15¾¡¡õ34ËÜÎÝÂÇ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢Í£°ì¤ÎÆ±°ìÇ¯¤Î¡Ö10¾¡¡õ10ËÜÎÝÂÇ¡×¤À¤Ã¤¿¡£