Ëê¸¶´²¸Ê»á¡¡º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¡ÈµßÀ¤¼ç¡É¡¡»Ø¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿Ä¾µå¤ÇÍÞ¤¨Å¬À¼¨¤·¤¿
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡Ý3¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê2025Ç¯10·î4Æü¡¡¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡¡ÚËê¸¶´²¸Ê¡¡»ëÅÀ¡ÛÂçÃ«¤Î¡Ö»þ´Ö²Ô¤®¡×¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤¿º´¡¹ÌÚ¤À¤¬¡¢´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÅ¨ÃÏ¤Ç¤ä¤Ï¤ê¶ÛÄ¥¤Ë¤è¤ëÎÏ¤ß¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤¬¹â¤á¤ËÈ´¤±¤Æ¤¤¤¿°ìÊý¡¢Ä¾µå¤Ï°ÒÎÏËþÅÀ¡£¸Î¾ã¤Ë¤è¤ëÎ¥Ã¦Á°¤È¤Î°ìÈÖ¤Î°ã¤¤¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î½Ö´Ö¤À¡£
¡¡±¦¸ª¤ÎÉÔ°Â¤¬¾Ã¤¨¤ÆÏÓ¤Î¿¶¤ê¤¬±Ô¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÎ¥¤¹½Ö´Ö¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ô¥å¥Ã¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¡£º£¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê»Ø¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿Ä¾µå¤¬Åê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»Íµå¤ò½Ð¤µ¤º»°¿¶¤¬Ã¥¤¨¤ë¡£ÍÞ¤¨¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¬À¤¬¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏµßÀ¤¼ç¤À¤í¤¦¡£³«ËëÁ°¤ÏÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤Ïº´¡¹ÌÚ¤¬ÀèÈ¯¤ËÌá¤Ã¤¿»þ¤ËÉ¬¤ºÀ¸¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï3¼ºÅÀ¤·¤¿2²ó°Ê³°¤Ï´°àú¤ÊÅêµå¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¤¢¤Þ¤êÅê¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Î¡ÖÉõ°õ¡×¤ò²ò¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥«¡¼¥Ö¤òÅê¤²¤ë´¶³Ð¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ëÁê¾è¸ú²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü½é¤á¤Æ¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÅê¤¸¤¿¤Î¤Ï3²ó1»à¡¢¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Ø¤Î2µåÌÜ¡£¤³¤³¤«¤é¡¢2²ó¤Þ¤Ç5µå¤Î¤¦¤Á3µå¤¬¥Ü¡¼¥ëµå¤À¤Ã¤¿¥«¡¼¥Ö¤Îµ°Æ»¤¬°ÂÄê¤·¤¿¡£¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤â¥«¡¼¥Ö¤â½Ä¤ÎÊÑ²½¤Ç¡¢¾å¤«¤éÃ¡¤¯¤è¤¦¤ËÅê¤²¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡£5²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤â¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤«¤é¥«¡¼¥Ö¤Ç»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡1»Íµå¤³¤½½Ð¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«¤Ï¼ê½ÑÁ°¤è¤ê°ÂÄê´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ§¤ß½Ð¤¹º¸Â¤ÎÊâÉý¤â¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÆ°¤¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÀ©µå¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£°ìÊý¤Ç½ÐÎÏ¤Ï½½Ê¬¤Ë½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿Åê¤²Êý¤ò¸«¤Ä¤±¤¿´¶¤¸¤À¡£