¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡Ý3¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê2025Ç¯10·î4Æü¡¡¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡¡Ú¥ä¥Ê¥®¥¿¥¤¥à¥º¡ÛÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Î13Ç¯12·î¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤òËÜ³Ê¼èºà¤·¡¢TBS·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡×¤Ê¤É¤Ë¿ï»þ½Ð±é¤¹¤ë¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æMLBÃ´Åö¡¦Ìø¸¶Ä¾Ç·µ¼Ô¤ÎÏ¢ºÜ¥³¥é¥à¡Ö¥ä¥Ê¥®¥¿¥¤¥à¥º¡×¡£´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤¥á¥ó¥¿¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬3Æü¤Î»î¹çÁ°Æü²ñ¸«¤Ç¡¢Å¨ÃÏ¤ÎÇ®¶¸Åª¥Õ¥¡¥ó¤Î°õ¾Ý¤òÌä¤ï¤ì¤Æ¡ÖÂ¾¤Îµå¾ì¤ËÈæ¤Ù¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ç®ÎÌ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢»î¹çÁ°¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ï¤É¤Îµå¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤Û¤Ü¤¤¤Ê¤¤¡£¼èºà¥Ñ¥¹¤ò¼ó¤«¤é¤Ö¤é²¼¤²¤Ê¤¬¤é¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤À¤È¡È¥Ð¥ì¥Ð¥ì¡É¤Ç¡¢¤¹¤ì°ã¤¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤ËÁá¸ý¤Ç¤Þ¤¯¤·Î©¤Æ¤é¤ì¤¿¡£¤ä¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤°¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÂçÃ«¤Ï¡Èµ´¥á¥ó¥¿¥ë¡É¤À¤Ã¤¿¡£¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµåÁ°¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë½ªÎ»¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½¡£ÂçÃ«¤ÎÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È¡¢ÃÏ¶Á¤¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬µ¯¤¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¡¢ÂçÃ«¤ÏÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë¡Ö¡Ê¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Ë¤¢¤ë¡Ë¥í¥Ã¥¡¼Áü¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¥í¥Ã¥¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥°¥é¥Ö¤òÃå¤±¤¿º¸¼ê¤ò¹â¡¹¤ÈÆÍ¤¾å¤²¡¢¾Ð´é¤Ç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÎÅêµåÎý½¬Ãæ¤Ï¡Ö²áÂçÉ¾²Á¤À¡ª¡×¤ä¡¢¡Ö°ìÊ¿¡ª¡×¤È¶Øîþ·º¤È¤Ê¤Ã¤¿¸µÄÌÌõ¤ÎÌ¾Á°¤ò¶«¤Ö¤ä¤¸¤âÈô¤ó¤À¤¬¡¢¤É¤³¿á¤¯É÷¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥Ç¡¼¥¿À°Íý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¿¤±¤É¡¢¥²¡¼¥à¤È¥²¡¼¥àÁ°¤Ï¤¤¤¤½¸ÃæÎÏ¤Ç¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤â³Ú¤·¤ó¤Çº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤¤¤¤¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¤¸Ê·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤¿¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É·³¤Î°ÂÂÇ¤ä¹¥¥×¥ì¡¼¤Ç¤ÏÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿Å¨ÃÏ¡£ÈÖµ¼Ô12Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡ÈÂçÃ«»Ë¾åºÇ¤â¥¢¥¦¥§¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¡É¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£